МАНН КЛАУС

МАНН КЛАУС - немецкий пи­са­тель, об­щественный дея­тель.

Пи­сал на немецком и английском язы­ках.

Сын Т. Ман­на .

Учил­ся в гим­на­зии и ча­ст­ных шко­лах-ин­тер­на­тах.

Пос­ле же­нить­бы пе­ре­ехал в Бер­лин (1924 год). В 1925 году пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе; в 1927-1928 годы вме­сте с се­ст­рой Эри­кой со­вер­шил по­езд­ку по США, Япо­нии, Ко­рее, СССР (вто­рич­но по­се­тил в 1934 году), впе­чат­ле­ния от ко­то­рой на­шли от­ра­же­ние в пу­те­вых очер­ках «Во­круг све­та» («Run­dherum», 1929 год, совместно с Э. Манн). В мар­те 1933 года эмиг­ри­ро­вал; вёл ак­тив­ную ан­ти­фа­ши­ст­скую дея­тель­ность в Ев­ро­пе, с 1936 года в США. В Ам­стер­да­ме из­да­вал (при под­держ­ке А. Жи­да, О. Хакс­ли, Г. Ман­на) пер­вый литературный эмиг­рант­ский журнал «Die Samm­lung» (1933-1935 годы), в США - журнал «Deci­sion» (1941-1942 годы). Уча­ст­во­вал в съез­де СП СССР в Мо­ск­ве (1934 год). В апреле 1942 года всту­пил доб­ро­воль­цем в американскую ар­мию, в сентябре 1943 года стал гра­ж­да­ни­ном США.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1924 году. Пуб­ли­ко­вал те­ат­раль­ные ре­цен­зии, за­мет­ки о современных по­этах; пи­сал сти­хи и пье­сы для литературного ка­ба­ре; про­бо­вал се­бя как ак­тёр.

Твор­че­ст­во Манна по боль­шей час­ти ав­то­био­гра­фич­но. Ран­няя про­за от­ме­че­на влия­ни­ем Ф. Ве­де­кин­да, Г. Бан­га: сборники рас­ска­зов «У по­ро­га жиз­ни» («Vor dem Leben», 1925 год), «При­клю­че­ния» («Aben­teuer», 1926 год); пье­са «Аня и Эс­тер» («Anja und Esther», поставлена в 1925 году); ро­ман «Бла­го­чес­ти­вый та­нец» («Der from­me Tanz», 1926 год, русский перевод 2007 год), про­ник­ну­тые на­строе­ния­ми жиз­нен­но­го по­ры­ва, мо­ло­дёж­но­го про­тес­та про­тив бюр­гер­ст­ва, а вме­сте с тем - бо­лез­нен­ным эро­тиз­мом и мис­ти­циз­мом.

Из­вест­ность Манну при­нес­ла «Дет­ская но­вел­ла» («Kinder­novelle», 1926 год).

В зре­лых про­из­ве­де­ни­ях пред­ме­том изо­бра­же­ния Манна ста­но­вит­ся жизнь и про­бле­мы немецких эмиг­ран­тов: ро­ма­ны «Бег­ст­во на се­вер» («Flucht in den Norden», 1934 год), «Вул­кан» («Der Vulkan», 1939 год).

В ост­ро­са­ти­ри­че­ском с эле­мен­та­ми гро­те­ска ро­ма­не «Ме­фи­сто­фель. Ро­ман од­ной карь­е­ры» («Mephis­to. Roman einer Karriere», 1936 год, русский перевод 1970 год, эк­ра­ни­за­ция И. Са­бо, 1981 год) Манн по­ста­вил во­прос о взаи­мо­от­но­ше­ни­ях ху­дож­ни­ка и вла­сти. В цен­тре ро­мана - ис­то­рия нравственного опус­то­ше­ния и творческой де­гра­да­ции та­лант­ли­во­го ак­тё­ра, ра­ди ус­пеш­но­го про­дол­же­ния карь­е­ры со­гла­сив­ше­го­ся со­труд­ни­чать с фа­ши­ст­ским ре­жи­мом. Про­то­ти­па­ми пер­со­на­жей ста­ли ре­аль­ные ис­то­рические ли­ца - по­ли­ти­ки, ак­тё­ры, ре­жис­сё­ры, пи­са­те­ли. Дол­гое вре­мя (до 1982 года) ро­ман был за­пре­щён в ФРГ су­деб­ным ре­ше­ни­ем, ко­то­рое ини­ции­ро­вал Г. Грюнд­генс, уз­нав­ший се­бя в главном ге­рое.

В ря­де про­из­ве­де­ний Манн за­тро­нул те­му го­мо­сек­су­аль­ной люб­ви: ро­ма­ны «Бла­го­чес­ти­вый та­нец», «Symphonie Pathétique» (1935 год; о П.И. Чай­ков­ском ); но­вел­ла «Ок­но за ре­шёт­кой» («Vergittertes Fenster», 1937 год; о Лю­до­ви­ке II).

Сре­ди других со­чи­не­ний: книга вос­по­ми­на­ний «На по­во­ро­те» («The tur­ning point»; 1942 год, на английском языке; на немецком языке в 1952 году; русский перевод 1991 год), в ко­то­рой Манн рас­ска­зы­ва­ет ис­то­рию се­мьи Ман­нов, соз­да­ёт об­шир­ную га­ле­рею порт­ре­тов пи­са­телей, ху­дож­ни­ков, ак­тё­ров, по­ли­ти­ков сво­его вре­ме­ни; эс­се «Ис­пы­та­ние ев­ро­пей­ско­го ду­ха» («Die Heimsuchung des europäischen Geistes», 1948 год), где пес­си­ми­сти­че­ски оце­ни­ва­ют­ся воз­мож­но­сти не­за­ви­си­мо­го су­ще­ст­во­ва­ния ин­тел­лек­туа­ла в современном ми­ре.

По­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом.

Сочинения:

Klaus-Mann-Schriftenreihe. Wiesbaden. 1976-2006. Bd 1-7.