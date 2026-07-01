МАНН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

МАНН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский ли­те­ра­ту­ро­вед.

Окон­чил фи­ло­ло­гический факультет МГУ (1952 год).

Заслуженный профессор (2008 год).

Пе­ча­та­ет­ся с 1954 года.

Ра­бо­тал учи­те­лем в шко­ле, ре­дак­то­ром; в 1965-1991 годы в ИМЛИ. С 1992 года в РГГУ (профессор с 1997 года).

Ав­тор мно­го­численных ра­бот по ис­то­рии русской литературы (главным образом 1-й половины XIX века), русской фи­лософской эс­те­ти­ке 1830-1850-х годов, тео­рии литературы (ис­сле­до­ва­ния по по­эти­ке ро­ман­тиз­ма, о гро­те­ске и другое).

Основные на­учные ин­те­ре­сы свя­за­ны с изу­че­ни­ем твор­че­ст­ва и био­гра­фии Н.В. Го­го­ля . Пер­вым осу­ще­ст­вил сис­те­ма­тический на­учный ана­лиз ху­дожественного язы­ка «Ре­ви­зо­ра», ос­но­вы­ва­ясь на пред­став­ле­нии о те­ат­раль­но­сти мыш­ле­ния Го­го­ля («Ко­ме­дия Го­го­ля "Ре­ви­зор"», 1966 год); за­ло­жил ос­но­вы струк­тур­но­го изу­че­ния об­щей по­эти­ки пи­са­те­ля, в том числе ввёл в на­учный обо­рот по­ня­тие ми­раж­ной ин­три­ги, про­ана­ли­зи­ро­вал слож­ную иг­ро­вую струк­ту­ру ко­ме­дий­ных об­ра­зов («По­эти­ка Го­го­ля», 1978 год); под­роб­но опи­сал творческую ис­то­рию «Мёрт­вых душ», пред­ста­вив эво­лю­цию ав­тор­ско­го за­мыс­ла и диа­лек­ти­ку во­вле­че­ния в творческий про­цесс чи­та­тель­ской ау­ди­то­рии («В по­ис­ках жи­вой ду­ши. "Мёрт­вые ду­ши": пи­са­тель - кри­ти­ка - чи­та­тель», 1984 год); со­ста­вил на­учную био­гра­фию Го­го­ля. Главный ре­дак­тор (с 1988 года) ака­де­мического Пол­но­го со­б­ра­ния со­чи­не­ний и пи­сем Н.В. Го­го­ля (в 23 то­мах).

Сочинения:

О гро­те­ске в ли­те­ра­ту­ре. М., 1966;

По­эти­ка рус­ско­го ро­ман­тиз­ма. М., 1976;

В круж­ке Стан­ке­ви­ча. М., 1983;

Диа­лек­ти­ка ху­до­же­ст­вен­но­го об­раза. М., 1987;

Се­мья Ак­са­ко­вых. М., 1992;

Рус­ская фи­ло­соф­ская эс­те­ти­ка. М., 1998;

Н. В. Го­голь. Тру­ды и дни: 1809-1845. М., 2004;

Го­голь. За­вер­ше­ние пу­ти: 1845-1852. М., 2009;

Н. В. Го­голь. Судь­ба и твор­че­ст­во. М., 2009.