МАНШТЕЙН , ЭРИХ ФОН

Манштейн ( нем . Manstein) , Эрих фон (24.11.1887, Берлин — 10.06.1973, Иршенхаузен, Бавария) — немецкий военачальник, участник Первой и Второй мировых войн. Родился в семье генерала Фрица Эриха фон Левински, после крещения был усыновлен бездетной семьей генерала Георга фон Манштейна. С детства посвятил себя карьере военного. В 1913—1914 — слушатель Военной академии, с началом военных действий был отправлен на фронт. В 1921 был принят на службу в рейхсвер, где занимал различные штабные должности.

Один из разработчиков планов оккупации Австрии (1938), нападения на Польшу (1939) и Францию (1940). В войну вступил в 1939 начальником штаба группы армий «Юг» в звании генерал-лейтенанта. В 1941—1944 — на советско-германском фронте. Командовал 11-й армией, действовавшей в Крыму, группой армий «Дон» и «Юг». Участвовал в сражениях под Сталинградом, где безуспешно пытался деблокировать армию Паулюса, под Курском, на Правобережной Украине. В 1942 получил звание генерал-фельдмаршала.С 2 апреля 1944 — в резерве.В мае 1945 арестован британскими войсками, в 1949 приговорен к тюремному заключению сроком на 18 лет. Освобожден в 1953 «по состоянию здоровья». В 1953—1960 — советник правительства ФРГ при создании бундесвера.

С 2 апреля 1944 — в резерве.В мае 1945 арестован британскими войсками, в 1949 приговорен к тюремному заключению сроком на 18 лет. Освобожден в 1953 «по состоянию здоровья». В 1953—1960 — советник правительства ФРГ при создании бундесвера.

В мае 1945 арестован британскими войсками, в 1949 приговорен к тюремному заключению сроком на 18 лет. Освобожден в 1953 «по состоянию здоровья». В 1953—1960 — советник правительства ФРГ при создании бундесвера.

Соч. : Утерянные победы: воспоминание генерал-фельдмаршала вермахта. М., 2021

Лит.: Мунго М. Манштейн — лучший генерал вермахта. СПб., 2021. И. А. Кукушкина.