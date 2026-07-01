МАННЕРГЕЙМ, Карл Густав Эмиль

Государственный и военный деятель Финляндии.

Барон. До 1917 г. состоял на службе в российской армии. Окончил Николаевское кавалерийское училище в 1889 г.

В 1906-1908 гг. руководил научно-разведывательной экспедицией Генштаба в Западный Китай.

Принимал участие в Русско-японской и Первой мировой войне . С 25 апреля 1917 г. – генерал-лейтенант.

В январе 1918 г. ушел в отставку. 16 января 1918 г. возглавил финскую армию, вместе с германским генералом Р. фон дер Гольцем руководил подавлением Финляндской революции . 12 декабря 1918 г. – 25 июля 1919 г. регент королевства Финляндия.

В период Гражданской войны в России действовал против РККА в направлении на Петроград, но серьезного наступления так и не предпринял. В 1919 г., после провозглашения республики, проиграл борьбу за президентский пост К. Стольбергу.

С 1923 г. много путешествовал по Алжиру, Марокко, Индии, Бирме и др.

В 1931-1939 гг. - Маннергейм председатель совета обороны, фельдмаршал с 1933 г. Его именем стали называть систему обороны финских укреплений - “линию Маннергейма”. В Советско-финляндской войне и Великой Отечественной войне - главнокомандующий армией Финляндии, союзник нацистской Германии в 1941-1944 гг. Предпринял захват части Карелии. Финляндские войска участвовали в блокаде Ленинграда . В 1942 г. - маршал Финляндии.

В июне 1944 г. войска Финляндии потерпели поражение в Выборгско-Петрозаводской операции. Обратился к И. Сталину с просьбой о мире, который был заключен 19 сентября 1944 г.

4 августа 1944 г. – 11 марта 1946 гг. - президент Финляндии, сторонник политики нейтралитета. Под давлением СССР Маннергейм с трудом удерживался в кресле президента. Осенью 1945 г. у него открылась язва желудка. В 1946 г. Маннергейм ушел в отставку, работал над мемуарами . Уехал на лечение в Швейцарию.

Сочинения:

Мемуары. М., 1999.

Автор статьи: Шубин А.В.