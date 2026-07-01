МАНСАР ФРАНСУА

МАНСАР ФРАНСУА - французский ар­хи­тек­тор.

Учил­ся у сво­его от­ца, плот­ни­ка А. Ман­са­ра, сво­его зя­тя, скульп­то­ра и архитектора Ж. Го­тье, и у дя­ди, ка­мен­щи­ка М. Ле Руа. На твор­че­ст­во Ман­са­ра по­влия­ли ра­бо­ты П. Лес­ко, С. де Бро­са, Ф. Де­лор­ма.

Пер­вая по­строй­ка Ман­са­ра - фа­сад церк­ви ор­де­на фель­я­нов в Па­ри­же (1623 год, не сохранился). За­мок Баль­руа (1626 год) близ Байё от­ра­жа­ет влия­ние круп­ных про­ек­тов вре­ме­ни Ген­ри­ха IV (площадь Во­гезов в Па­ри­же, и другое). В цен­трической церкви По­се­ще­ния Де­вой Ма­ри­ей Ели­са­ве­ты (1632-1634 годы) в Па­ри­же Ман­са­р, опи­ра­ясь на ар­хитектурный язык Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния и мань­е­риз­ма, при­бли­зил­ся к фор­маль­ной сдер­жан­но­сти клас­си­циз­ма. Про­ект пе­ре­строй­ки зам­ка в Блуа со сме­лой про­стран­ст­вен­ной ком­по­зи­ци­ей и ис­поль­зо­ва­ни­ем све­то­вых эф­фек­тов в ин­терь­е­ре от­ра­зил влия­ние ба­рок­ко на­ря­ду с клас­си­ци­стической про­сто­той ко­ло­ри­та и ма­те­риа­лов (реа­ли­зо­ван лишь кор­пус Гас­то­на Ор­ле­ан­ско­го, 1635-1638 год; главная ле­ст­ни­ца за­кон­че­на в 1932 году).

Отель Де-Ла-Врий­ер в Па­ри­же (ны­не - отель Де-Ту­луз; с 1635 года; пе­ре­стро­ен) де­мон­ст­ри­ро­вал став­шую в даль­ней­шем рас­про­стра­нён­ной схе­му рас­по­ло­же­ния 3 кор­пу­сов во­круг дво­ра, от­де­лён­но­го от ули­цы не­вы­со­кой сте­ной. Дво­рец Ме­зон-Лаф­фит (с 1642 года) близ Па­ри­жа по­вли­ял на тип западно-ев­ропейской за­го­род­ной ре­зи­ден­ции XVII-XVIII века: главный объ­ём со слож­ным де­ко­ром глав­но­го и пар­ко­во­го фа­са­дов флан­ки­ро­ван 2 крыль­я­ми, а че­рез его центральную часть про­хо­ди­ла основная ось пар­ка.

В 1645 году Ман­са­р за­нял­ся про­ек­том церк­ви и двор­ца в ком­плек­се монастыря Валь-де-Грас в Па­ри­же для ко­ро­ле­вы Ан­ны Ав­ст­рий­ской, но че­рез год был от­стра­нён от ра­бо­ты; по его пла­нам, вклю­чаю­щим эле­мен­ты ба­рок­ко, бы­ли воз­ве­де­ны ниж­ний ярус фа­са­да и сте­ны не­фа церк­ви, вклю­чая пи­ля­ст­ры ко­лос­саль­но­го ор­де­ра.

Сре­ди позд­них ра­бот Ман­са­ра - вы­дер­жан­ные в стро­гих фор­мах отель Ге­не­го-де-Брос (1653 год) и пе­ре­стро­ен­ный им отель Кар­на­ва­ле (1660-1661 год) в Па­ри­же (ны­не од­но из зда­ний Му­зея ис­то­рии Па­ри­жа; смотри в статье Кар­на­ва­ле ).

С 1664 года Ман­са­р за­ни­мал­ся про­ек­том фа­са­да восточного кры­ла Лув­ра, ко­то­рый не был во­пло­щён, но по­вли­ял, на­ря­ду с его не­реа­ли­зо­ван­ным про­ек­том ку­поль­ной ча­сов­ни Бур­бо­нов в аб­бат­ст­ве Сен-Де­ни (1660-е годы) и другими его ра­бо­та­ми, на твор­че­ст­во его вну­ча­тых пле­мян­ни­ков Ж. Ар­ду­эн-Ман­са­ра и Ж. Габ­рие­ля IV, а так­же других ар­хи­тек­то­ров, в том числе К. Ре­на, И.Б. Фи­ше­ра фон Эр­ла­ха, Н. Тес­си­на Стар­ше­го. Не­со­хра­нив­шие­ся пар­ки Ман­са­ра (в зам­ке Ме­зон-Лаф­фит и др.) ока­за­ли влия­ние на учив­ше­го­ся у не­го А. Ле­нот­ра.

По име­ни Ман­са­ра по­лу­чи­ла на­зва­ние ман­сар­да - по­ме­ще­ние под дву­скат­ной кры­шей с из­ло­мом про­фи­ля, хо­тя этот тип пе­ре­кры­тия ис­поль­зо­вал­ся и до не­го (в ча­ст­но­сти, П. Лес­ко, опи­рав­шим­ся на итальянские об­раз­цы).