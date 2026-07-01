МАНН КЛАУС
МАНН КЛАУС - немецкий писатель, общественный деятель.
Писал на немецком и английском языках.
Сын Т. Манна.
Учился в гимназии и частных школах-интернатах.
После женитьбы переехал в Берлин (1924 год). В 1925 году путешествовал по Европе; в 1927-1928 годы вместе с сестрой Эрикой совершил поездку по США, Японии, Корее, СССР (вторично посетил в 1934 году), впечатления от которой нашли отражение в путевых очерках «Вокруг света» («Rundherum», 1929 год, совместно с Э. Манн). В марте 1933 года эмигрировал; вёл активную антифашистскую деятельность в Европе, с 1936 года в США. В Амстердаме издавал (при поддержке А. Жида, О. Хаксли, Г. Манна) первый литературный эмигрантский журнал «Die Sammlung» (1933-1935 годы), в США - журнал «Decision» (1941-1942 годы). Участвовал в съезде СП СССР в Москве (1934 год). В апреле 1942 года вступил добровольцем в американскую армию, в сентябре 1943 года стал гражданином США.
Дебютировал в печати в 1924 году. Публиковал театральные рецензии, заметки о современных поэтах; писал стихи и пьесы для литературного кабаре; пробовал себя как актёр.
Творчество Манна по большей части автобиографично. Ранняя проза отмечена влиянием Ф. Ведекинда, Г. Банга: сборники рассказов «У порога жизни» («Vor dem Leben», 1925 год), «Приключения» («Abenteuer», 1926 год); пьеса «Аня и Эстер» («Anja und Esther», поставлена в 1925 году); роман «Благочестивый танец» («Der fromme Tanz», 1926 год, русский перевод 2007 год), проникнутые настроениями жизненного порыва, молодёжного протеста против бюргерства, а вместе с тем - болезненным эротизмом и мистицизмом.
Известность Манну принесла «Детская новелла» («Kindernovelle», 1926 год).
В зрелых произведениях предметом изображения Манна становится жизнь и проблемы немецких эмигрантов: романы «Бегство на север» («Flucht in den Norden», 1934 год), «Вулкан» («Der Vulkan», 1939 год).
В остросатирическом с элементами гротеска романе «Мефистофель. Роман одной карьеры» («Mephisto. Roman einer Karriere», 1936 год, русский перевод 1970 год, экранизация И. Сабо, 1981 год) Манн поставил вопрос о взаимоотношениях художника и власти. В центре романа - история нравственного опустошения и творческой деградации талантливого актёра, ради успешного продолжения карьеры согласившегося сотрудничать с фашистским режимом. Прототипами персонажей стали реальные исторические лица - политики, актёры, режиссёры, писатели. Долгое время (до 1982 года) роман был запрещён в ФРГ судебным решением, которое инициировал Г. Грюндгенс, узнавший себя в главном герое.
В ряде произведений Манн затронул тему гомосексуальной любви: романы «Благочестивый танец», «Symphonie Pathétique» (1935 год; о П.И. Чайковском); новелла «Окно за решёткой» («Vergittertes Fenster», 1937 год; о Людовике II).
Среди других сочинений: книга воспоминаний «На повороте» («The turning point»; 1942 год, на английском языке; на немецком языке в 1952 году; русский перевод 1991 год), в которой Манн рассказывает историю семьи Маннов, создаёт обширную галерею портретов писателей, художников, актёров, политиков своего времени; эссе «Испытание европейского духа» («Die Heimsuchung des europäischen Geistes», 1948 год), где пессимистически оцениваются возможности независимого существования интеллектуала в современном мире.
Покончил жизнь самоубийством.
Сочинения:
Klaus-Mann-Schriftenreihe. Wiesbaden. 1976-2006. Bd 1-7.