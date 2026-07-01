МАНСАР ФРАНСУА
МАНСАР ФРАНСУА - французский архитектор.
Учился у своего отца, плотника А. Мансара, своего зятя, скульптора и архитектора Ж. Готье, и у дяди, каменщика М. Ле Руа. На творчество Мансара повлияли работы П. Леско, С. де Броса, Ф. Делорма.
Первая постройка Мансара - фасад церкви ордена фельянов в Париже (1623 год, не сохранился). Замок Бальруа (1626 год) близ Байё отражает влияние крупных проектов времени Генриха IV (площадь Вогезов в Париже, и другое). В центрической церкви Посещения Девой Марией Елисаветы (1632-1634 годы) в Париже Мансар, опираясь на архитектурный язык Высокого Возрождения и маньеризма, приблизился к формальной сдержанности классицизма. Проект перестройки замка в Блуа со смелой пространственной композицией и использованием световых эффектов в интерьере отразил влияние барокко наряду с классицистической простотой колорита и материалов (реализован лишь корпус Гастона Орлеанского, 1635-1638 год; главная лестница закончена в 1932 году).
Отель Де-Ла-Врийер в Париже (ныне - отель Де-Тулуз; с 1635 года; перестроен) демонстрировал ставшую в дальнейшем распространённой схему расположения 3 корпусов вокруг двора, отделённого от улицы невысокой стеной. Дворец Мезон-Лаффит (с 1642 года) близ Парижа повлиял на тип западно-европейской загородной резиденции XVII-XVIII века: главный объём со сложным декором главного и паркового фасадов фланкирован 2 крыльями, а через его центральную часть проходила основная ось парка.
В 1645 году Мансар занялся проектом церкви и дворца в комплексе монастыря Валь-де-Грас в Париже для королевы Анны Австрийской, но через год был отстранён от работы; по его планам, включающим элементы барокко, были возведены нижний ярус фасада и стены нефа церкви, включая пилястры колоссального ордера.
Среди поздних работ Мансара - выдержанные в строгих формах отель Генего-де-Брос (1653 год) и перестроенный им отель Карнавале (1660-1661 год) в Париже (ныне одно из зданий Музея истории Парижа; смотри в статье Карнавале).
С 1664 года Мансар занимался проектом фасада восточного крыла Лувра, который не был воплощён, но повлиял, наряду с его нереализованным проектом купольной часовни Бурбонов в аббатстве Сен-Дени (1660-е годы) и другими его работами, на творчество его внучатых племянников Ж. Ардуэн-Мансара и Ж. Габриеля IV, а также других архитекторов, в том числе К. Рена, И.Б. Фишера фон Эрлаха, Н. Тессина Старшего. Несохранившиеся парки Мансара (в замке Мезон-Лаффит и др.) оказали влияние на учившегося у него А. Ленотра.
По имени Мансара получила название мансарда - помещение под двускатной крышей с изломом профиля, хотя этот тип перекрытия использовался и до него (в частности, П. Леско, опиравшимся на итальянские образцы).