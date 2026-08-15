МAНСФЕЛЬД, ЭРНСТ

Мaнсфельд ( нем . Mansfeld) , Эрнст (Петер Эрнст II), граф фон (ок. 1580, Люксембург — 29.11.1626, Раковица, Босния) — германский военачальник эпохи Тридцатилетней войны 1618—1648 , сторонник антигабсбургской коалиции. Младший сын штатгальтера Испанских Нидерландов , губернатора Люксембурга Петера Эрнста I, воспитывался в строгом католическом духе. С 1595 по 1607 находился на испанской военной службе, участвовал в войне Габсбургов с Османской империей (1593—1606). В 1610 перешел на более выгодную службу к Протестантской унии 1608 . Прославился как военачальник, участвуя в войне за Мантуанское наследство (1612—1617), в которой выступал на стороне Карла Эммануила I Савойского , пожаловавшего ему в знак благодарности ряд владений в Пьемонте. Во время Чешского восстания 1618—1620 поддержал Фридриха V Пфальцкого, за что попал в имперскую опалу. С февраля 1621 — на службе у Фридриха V. Попытки М. удержать Верхний Пфальц, стратегически важный для Фридриха V регион, не увенчалась успехом. Поход М. в 1621 в Рейнские области против хозяйничавших там испанцев сопровождался жестоким грабежом местного населения. За победу над имперскими войсками при Вислохе над войсками фельдмаршала И. Тилли в апреле 1622 Фридрих V пожаловал М. титул князя. После неудачного для Фридриха V и его военачальников окончания войны перешел на службу Генеральным штатам Республики Соединенных провинций. 29 августа 1622 в ходе битвы при Флерюсе способствовал снятию осады с нидерландской крепости Берген-оп-Зом, в 1623 захватил Вост. Фрисландию, которую удерживал два года. В 1623 армия М. была почти полностью уничтожена имперскими войсками в сражении при Штадлоне. В 1624 в Англии собрал новую армию, добившись французских субсидий, продолжил отстаивать интересы антигабсбургского блока, в 1625 принимал участие в осаде Бреды. Вернувшись в Германию, поддержал вступившего в войну датского короля Кристиана IV , в 1626 потерпел серьезное поражение от А. В. Е. Валленштейна у Дессау, после чего был вынужден отойти в Венгрию для заключения союза с трансильванским князем Г. Бетленом . Отправился в Венецию для получения военных субсидий. Однако по дороге осенью 1626 скоропостижно скончался в боснийской деревне Ракоци, предположительно от инсульта. Современники допускали смерть от яда.

Лит .: Mousset J.-L. Un prince de la Renaissance Pierre-Ernest de Mansfeld (1517—1604). Luxembourg, 2007; Krussmann W. Ernst von Mansfeld (1580—1626). Grafensohn, Soldner­fuhrer, Kriegsunternehmer gegen Habs­burg im Drei?igjahrigen Krieg. Berlin, 2010. А. В. Лазарева.