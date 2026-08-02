МАННЕРГЕЙМА ЛИНИЯ
МАННЕРГЕЙМА ЛИНИЯ - система укреплений, фортификационных сооружений и заграждений на Карельском перешейке от Ладожского озера до Финского залива в 32 км от Ленинграда (Санкт-Петербург).
Сооружалась Финляндией в 2 этапа. В 1920-1931 годы построены позиции (корсу), включавшие деревоземляные, каменные сооружения и бетонные бункеры. На 2-м этапе строительства в 1931-1939 годы при участии германских, британских, французских и бельгийских военных специалистов возводились мощные бетонные сооружения, способные выдерживать попадания 150-миллиметровых артеллерийских снарядов.
Названа по имени финляндского маршала К.Г.Э. Маннергейма.
Строительство завершено под руководством бельгийского генерала Баду - участника возведения «Мажино линии».
«Линия Маннергейма» общей протяжённостью 135 км, глубиной 95 км включала передовую (зона заграждений), главную, вторую и тыловую (выборгскую) полосы обороны, 2 промежуточные полосы и отсечные позиции. Имела несколько эшелонированных линий заграждений (лесные завалы, проволочные сети, гранитные надолбы, противотанковые рвы, эскарпы, минные поля и тому подобное) и опорные пункты с долговременными (дот) и деревоземляными (дзот) огневыми точками, которые прикрывали основные дороги и межозёрные дефиле. Всего было 220 км проволочных заграждений, 200 км лесных завалов и 80 км надолбов.
Главная полоса обороны глубиной 7-10 км [передний край вдоль магистрали Куолемаярви по линии Мурила, Сумма (Хотинен), Муола, Ритасари и далее по левому берегу реки Вуокса до Тайпале] пересекала весь Карельский перешеек и включала в себя 25 узлов сопротивления, состоявших каждый из 3-4 опорных пунктов. На выборгском направлении опорный пункт состоял в среднем из 5-6 дотов и 3-5 дзотов. Все опорные пункты занимали постоянные гарнизоны силой от роты до батальона. Между опорными пунктами и узлами сопротивления находились позиции для полевых войск, прикрытые противотанковыми и противопехотными заграждениями.
Вторая (опорная) полоса обороны отстояла от главной на выборгском направлении на 4-5 км и местами соединялась с ней отсечными позициями. Тыловая укреплённая полоса проходила в 20 км за 1-й полосой и имела 18 дотов и 77 дзотов.
Всего на «линии Маннергейма» было возведено свыше 296 дотов и свыше 800 дзотов. Кроме того, были созданы сложные противотанковые препятствия общей протяжённостью 136 км и многокилометровые проволочные заграждения. «Линия Маннергейма» опиралась на многочисленные естественные препятствия (резко пересечённый рельеф, труднопроходимые леса, множество озёр, проток и болот).
В ходе советско-финляндской войны 1939-1940 годов советские войска прорвали оборону войск Финляндии по «линии Маннергейма» на 2-м этапе войны, после соответствующей подготовки. Государственная граница на Карельском перешейке в соответствии с договором СССР с Финляндией (1940) отодвинулась от Ленинграда за линию Выборг, Сортавала, и «линия Маннергейма» оказалась на территории СССР.
Во время Великой Отечественной войны финляндские войска, захватив часть советской территории на Карельском перешейке, начали здесь с ноября 1941 года строительство новой укреплённой линии (линия «Салпа»), при этом частично были восстановлены или реконструированы сооружения «линии Маннергейма». К июню 1944 года финляндские войска создали прочную, хорошо оборудованную в инженерном отношении оборону; её глубина, включая «линию Маннергейма» и линию «Салпа», достигала 120 км. В ходе Выборгской операции 1944 года войска Ленинградского фронта прорвали оборону финляндской войск на Карельском перешейке. Впоследствии все оборонительные сооружения «линии Маннергейма» были разрушены.