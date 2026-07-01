МАНСУР-ДЕПЕ
МАНСУР-ДЕПЕ (Мансурдепе) - городище в окрестностях современного города Ашхабад (Туркмения), в 2,8 км к северу от Новой Нисы.
Открыто и описано А.А. Росляковым в конце 1940-х - начале 1950-х годов, интерпретировавшим Мансур-депе как раннесредневековую усадьбу. Раскопки А.А. Марущенко в 1953 году, Д. Дурдыева в 1959-1963 годы (определил Мансур-депе как рабовладельческую усадьбу I века нашей эры), Г.А. Кошеленко и другие в 1968 году, его же и А. Губаева в 1969 году. В большинстве современных исследований Мансур-депе на раннем (основном) этапе существования (около II века до нашей эры - I век нашей эры) определяется как крупный культовый комплекс Парфиены (исторического ядра Парфии).
Первоначально в Мансур-депе был огорожен прямоугольный участок площадью более 9 га (с юга и востока стены не сохранились), позднее севернее был ограждён ещё участок, на востоке которого расположено сооружение площадью около 1 га (крепость, по предположению Дурдыева). Центральный комплекс группируется вокруг почти квадратной площади (около 1,2 га). С запада она ограничена частично раскопанным монументальным зданием (50×40 м). Его восточная часть создана вдоль 2 основных коридоров, пересекающихся под прямым углом («крестовидно-коридорная связь»); север этой части здания занимали 2 зала (северо-восточный зал был открыт на восток, являлся глубоким айваном); юг занимали небольшие помещения. В западной части здания раскопан только 1 зал.
Стены некоторых помещений были украшены росписью (изображения цоколей, орфостатов, мраморной облицовки и другое), которая по технологическим и стилистическим характеристикам близка эллинистической живописи Восточного Средиземноморья.
В северо-восточном углу центрального комплекса раскопан храм (15,3× 15,3 м), ориентированный по сторонам света и, вероятно, перекрытый куполом. Его планировка (центральное квадратное помещение-целла и обводной коридор) аналогична «чортакам», иранским зороастрийским храмам эпохи Сасанидов. Постройка схожих размеров и очертаний занимала юго-восточный угол комплекса. В середине восточной стены комплекса исследованы небольшие, вероятно служебные, помещения; здесь, возможно, был и парадный вход на площадь.
Находок немного, что подтверждает нежилой характер центрального комплекса; уникальным образцом парфянской живописи является эскиз мужской головы, выполненный на обломке глиняного сосуда. Находки керамики V-VII веков нашей эры свидетельствуют о кратковременных периодах частичного обживания территории Мансур-депе, более позднюю керамику связывают с 2 средневековыми мавзолеями в восточной части Мансур-депе.