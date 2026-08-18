МАНСУРОВА ЦЕЦИЛИЯ ЛЬВОВНА
МАНСУРОВА (псевдоним; настоящая фамилия Воллерштейн) ЦЕЦИЛИЯ ЛЬВОВНА - российская актриса, педагог, народная артистка СССР (1971 год).
После окончания юридического факультета Киевского университета с 1919 года студентка, затем актриса Московской драматической студии под руководством Е.Б. Вахтангова («Мансуровская студия», по названию переулка, где она находилась, отсюда - сценический псевдоним Мансуровой; с 1920 года 3-я Студия МХАТ, с 1926 года Московский театр имени Евг. Вахтангова).
Первая исполнительница роли принцессы Турандот в знаменитом спектакле «Принцесса Турандот» (по одноименной пьесе К. Гоцци, 1922 год). Строптивые и эксцентричные, юные героини Мансуровой покоряли лукавой женственностью и взрывным темпераментом: донья Уррака («Комедии Мериме» - «Рай и ад» по «Театру Клары Гасуль» П. Мериме), Зоя Денисовна («Зойкина квартира» М.А. Булгакова), Ксения («Разлом» Б.А. Лавренёва), Шура («Егор Булычов и другие» М. Горького). В более поздних ролях её игру отличали мастерская отточенность деталей, изысканность стиля, тонкий лиризм в соединении с особого рода иронией: Беатриче («Много шума из ничего» У. Шекспира), Инкен («Перед заходом солнца» Г. Гауптмана), Роксана («Сирано де Бержерак» Э. Ростана), Филумена Мартурано («Филумена Мартурано» Э. Де Филиппо). Артистизм вахтанговской школы наиболее ярко проявился в работах Мансуровой, созданных в партнёрстве с Р.Н. Симоновым (их сценический дуэт оставался на протяжении десятилетий своеобразным символом искусства этого театра).
Во время Великой Отечественной войны (1942-1945 годы) Мансурова руководила фронтовым филиалом Театра имени Вахтангова (поставила спектакль «Не в свои сани не садись» А.Н. Островского, 1944 год).
Преподавательскую деятельность начала с 1921 года, с 1925 года - в Театральном училище (с 1939 года - имени Б.В. Щукина) при Театре имени Евг. Вахтангова (профессор с 1946 года).
Снялась в фильмах «Дорогой мой человек» И.Е. Хейфица и «Мраморный дом» Б.А. Григорьева.