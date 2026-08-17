МАНСФЕЛЬД ЭРНСТ

МАНСФЕЛЬД ЭРНСТ (Пе­тер Эрнст II) граф фон - германский вое­на­чаль­ник вре­мён Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов .

Вне­брач­ный сын испанского штат­галь­те­ра Люк­сем­бур­га князя Пе­те­ра Эрн­ста I фон Манс­фельд-Фор­де­рор­та (1517-1604 годы). По­лу­чил стро­гое ка­то­лическое вос­пи­та­ние.

По­сле на­зна­че­ния в 1595 году свод­но­го бра­та Кар­ла (1543-1595 годы) ко­ман­дую­щим им­пер­ски­ми вой­ска­ми в Венг­рии по­сле­до­вал за ним, уча­ст­во­вал в ав­ст­ро-турецкой вой­не 1593-1606 годы (смотри в статье Ав­ст­ро-ту­рец­кие вой­ны XVI-XVIII веков ). В 1604-1607 годы на­хо­дил­ся на служ­бе в ар­мии Габс­бур­гов в Ни­дер­лан­дах. Не­до­воль­ный фи­нан­со­вы­ми ус­ло­вия­ми, Мансфельд в 1610 году, ос­та­ва­ясь в ка­то­ли­че­ст­ве, пе­ре­шёл на служ­бу к Про­тес­тант­ской унии 1608 года. В 1616-1618 годы сра­жал­ся в Ита­лии в ар­мии гер­цо­га Са­вой­ско­го Кар­ла Эм­ма­нуи­ла I (1580-1630 годы), за что был по­жа­ло­ван вла­де­ния­ми в Пье­мон­те.

В 1618 году уе­хал в Че­хию, где стал од­ним из ко­ман­ди­ров чешских войск. С на­ча­лом Чеш­ско­го вос­ста­ния 1618-1620 годы в но­ябре 1618 года за­хва­тил город Пльзень, но 10 июня 1619 года по­тер­пел по­ра­же­ние от им­пер­ских войск в бит­ве при Саб­ла­те. По­сле это­го за­нял­ся ре­ор­га­ни­за­ци­ей сво­ей ар­мии. В бит­ве у Бе­лой Го­ры 8 ноября 1620 года чешских войск с им­пер­ско-ба­вар­ской ар­ми­ей уча­стия не при­ни­мал, за что по­лу­чил, по не­ко­то­рым дан­ным, от Ка­то­ли­че­ской ли­ги 1609 года около 100 тысяч та­ле­ров.

С февраля 1621 года на служ­бе у Фрид­ри­ха V (1596-1632 годы; кур­фюст Пфальц­ский в 1610-1623 годы). 27 апреля 1622 года одер­жал по­бе­ду при Вис­ло­хе над вой­ска­ми Ка­то­лической ли­ги 1609 года под ко­мандованием фельдмаршала И.Ц. Тил­ли, за что по­жа­ло­ван граф­ским ти­ту­лом. 29 августа 1622 года уча­ст­во­вал в бит­ве при Флё­рю­се, спо­соб­ст­во­вал сня­тию оса­ды испанских войск со стра­те­ги­че­ски важ­ной ни­дерландской кре­по­сти Бер­ген-оп-Зом.

В 1623 году вме­сте с гер­цо­гом Бра­ун­швейг­ским Кри­стиа­ном (1599-1626 годы) по­сту­пил на служ­бу к ни­дерландским Ге­не­раль­ным шта­там. 6 августа 1623 года в сра­же­нии при Штад­ло­не ар­мия Мансфельда и гер­цо­га Бра­ун­швейг­ско­го бы­ла поч­ти пол­но­стью унич­то­же­на им­пер­ски­ми вой­ска­ми под ко­манд. И.Ц. Тил­ли. В 1624 году в Анг­лии на­брал но­вую ар­мию, вое­вал на Ниж­ней Эль­бе, под­дер­жи­вая всту­пив­ше­го в вой­ну датского ко­ро­ля Кри­стиа­на IV. 25 апреля 1626 года под Дес­сау по­тер­пел тя­жё­лое по­ра­же­ние от им­пер­ских войск под ко­манд. А.В.Е. Вал­лен­штей­на . В ию­не то­го же го­да на­пра­вил­ся в Венг­рию, пла­ни­руя за­клю­чить со­юз с тран­силь­ван­ским князем Г. Бет­ле­ном и вме­сте с ним на­нес­ти удар по на­следственным вла­де­ни­ям Габс­бур­гов. Из Венг­рии от­пра­вил­ся в Ве­не­цию, где рас­счи­ты­вал по­лу­чить фи­нан­со­вую под­держ­ку для най­ма но­вой ар­мии. В до­ро­ге ско­ро­по­стиж­но скон­чал­ся.