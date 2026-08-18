МАНСУРЯН ТИГРАН ЕГИАЕВИЧ
МАНСУРЯН ТИГРАН ЕГИАЕВИЧ - армянский композитор, педагог, народный артист.
Армянская ССР (1990 год). С 1947 года живёт в Армении.
В 1965 году окончил Ереванскую консерваторию по классу композиции Л.М. Сарьяна, в 1967 году у него же аспирантуру.
В 1967-1976 годы преподаватель, с 1986 года профессор Ереванской консерватории (в 1992-1995 ректор).
Лидер армянского музыкального авангарда, в своих сочинениях 1960-1970-х годов активно использовал современные европейские техники (в том числе сериализм), одновременно творчески осваивая древние армянские («Четыре айрена» для меццо-сопрано и фортепиано на слова Н. Кучака, 1967 год), в дальнейшем и старинные европейские традиции.
Как композитор сотрудничал с С.И. Параджановым в работе над фильмом «Цвет граната». Автор музыки балета «Снежная королева» (по Х.К. Андерсену, постановка 1990 года, Ереван).
Основные области творчества: симфоническая музыка (Партита для большого оркестра, 1965 год; Прелюдии, 1975 год; «Ночная музыка» для камерного оркестра, 1980 год); концерты с оркестром - полным (1-й виолончельный, для голоса, оба - 1976 года), камерным (для органа, 1964 год) и струнным (2-й виолончельный, 1978 год; для скрипки и виолончели, 1979 год; 2 скрипичных, 1981, 2006 годы; альтовый, 1995 год; Фантазия для фортепиано, 2003 год); ансамбли для различных составов (3-й виолончельный концерт с 13 духовыми, 1983 год; «Agnus Dei» для скрипки, кларнета, виолончели и фортепиано, 2006 год), в том числе с участием голосов («Тетрадь скорбных песнопений» для 3 мужских голосов, струнного квартета, 2 флейт и фортепиано на тексты Х. Кечареци, 1966 год); хоры («На берегу вечности» на стихи А. Исаакяна, 2003 год, и другое).
Государственные премии Армянской ССР (1981, 1985 годы).