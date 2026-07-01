МАНН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
МАНН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский литературовед.
Окончил филологический факультет МГУ (1952 год).
Заслуженный профессор (2008 год).
Печатается с 1954 года.
Работал учителем в школе, редактором; в 1965-1991 годы в ИМЛИ. С 1992 года в РГГУ (профессор с 1997 года).
Автор многочисленных работ по истории русской литературы (главным образом 1-й половины XIX века), русской философской эстетике 1830-1850-х годов, теории литературы (исследования по поэтике романтизма, о гротеске и другое).
Основные научные интересы связаны с изучением творчества и биографии Н.В. Гоголя. Первым осуществил систематический научный анализ художественного языка «Ревизора», основываясь на представлении о театральности мышления Гоголя («Комедия Гоголя "Ревизор"», 1966 год); заложил основы структурного изучения общей поэтики писателя, в том числе ввёл в научный оборот понятие миражной интриги, проанализировал сложную игровую структуру комедийных образов («Поэтика Гоголя», 1978 год); подробно описал творческую историю «Мёртвых душ», представив эволюцию авторского замысла и диалектику вовлечения в творческий процесс читательской аудитории («В поисках живой души. "Мёртвые души": писатель - критика - читатель», 1984 год); составил научную биографию Гоголя. Главный редактор (с 1988 года) академического Полного собрания сочинений и писем Н.В. Гоголя (в 23 томах).
Сочинения:
О гротеске в литературе. М., 1966;
Поэтика русского романтизма. М., 1976;
В кружке Станкевича. М., 1983;
Диалектика художественного образа. М., 1987;
Семья Аксаковых. М., 1992;
Русская философская эстетика. М., 1998;
Н. В. Гоголь. Труды и дни: 1809-1845. М., 2004;
Гоголь. Завершение пути: 1845-1852. М., 2009;
Н. В. Гоголь. Судьба и творчество. М., 2009.