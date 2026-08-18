МАНСУРЯН ТИГРАН ЕГИАЕВИЧ

МАНСУРЯН ТИГРАН ЕГИАЕВИЧ - армянский ком­по­зи­тор, пе­да­гог, народный артист.

Армянская ССР (1990 год). С 1947 года жи­вёт в Ар­ме­нии.

В 1965 году окон­чил Ере­ван­скую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции Л.М. Сарь­я­на, в 1967 году у не­го же ас­пи­ран­ту­ру.

В 1967-1976 годы пре­по­да­ва­тель, с 1986 года профессор Ере­ван­ской консерватории (в 1992-1995 рек­тор).

Ли­дер армянского музыкального аван­гар­да, в сво­их со­чи­не­ни­ях 1960-1970-х годов ак­тив­но ис­поль­зо­вал современные ев­ропейские тех­ни­ки (в том числе се­риа­лизм), од­но­вре­мен­но твор­че­ски ос­ваи­вая древ­ние ар­мян­ские («Че­ты­ре ай­ре­на» для мец­цо-со­пра­но и фортепиано на сло­ва Н. Ку­ча­ка , 1967 год), в даль­ней­шем и ста­рин­ные ев­ропейские тра­ди­ции.

Как ком­по­зи­тор со­труд­ни­чал с С.И. Па­ра­джа­но­вым в ра­бо­те над фильмом «Цвет гра­на­та». Ав­тор му­зы­ки ба­ле­та «Снеж­ная ко­ро­ле­ва» (по Х.К. Ан­дер­се­ну, постановка 1990 года, Ере­ван ).

Основные об­лас­ти твор­че­ст­ва: сим­фо­ническая му­зы­ка (Пар­ти­та для боль­шо­го ор­ке­ст­ра, 1965 год; Пре­лю­дии, 1975 год; «Ноч­ная му­зы­ка» для ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра, 1980 год); кон­цер­ты с ор­ке­ст­ром - пол­ным (1-й вио­лон­чель­ный, для го­ло­са, оба - 1976 года), ка­мер­ным (для ор­га­на, 1964 год) и струн­ным (2-й вио­лон­чель­ный, 1978 год; для скрип­ки и вио­лон­че­ли, 1979 год; 2 скри­пич­ных, 1981, 2006 годы; аль­то­вый, 1995 год; Фан­та­зия для фортепиано, 2003 год); ан­самб­ли для различных со­ста­вов (3-й вио­лон­чель­ный кон­церт с 13 ду­хо­вы­ми, 1983 год; «Ag­nus Dei» для скрип­ки, клар­не­та, вио­лон­че­ли и фортепиано, 2006 год), в том числе с уча­сти­ем го­ло­сов («Тет­радь скорб­ных пес­но­пе­ний» для 3 муж­ских го­ло­сов, струн­но­го квар­те­та, 2 флейт и фортепиано на тек­сты Х. Ке­ча­ре­ци, 1966 год); хо­ры («На бе­ре­гу веч­но­сти» на сти­хи А. Исаа­кя­на, 2003 год, и другое).

Государственные премии Армянской ССР (1981, 1985 годы).