МАННУР ШАЙХИ

МАННУР ШАЙХИ (псевдоним; настоящая имя и фамилия Шай­хе­лис­лам Фар­хул­ло­вич Ман­ну­ров) - татарский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье.

С 1933 года жил в Ка­за­ни. Окон­чил Ка­зан­ский пе­да­го­гический институт (1937 год).

В го­ды Великой Отечественной вой­ны был во­енным кор­рес­пон­ден­том. В 1946-1948 годы Маннур за­ве­до­вал литературной ча­стью ка­зан­ско­го Те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та имени М. Джа­ли­ля.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1923 году. Пер­вый по­этический сборник - «Из глу­би­ны тай­ги» («Тай­га төбен­нəн», 1928 год). Ав­тор по­эм «Над кол­че­дан­ны­ми го­ра­ми» («Кол­че­дан­лы тау­лар өстендə», 1929 год), «Чу­гун­ные по­то­ки» («Чу­ен таш­кын­нар», 1930 год) и другое. До­во­ен­ная ли­ри­ка пред­став­ле­на сборника­ми «Пес­ни серд­ца» («Йөрəк җыр­лары» , 1934 год), «Юно­ша-воз­чик» («Олау­чы ма­лай», 1940 год) и другим. По­эмы «Дед Гай­джан» («Гай­җ ан ба­бай», 1934 год), «Один из ты­ся­чи ве­че­ров» («Меңнəн бер ки­чə», 1935 год) по­свя­ще­ны те­ме кол­лек­ти­ви­за­ции ; по­эма «Кра­са­ви­ца - дочь ма­туш­ки-зем­ли» («Җир-əнкəнең сы­лу кы­зы», 1956 год) и ряд очер­ков - неф­тя­ни­кам Та­та­рии. В 1960-1970-е годы вы­сту­пал в основном как про­за­ик: ро­ман «Му­са» (1968 год; русский перевод 1983 год) о М. Джа­ли­ле, ав­то­био­гра­фическая по­весть «Гля­дя на те­ку­чие во­ды» («Агым­су­лар­га ка­рап», 1974 год; русский перевод 1991 год), ли­рическая по­весть «Есть ли на­стоя­щая лю­бовь?» («Чын сөю бар­мы?», 1980 год).

Про­за Маннур от­ли­ча­ет­ся са­мо­быт­но­стью язы­ка, ши­ро­ким ис­поль­зо­ва­ни­ем фра­зео­ло­гиз­мов, диа­лек­тиз­мов, по­сло­виц и по­го­во­рок.

Сре­ди других со­чи­не­ний: пат­рио­тическая ли­ри­ка, сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы для де­тей, литературная кри­ти­ка, пуб­ли­ци­сти­ка.

Пе­ре­вёл на татарский язык «Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве» (1951 год), про­из­ве­де­ния И.А. Кры­ло­ва, А.С. Пуш­ки­на («Ев­ге­ний Оне­гин», 1949 год), М.Ю. Лер­мон­то­ва, А.П. Че­хо­ва, В.В. Мая­ков­ско­го, Ш. Рус­та­ве­ли, Т.Г. Шев­чен­ко и других.

Сочинения:

Пес­ня но­вая при­шла: по­весть. М., 1962;

Клу­бок серд­ца. [Сти­хи и по­эмы]. Ка­зань, 1968 (на тат. яз.).