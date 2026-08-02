МАННЕРГЕЙМА ЛИНИЯ

МАННЕРГЕЙМА ЛИНИЯ - сис­те­ма ук­ре­п­ле­ний, фор­ти­фи­кационных со­ору­же­ний и за­гра­ж­де­ний на Ка­рель­ском пе­ре­шей­ке от Ла­дож­ско­го озера до Фин­ско­го залива в 32 км от Ле­нин­гра­да (Санкт-Пе­тер­бург).

Со­ору­жа­лась Фин­лян­ди­ей в 2 эта­па. В 1920-1931 годы по­строе­ны по­зи­ции (кор­су), вклю­чав­шие де­ре­во­зем­ля­ные, ка­мен­ные со­ору­же­ния и бе­тон­ные бун­ке­ры. На 2-м эта­пе строи­тель­ст­ва в 1931-1939 годы при уча­стии германских, британских, французских и бельгийских во­енных спе­циа­ли­стов воз­во­ди­лись мощ­ные бе­тон­ные со­ору­же­ния, спо­соб­ные вы­дер­жи­вать по­па­да­ния 150-мил­ли­мет­ро­вых артеллерийских сна­ря­дов.

На­зва­на по име­ни финляндского мар­ша­ла К.Г.Э. Ман­нер­гей­ма.

Строи­тель­ст­во за­вер­ше­но под ру­ко­вод­ством бельгийского генерала Ба­ду - уча­ст­ни­ка воз­ве­де­ния «Ма­жи­но ли­нии».

«Линия Маннергейма» об­щей про­тя­жён­но­стью 135 км, глу­би­ной 95 км вклю­ча­ла пе­ре­до­вую (зо­на за­гра­ж­де­ний), глав­ную, вто­рую и ты­ло­вую (вы­борг­скую) по­ло­сы обо­ро­ны, 2 про­ме­жу­точ­ные по­ло­сы и от­сеч­ные по­зи­ции. Име­ла несколько эше­ло­ни­рованных ли­ний за­гра­ж­де­ний (лес­ные за­ва­лы, про­во­лоч­ные се­ти, гра­нит­ные на­дол­бы, про­ти­во­тан­ко­вые рвы, эс­кар­пы, мин­ные по­ля и тому подобное) и опор­ные пунк­ты с дол­го­вре­мен­ны­ми (дот) и де­ре­во­зем­ля­ны­ми (дзот) ог­не­вы­ми точ­ка­ми, ко­то­рые при­кры­ва­ли основные до­ро­ги и ме­жо­зёр­ные де­фи­ле. Все­го бы­ло 220 км про­во­лоч­ных за­гра­ж­де­ний, 200 км лес­ных за­ва­лов и 80 км на­дол­бов.

Главная по­ло­са обо­ро­ны глу­би­ной 7-10 км [пе­ред­ний край вдоль ма­ги­ст­ра­ли Куо­ле­ма­яр­ви по ли­нии Му­ри­ла, Сум­ма (Хо­ти­нен), Муо­ла, Ри­та­са­ри и да­лее по ле­во­му бе­ре­гу реки Ву­ок­са до Тай­па­ле] пе­ре­се­ка­ла весь Ка­рель­ский пе­ре­ше­ек и вклю­ча­ла в се­бя 25 уз­лов со­про­тив­ле­ния, со­сто­яв­ших ка­ж­дый из 3-4 опор­ных пунк­тов. На вы­борг­ском на­прав­ле­нии опор­ный пункт со­сто­ял в среднем из 5-6 до­тов и 3-5 дзо­тов. Все опор­ные пунк­ты за­ни­ма­ли по­сто­ян­ные гар­ни­зон­ы си­лой от ро­ты до ба­таль­о­на. Меж­ду опор­ны­ми пунк­та­ми и уз­ла­ми со­про­тив­ле­ния на­хо­ди­лись по­зи­ции для по­ле­вых войск, при­кры­тые про­ти­во­тан­ко­вы­ми и про­ти­во­пе­хот­ны­ми за­гра­ж­дения­ми.

Вто­рая (опор­ная) по­ло­са обо­ро­ны от­стоя­ла от глав­ной на вы­борг­ском на­прав­ле­нии на 4-5 км и мес­та­ми со­еди­ня­лась с ней от­сеч­ны­ми по­зи­ция­ми. Ты­ло­вая ук­ре­п­лён­ная по­ло­са про­хо­ди­ла в 20 км за 1-й по­ло­сой и име­ла 18 до­тов и 77 дзо­тов.

Все­го на « линии Маннергейма» бы­ло воз­ве­де­но свыше 296 до­тов и свыше 800 дзо­тов. Кро­ме то­го, бы­ли соз­да­ны слож­ные про­ти­во­тан­ко­вые пре­пят­ст­вия об­щей про­тя­жён­но­стью 136 км и мно­го­ки­ло­мет­ро­вые про­во­лоч­ные за­гра­ж­де­ния. « Линия Маннергейма » опи­ра­лась на мно­го­численные ес­тественные пре­пят­ст­вия (рез­ко пе­ре­се­чён­ный рель­еф, труд­но­про­хо­ди­мые ле­са, мно­же­ст­во озёр, про­ток и бо­лот).

В хо­де со­вет­ско-фин­лянд­ской вой­ны 1939-1940 годов советские вой­ска про­рва­ли обо­ро­ну войск Фин­лян­дии по « линии Маннергейма » на 2-м эта­пе вой­ны, по­сле со­от­вет­ст­вую­щей под­го­тов­ки. Государственная гра­ни­ца на Ка­рель­ском пе­ре­шей­ке в со­от­вет­ст­вии с до­го­во­ром СССР с Фин­лян­ди­ей (1940) ото­дви­ну­лась от Ле­нин­гра­да за ли­нию Вы­борг, Сор­та­ва­ла, и « линия Маннергейма » ока­за­лась на тер­ри­то­рии СССР.

Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны финляндские вой­ска, за­хва­тив часть советской тер­ри­то­рии на Ка­рель­ском пе­ре­шей­ке, на­ча­ли здесь с но­ября 1941 года строи­тель­ст­во но­вой ук­ре­п­лён­ной ли­нии (ли­ния «Сал­па»), при этом час­тич­но бы­ли вос­ста­нов­ле­ны или ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны со­ору­же­ния « линии Маннергейма ». К ию­ню 1944 года финляндские вой­ска соз­да­ли проч­ную, хо­ро­шо обо­ру­до­ван­ную в инженерном от­но­ше­нии обо­ро­ну; её глу­би­на, вклю­чая « линию Маннергейма » и ли­нию «Сал­па», дос­ти­га­ла 120 км. В хо­де Вы­борг­ской опе­ра­ции 1944 года вой­ска Ле­нин­град­ско­го фрон­та про­рва­ли обо­ро­ну финляндской войск на Ка­рель­ском пе­ре­шей­ке. Впо­след­ст­вии все обо­ро­нительные со­ору­же­ния « линии Маннергейма » бы­ли раз­ру­ше­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)