МАНРИКЕ ХОРХЕ

МАНРИКЕ ХОРХЕ - испанский по­эт.

Уча­ст­во­вал в ди­на­стических вой­нах, сра­жал­ся на сто­ро­не Иза­бел­лы I. Был смер­тель­но ра­нен в бою.

Ав­тор клас­сического па­мят­ни­ка позд­нес­ред­не­ве­ко­вой испанской литературы - «Строф на смерть от­ца» («Coplas роr la muerte de su padre», 1477 год), ко­то­рые вы­де­ля­ют­ся на фо­не при­двор­ной испанской по­эзии XV века под­чёрк­ну­той про­сто­той сти­ля и ис­крен­но­стью ин­то­на­ции. Со­хра­няя связь с тра­ди­ци­ей средневековых «пла­чей» (про­ти­во­пос­тав­ле­ние бы­ст­ро­теч­но­сти и су­ет­но­сти че­ло­ве­че­ско­го су­ще­ст­во­ва­ния веч­ной жиз­ни и спа­се­нию во Хри­сте), про­из­ве­де­ние Манрике вклю­ча­ет мо­ти­вы зем­ной сла­вы, люд­ской па­мя­ти о доб­ле­ст­ной жиз­ни ге­роя, во многом пред­вос­хи­щаю­щие Воз­ро­ж­де­ние .

Манрике при­над­ле­жат так­же около 40 сти­хо­тво­ре­ний, соз­дан­ных в тра­ди­ци­ях лю­бов­ной, бур­ле­ск­ной и ди­дак­тической по­эзии, от­ли­чаю­щих­ся ак­тив­ным ис­поль­зо­ва­ни­ем ал­ле­го­рических об­ра­зов и ино­ска­за­ний, оби­ли­ем по­этических кли­ше и ри­то­рических приё­мов.

Сочинения:

Ис­пан­ская по­эзия в рус­ских пе­ре­во­дах, 1789-1980. М., 1984. С. 120-129;

По­эзия ис­пан­ско­го Воз­ро­ж­де­ния. М., 1990. С. 39-54;

Poesía. Barcelona, 1993.