МАНСВЕТОВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ
МАНСВЕТОВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ - российский литургист, византолог, богослов, археолог.
Из семьи священника московского Новодевичьего монастыря.
В 1868 году окончил Московскую духовную академию (МДА) со степенью магистра богословия. Был утверждён в должности бакалавра (доцента) по кафедре гомилетики и церковной археологии (после реформы 1869 года кафедра церковной археологии и литургики).
Экстраординарный (с 1873 года) и ординарный (1885 год) профессор МДА. Член Московского археологического общества (1870 год), с 1883 года его секретарь; член Общества любителей древней письменности, Русского археологического общества в Санкт-Петербурге и другое.
Мансветов считается основоположником русской исторической литургики. Его докторская диссертация «Церковный устaв (Типик): его обрaзовaние и судьбa в греческой и русской церкви» (1885 год) - первое историческое описание богослужебного устава православной Церкви, во многом определившее развитие русской литургики. Мансветов окончательно обосновал отчасти уже использовавшийся его предшественниками (В.И. Долоцкий, А.Л. Катанский) генетический метод - необходимость рассматривать эволюцию православного богослужения со времён апостолов. Он одним из первых исследовал характер изменений, которым были подвергнуты богослужебные книги при патриархе Никоне («Как у нас правились церковные книги. Материал для истории книжной справы в XVII столетии», 1883 год).
Мансветов принадлежат работы, посвящённые византийской и славянской церковной истории, написанные на основе письменных источников и археологического материала, а также описание археологических памятников Херсонеса («Историческое описание древнего Херсонеса и открытых в нём памятников», 1872 год), работы по древнерусской архитектуре.
Сочинения:
Очерки из истории духовной литературы и просвещения в Древней Руси // Православное обозрение. 1876. Кн. 9;
О песненном последовании. Его древнейшая основа и общий строй. М., 1881;
Митрополит Киприан в его литургической деятельности. М., 1882.