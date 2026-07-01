МАНН ТОМАС
МАНН ТОМАС (Пауль Томас) - немцкий писатель.
Брат Г. Манна, отец К. Манна.
В 1893 году вместе с семьёй переехал в Мюнхен; следуя семейным традициям, начал работать в страховом обществе. В качестве вольнослушателя посещал Мюнхенский технический университет; 1896-1898 годы вместе с Г. Манном провёл в Италии. С 1894 года - в редакции сатирического журнала «Simplicissimus» (в 1898-1899 годы редактор).
В начале 1-й мировой войны Манн поддержал милитаристский курс императора Вильгельма II, что привело к разрыву с Г. Манном [публицистический сборник «Размышления аполитичного» («Betrachtungen eines Unpolitischen», 1918 год, частичный русский перевод 2008 год)]. В начале 1920-х годов Манн вернулся к либеральным взглядам [«О немецкой республике» («Von deutscher Republik», 1923 год)], в связи с чем произошло примирение братьев.
На рубеже 1920-1930-х годов Манн активно протестовал против наступающего фашизма и в публицистических обращениях к немецкой и европейской общественности [речь «Призыв к разуму» («Appell an die Vernunft», 1930 год)], и в художественной прозе [новелла «Марио и волшебник» («Mario und der Zauberer», 1930 год, русский перевод 1956 год)]. После прихода к власти национал-социалистов (1933 год) Манн остался в эмиграции в Швейцарии, где его дом стал пристанищем для многих беженцев из Германии. В 1938 году Манн с семьёй переехал в США, преподавал в Принстонском университете, с 1941 года жил в Калифорнии. Во время 2-й мировой войны по приглашению Би-Би-Си выступал с антифашистскими радиообращениями к соотечественникам в Германии. В 1944 году принял американское гражданство, однако после обвинения в пособничестве коммунистам (1951 год) вернулся в Европу и провёл последние годы жизни под Цюрихом.
Дебютировал в печати рассказом «Падшая» («Gefallen», 1894 год). Первая книга - сборник новелл «Маленький господин Фридеман» («Der kleine Herr Friedemann», 1898 год).
Широкую известность принёс Манну его первый роман «Будденброки» («Buddenbrooks», 1900 год, опубликован Bd 1-2, 1901 год, русский перевод 1910 год). Живописуя «упадок одной семьи» (подзаголовок романа) ганзейского города Любека на протяжении четырёх поколений, Манн прослеживает, как практичное и полное сил предпринимательство приходит к бездеятельности, художественной утончённости и астеничному растворению в духе музыки. В качестве материала Манн широко использовал историю своей семьи и её окружения, из-за чего многие современники восприняли роман как карикатуру и пасквиль. Тем не менее роман представляет собой обобщающее исследование кризисной эволюции буржуазного общества в Германии XIX века, в основу которого легли философские идеи А. Шопенгауэра, Ф. Ницше (воля как основа жизнедеятельности) и эстетика и культурология Р. Вагнера. Подхватив традиции немецкого бюргерского романа, скандинавской семейной саги, прозы Л.Н. Толстого, Манн впервые вывел немецкую социальную прозу на уровень мировой литературы. В «Будденброках» в полной мере проявился своеобразный стиль Манна-романиста: эпическая обстоятельность и нюансированные смены ритма повествования, окрашенного тонкой иронией; выразительная детализация образов, сочетание бытовых и символических лейтмотивов.
Как сатира на германскую империю был воспринят и подвергнут критике второй роман Манна - «Его Королевское высочество» («Königliche Hoheit», 1909 год, русский перевод 1910 год), сочетающий автобиографические (женитьба на Катарине Прингсхайм) и актуальные историко-политические (вильгельмовская Германия рубежа XIX и XX веков) моменты, сказочные мотивы (преображение принца, ищущего свою возлюбленную).
В последующие годы Манн обратился к малой прозе. Проблема отношений художника и общества затронута в новеллах «Тристан» («Tristan», 1903 год), «Тонио Крёгер» («Tonio Kröger», 1903 год), а также «Смерть в Венеции» («Der Tod in Venedig», 1913 год, русский перевод 1915 год; экранизация Л. Висконти, 1971 год), главный герой которой, писатель Ашенбах, предстаёт жертвой собственного сверхутончённого эстетизма. В «Смерти в Венеции» с наибольшей откровенностью прозвучала эротическая тема, в более приглушённой форме проходящая через всё творчество Манна и, как свидетельствуют дневники писателя, занимавшая его на протяжении всей жизни.
Наиболее значимым литературным произведением 1920-х годов стал упрочивший славу Манна роман «Волшебная гора» («Der Zauberberg», 1924 год, русский перевод 1959 год), в котором Манн предлагает свой ответ на вопрос, каким образом прекрасная эпоха декадентского эстетства рубежа XIX-XX веков закончилась катастрофой мировой войны. Пребывание на высокогорном швейцарском курорте в Давосе в 1912 году стало для Манна отправной точкой для создания произведения, погружающего читателя в переживание «таинства времени», болезни и смерти как фундаментальных феноменов человеческого бытия. Затерянный в горах, оторванный от всего мира санаторий, в который попадает герой книги, молодой немецкий инженер Ганс Касторп, оказывается своего рода ковчегом, в котором в миниатюре представлены основные тенденции европейской культуры начала XX века. «Волшебная гора» - синтез традиций европейского романа воспитания (воспринятого с немалой долей иронии), идеологического романа XIX века (прежде всего полифонического романа Ф.М. Достоевского), но также и музыкальной драматургии Р. Вагнера: Манн выстраивает роман как «комплекс взаимосвязанных по законам музыки идей», как «сплетение тем, в котором идеи играют роль музыкальных мотивов» («Введение к "Волшебной горе"», доклад Манна для студентов Принстонского университета, 1939 год).
1930-1940-е годы - время наиболее интенсивной творческой деятельности Манна. В условиях борьбы с нацизмом практически всё, написанное им, воспринималось как часть антифашистской деятельности. В индекс запрещённых правительством Б. Муссолини была сразу по выходе включена новелла «Марио и волшебник», в которой показана жизнь маленького итальянского курорта в условиях антинародного режима. Так произошло и с романом «Лотта в Веймаре» («Lotte in Weimar», 1939 год, русский перевод 1957 год), в основе которого - окололитературный анекдот о случайной встрече престарелого И.В. Гёте с Шарлоттой Буфф-Кестнер (послужившей прототипом героини «Страданий юного Вертера») в Веймаре в 1816 году. С изящной иронией Манн разбивает националистический культ Гёте и показывает истинное величие человека, обречённого на существование в образе живого классика в убогом окружении карликового двора. Эту книгу трактовали в Германии во время войны (когда она распространялась подпольно) как ответ на попытки нацистской пропаганды использовать в своих целях наследие немецкой классики.
Роман-тетралогия «Иосиф и его братья» («Joseph und seine Br ̈uder», Bd 1-2, 1933-1943 годы, русский перевод 1968 год) - самое масштабное произведение Манна. Эпическое мастерство Манна позволило ему развернуть лаконичный эпизод Книги Бытия в пронизанную глубинной символикой картину человеческого существования. Рассказывая «о рождении "я" из первобытного коллектива» (доклад Манна «Иосиф и его братья», 1942 год), реконструируя древнее сознание и процесс становления монотеизма, Манн, в противовес иррационалистическим версиям оживления мифа, отстаивает рациональную и гуманистическую составляющую изначальных образов, лежащих в основе человеческого мышления и деятельности.
Начатый ещё в 1943 году роман «Доктор Фаустус» («Doktor Faustus», 1947 год, русский перевод 1959 год) воспринимался самим автором как итоговое произведение, призванное осмыслить глубочайший социальный и культурный кризис, охвативший Европу. История главного героя, вымышленного композитора Адриана Леверкюна, причудливо укладывается в поток исторических событий в Германии XX века, постоянно перекликаясь со старинной легендой о докторе Фаусте, заключившем договор с дьяволом. Духовная и физическая катастрофа героя, его сумасшествие и смерть совпадают с наступлением немецкого фашизма и началом 2-й мировой войны, символизируя слабость позиций современного интеллектуала и его ответственность за социально-политические катастрофы истории. Роман насыщен философскими (Ф. Ницше), литературными (Ф.М. Достоевский) и музыкальными (А. Шёнберг) аллюзиями.
В романе «Избранник» («Der Erwählte», 1951 год), как и в «Иосифе и его братьях», Манн решает задачу переноса древней легенды в эпическое пространство романа: обращаясь к средневековой истории (известной во многих вариантах, в частности в обработке Гартмана фон Ауэ) о «добром грешнике», искупающем грех инцеста, он создаёт ироническое, пронизанное аллюзиями (мотивы куртуазного эпоса, «Песнь о Нибелунгах», «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха и другое) повествование, «с улыбкой пародирующее благочестивую старину».
В незавершённом романе «Признания авантюриста Феликса Круля» («Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull», 1954 год, русский перевод 1956 год) Манн возвращается к одной из своих ранних новелл, развёртывая её сюжет в повествование в духе плутовского романа.
Манн на протяжении всей жизни был активным публицистом. В своих многочисленных эссе он откликался на текущие политические события, находя порой парадоксальный взгляд на проблему [«Брат Гитлер» («Bruder Hitler», 1938 год)], осмыслял новые научные тенденции (психоанализ), анализировал процесс литературного творчества и место писателя в обществе, размышлял об актуальности художественного и философского наследия Германии XVIII-XIX веков, постоянно возвращаясь к фигурам И.В. Гёте, Р. Вагнера, Ф. Ницше.
В автобиографических сочинениях [«История "Доктора Фаустуса". Роман одного романа» («Die Entstehung des Doktor Faustus. Roman eines Romans», 1949 год)], статьях и докладах о своих произведениях Манн раскрывал читателям особенности собственного творчества.
Манн признан крупнейшим немецким прозаиком XX века. Сохранив живую связь с традицией немецкого гуманистического мироосмысления и немецкой классики, он обогатил немецкую литературу опытом других европейских литератур. Развивая жанры романа (в том числе философского) и новеллы, Манн создал собственную манеру повествования, в котором эпическая дистанцированность, объективность неразрывно слиты с «духом иронии» [«Искусство романа» («Die Kunst des Romans», 1939 год)]. Повествовательная техника Манна - свидетельство непреходящей актуальности фигуры рассказчика, заставляющего читателя переживать созданную им реальность, открывающего новый взгляд на мир прошлого и настоящего. Произведения Манна переведены на все основные языки мира.
Нобелевская премия (1929 год).
Сочинения:
Собр. соч.: В 10 т. М., 1959-1961;
Gesammelte Werke / Hrsg. H. Bürgin, P. de Mendelssohn. 2. Aufl. Fr./M., 1974. Bd 1-13;
Г. Манн - Т. Манн: эпоха, жизнь, творчество: переписка, статьи / Сост., авт. предисл. Г. Н. Знаменская. М., 1988;
Tagebücher: Sonderausgabe. Fr./M., 1997. Bd 1-10;
Groß e kommentierte Frankfurter Ausgabe: Werke, Briefe, Tagebücher / Hrsg. H. Detering u. a. Fr./M., 2002. Bd 1;
Путь на Волшебную гору. М., 2008.