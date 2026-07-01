МАНТАШЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Ранние годы

Александр Иванович родился в 1842 г. в г. Тифлисе. Его семья имела армянские корни. Отец вел торговлю хлопком и текстилем, поэтому М. в детские годы жил в Тебризе. Поскольку М. являлся единственным сыном в семье, отец быстро ввел его в курс семейного дела.

Семейное дело

В 1869 г. М. покинул родные края и отправился в Манчестер, где были сосредоточены крупнейшие предприятия текстильной промышленности и переработки хлопка. Здесь он закупал товары и отправлял их в Тебриз отцу. В Манчестере М. познакомился с тонкостями производства, освоил английский, немецкий и французский языки.

В 1872 г. последовало возвращение М. в родной город. Здесь семья начала продавать товары в собственном хлопковом магазине.

Банкир

В 1887 г. умер отец М. Полученные по наследству средства пошли на покупку акций Центрального коммерческого банка. Этот шаг позволил М. стать основным акционером, а в дальнейшем – главой комиссии банка. Как директор, М. мог вкладывать средства во многие торговые операции на Кавказе.

С 1890-х гг. М. числился купцом 1-й гильдии. Возглавлял городскую думу Тифлиса.

Нефтяной магнат

М. заинтересовался добычей нефти. Пойдя на риск, он выкупил убыточные скважины. Организовал строительство керосинового завода и завода смазочных масел в Баку. Построил морскую пристань и элеватор для перекачки нефти на корабли. М. сумел запустить производство, которое стало приносить огромные доходы. В Англии были куплены два танкера, перевозившие нефть в Индию, Китай, Японию и др. страны. В 1899 г. М. основан общество «А.И. Манташев и К°», которое занималось торговлей нефтью.

Сколоченные капиталы позволили М. приобрести акции компании «Братья Нобель». Его компания владела 50 процентами общего запаса нефти и более 66 процентами нефтяных запасов Каспия.

В 1907 г. М. профинансировал строительство нефтепровода Баку – Батуми. К концу XIX в. компания М. стала крупнейшей в России, а самого бизнесмена звали «нефтяным королем».

Благотворительность

М. выделил большие средства на сооружение армянских храмов в Тифлисе, Эчмиадзине и др. городах. Финансировал учебные заведения, помогал армянским студентам, спонсировал строительство в Тифлисе «Питоевского театра».

Умер М. 19 апреля 1911 г. в столице Российской империи.

Был женат. У пары родились четыре сына.