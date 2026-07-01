МАНСАБДАРИ

МАНСАБДАРИ - та­бель о ран­гах (ман­са­бах) во­енных и административных слу­жа­щих (ман­саб­да­ров) в средневековой Ин­дии .

Вве­де­на в 1574 году Ак­ба­ром, дей­ст­во­ва­ла в пе­ри­од су­ще­ст­во­ва­ния Мо­голь­ской им­пе­рии. Ак­ба­ром бы­ли ус­та­нов­ле­ны 33 ман­са­ба, со­от­вет­ст­во­вав­ших чис­лу всад­ни­ков, ко­то­рых был обя­зан вы­ста­вить ман­саб­дар. Об­ла­да­те­ля­ми выс­ших ман­са­бов («10 ты­сяч», «8 ты­сяч», «7 ты­сяч») бы­ли прин­цы кро­ви; ман­саб­да­ры, имев­шие ранг от «5 ты­сяч» до «200», име­но­ва­лись эми­ра­ми. Боль­шин­ст­во ман­саб­да­ров име­ли ман­са­бы от «150» до «10».

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