МAННА

Мaнна — обобщающее название древнего ареала к юго-востоку — востоку от оз. Урмия и одноименного местного царства в IX — начале VI в. до н. э. Население указанного ареала («маннеи») состояло из потомков коренных жителей Загроса и хурритских и ираноязычных мигрантов. К VI в. до н. э. большая часть населения хурритизировалась, и у Геродота территория былой М. входит в ареал «матиенов» (= хурритов), еще позже — иранизировалась. Во 2-й половине IX в. до н. э. территория М. состояла из многих политических образований, являвшихся объектами ассирийских походов, а около 800 до н. э. была покорена урартским царем Менуа. Во 2-й четверти VIII в. до н. э. она освободилась от урартской власти, образовав единое царство М. со столицей в г. Изирта и династией, видимо, хурритского происхождения, включавшее ряд провинций во главе с наместниками, имевшими существенное влияние. Нередки были свержения царей (при сохранении династии). Всю свою историю царство М. переходило от кратких фаз независимости к вассалитету по отношению то к Урарту, то к Ассирии, являясь объектом их экспансии и противоборства (в ходе которого М. в 715 до н. э. разгромил Саргон II). С 660-х до н. э., при царе Уалли и его преемниках, царство М. оставалось верным вассалом и союзником Ассирии, в этом качестве в конце VII в. до н. э. было побеждено Мидией и обращено в ее вассалы, а около 590 до н. э. — аннексировано ей, составив важную часть Мидии, ставшую впоследствии территориальным ядром Мидии Атропатены.

Лит. : Дьяконов И. М. История Мидии. М., 1956; Медведская И. Н. Древний Иран накануне империй: история Мидийского царства. СПб., 2010. А. А. Немировский.