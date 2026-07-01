МАНСУР-ДЕПЕ

МАНСУР-ДЕПЕ (Ман­сур­де­пе) - го­ро­ди­ще в ок­ре­ст­но­стях современного города Аш­ха­бад (Турк­ме­ния), в 2,8 км к се­ве­ру от Но­вой Нисы.

От­кры­то и опи­са­но А.А. Рос­ля­ко­вым в конце 1940-х - начале 1950-х годов, ин­тер­пре­ти­ро­вав­шим Мансур-депе как ран­не­сред­не­ве­ко­вую усадь­бу. Рас­коп­ки А.А. Ма­ру­щен­ко в 1953 году, Д. Дур­дые­ва в 1959-1963 годы (оп­ре­де­лил Мансур-депе как ра­бо­вла­дельческую усадь­бу I века нашей эры), Г.А. Ко­ше­лен­ко и другие в 1968 году, его же и А. Гу­бае­ва в 1969 году. В боль­шин­ст­ве современных ис­сле­до­ва­ний Мансур-депе на ран­нем (ос­нов­ном) эта­пе су­ще­ст­во­ва­ния (около II века до нашей эры - I век нашей эры) оп­ре­де­ля­ет­ся как круп­ный куль­то­вый ком­плекс Пар­фие­ны (ис­то­рического яд­ра Пар­фии ).

Пер­во­на­чаль­но в Мансур-депе был ого­ро­жен пря­мо­уголь­ный уча­сток пло­ща­дью бо­лее 9 га (с юга и вос­то­ка сте­ны не со­хра­ни­лись), позд­нее се­вер­нее был ог­ра­ж­дён ещё уча­сток, на вос­то­ке ко­то­ро­го рас­по­ло­же­но со­ору­же­ние пло­ща­дью около 1 га (кре­пость, по пред­по­ло­же­нию Дур­дые­ва). Центральный ком­плекс груп­пи­ру­ет­ся во­круг поч­ти квад­рат­ной пло­ща­ди (около 1,2 га). С за­па­да она ог­ра­ни­че­на час­тич­но рас­ко­пан­ным мо­ну­мен­таль­ным зда­ни­ем (50×40 м). Его восточная часть соз­да­на вдоль 2 основных ко­ри­до­ров, пе­ре­се­каю­щих­ся под пря­мым уг­лом («кре­сто­вид­но-ко­ри­дор­ная связь»); се­вер этой час­ти зда­ния за­ни­ма­ли 2 за­ла (се­ве­ро-вос­точ­ный зал был от­крыт на вос­ток, яв­лял­ся глу­бо­ким ай­ва­ном); юг за­ни­ма­ли не­боль­шие по­ме­ще­ния. В западной час­ти зда­ния рас­ко­пан толь­ко 1 зал.

Сте­ны не­ко­то­рых по­ме­ще­ний бы­ли ук­ра­ше­ны рос­пи­сью (изображения цоколей, орфо­статов, мраморной облицовки и другое), ко­то­рая по тех­но­ло­гическим и сти­ли­стическим ха­рак­те­ри­сти­кам близ­ка эл­ли­ни­стической жи­во­пи­си Восточного Средиземноморья.

В северо-восточном уг­лу центрального ком­плек­са рас­ко­пан храм (15,3× 15,3 м), ори­ен­ти­ро­ван­ный по сто­ро­нам све­та и, ве­ро­ят­но, пе­ре­кры­тый ку­по­лом. Его пла­ни­ров­ка (центральное квад­рат­ное по­ме­ще­ние-цел­ла и об­вод­ной ко­ри­дор) ана­ло­гич­на «чор­та­кам», иранским зо­роа­ст­рий­ским хра­мам эпо­хи Са­са­ни­дов. По­строй­ка схо­жих раз­ме­ров и очерта­ний за­ни­ма­ла юго-восточный угол ком­плек­са. В се­ре­ди­не восточной сте­ны ком­плек­са ис­сле­до­ва­ны не­боль­шие, ве­ро­ят­но слу­жеб­ные, по­ме­ще­ния; здесь, воз­мож­но, был и па­рад­ный вход на пло­щадь.

На­хо­док немно­го, что под­твер­жда­ет не­жилой ха­рак­тер центрального ком­плек­са; уни­каль­ным об­раз­цом пар­фян­ской жи­во­пи­си яв­ля­ет­ся эс­киз муж­ской го­ло­вы, вы­пол­нен­ный на об­лом­ке гли­ня­но­го со­су­да. На­ход­ки ке­ра­ми­ки V-VII веков нашей эры сви­де­тель­ст­ву­ют о крат­ко­вре­мен­ных пе­рио­дах час­тич­но­го об­жи­ва­ния тер­ри­то­рии Мансур-депе, бо­лее позд­нюю ке­ра­ми­ку свя­зы­ва­ют с 2 средневековыми мав­зо­лея­ми в восточной час­ти Ман­сур-де­пе.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)