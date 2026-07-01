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МАНСАБДАРИ
МАНСАБДАРИ - табель о рангах (мансабах) военных и административных служащих (мансабдаров) в средневековой Индии.
Введена в 1574 году Акбаром, действовала в период существования Могольской империи. Акбаром были установлены 33 мансаба, соответствовавших числу всадников, которых был обязан выставить мансабдар. Обладателями высших мансабов («10 тысяч», «8 тысяч», «7 тысяч») были принцы крови; мансабдары, имевшие ранг от «5 тысяч» до «200», именовались эмирами. Большинство мансабдаров имели мансабы от «150» до «10».
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