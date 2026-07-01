МАНН ГЕНРИХ
МАНН ГЕНРИХ - немецкий писатель.
Брат Т. Манна. Родился в семье состоятельного купца и сенатора.
После окончания гимназии (1889 год) учился книготорговому делу в Дрездене, в 1890-1892 годы стажировался в берлинском издательстве C. Фишера, слушал лекции в Берлине и Мюнхене.
В 1894 году на средства матери опубликовал роман «В одной семье» («In einer Familie»). В 1895-1896 годы издатель национально-консервативного журнала «Das Zwanzigste Jahrhundert». В 1896-1898 годы жил в Италии. Активно выступил против 1-й мировой войны. Президент литературного отдела Прусской академии искусств (с 1931 года; в 1933 году исключён из неё нацистами). В 1933 году эмигрировал, до 1940 года жил во Франции, затем в США. Принимал деятельное участие в создании немецкого Народного фронта и работе Всемирного комитета против войны и фашизма.
Манн был воспитан в духе идей Просвещения, интересовался историей Французской революции XVIII века и французской литературой XVIII-XIX веков, переводил А. Франса, П.А.Ф. Шодерло де Лакло. Особое влияние на Манна оказали Ж.Ж. Руссо, Стендаль, О. де Бальзак, Э. Золя, Г. де Мопассан. В своём творчестве Манн сочетал традиции французского реализма XIX века (внимание к социальной тематике) и немецкого сатирического романа, позволившие создать острокритическую картину действительности кайзеровской империи. В ранних произведениях Манн близок антиакадемическим художественным течениям начала XX века (импрессионизм, неоромантизм, затем экспрессионизм).
Под влиянием Ф. Ницше и философии жизни в творчество Манна входит тема противопоставления жизни и искусства: трилогия «Богини, или Три романа герцогини Асси» («Die Göttinen oder Die drei Romane der Herzogin von Assy», 1903 год, русский перевод 1909-1910 годы), героиня которой на пути познания и самоутверждения проходит три этапа - свободы, искусства и любви. Манера романа экспрессивна, ему свойственны красочность, внимание к бессознательному, эротизм. Тема наслаждения жизнью звучит в романе «В погоне за любовью» («Die Jagd nach Liebe», 1903 год, русский перевод 1910 год). Поиском новых художественных приёмов отмечен роман «Маленький город» («Die kleine Stadt», 1909 год, русский перевод, ч. 1-2, 1911-1912 годы), где использованы приёмы буффонады и бурлеска.
Социальная критика отчётливо прозвучала в первом значительном романе Манна «В стране кисельных берегов» («Im Schlaraffenland», 1900 год, в русском переводе «Земля обетованная», 1957 год), изображающем лицемерие и продажность берлинской финансовой и артистической верхушки. Как мастер сатиры Манн выступил в романе «Учитель Унрат» («Professor Unrat», 1905 год, русский перевод 1910 год, в русском переводе 1957 года - «Учитель Гнус»; по мотивам романа создан фильм «Голубой ангел», 1930 год, режиссер Дж. фон Штернберг), где с помощью гротеска, гиперболизации, карикатуры показал деспотизм и удушливую атмосферу немецкой гимназии, напоминающей казарму.
В 1910-е годы мировоззренческая позиция Манна становится более радикальной: он провозглашает нерасторжимость искусства и политической деятельности, сотрудничает с левым экспрессионистским журналом «Die Aktion» [эссе «Дух и дело» («Geist und Tat», 1910 год, русский перевод 1921 год)]. Развитие традиций немецкой сатиры достигло кульминации в социально-политическом романе-предупреждении «Верноподданный» («Untertan», 1914 год, русский перевод с рукописи 1915 года, в Германии издан в 1918 году), в котором показаны шовинизм, нацизм и поражение либеральной интеллигенции в Германии. Объектом сатиры в романе стала вся кайзеровская империя с её институтами: школа, университет, армия превращают личность в орудие власти, выращивают раба-тирана. «Верноподданный», а также романы «Бедные» («Die Armen», 1917 год, в русском переводе 1923 года - «Обездоленные») о рабочих и «Голова» («Der Kopf», 1925 год, русский перевод 1937 год) о судьбах интеллигенции составили трилогию «Империя» («Das Kaiserreich»). В период Веймарской республики Манн создал злободневные социально-политические романы «Мать Мария» («Mutter Marie», 1927 год, в русском переводе 1927 года - «За сына»), «Большое дело» («Die grosse Sache», 1930 год, русский перевод 1937 год), «Серьёзная жизнь» («Ein ernstes Leben», 1932 год, русский перевод 1934 год).
Образ идеального правителя, созидателя и гуманиста, выступающего против фанатизма и стремящегося защитить народ от бессмысленных войн, создан в дилогии исторических романов «Молодые годы короля Генриха IV» («Die Jugend des Königs Henri Quatre», 1935 год, русский перевод 1958 год) и «Зрелые годы короля Генриха IV» («Die Vollendung des Königs Henri Quatre», 1938 год, русский перевод 1958 год) о периоде Религиозных (гугенотских) войн во Франции.
Автобиографическая книга «Обзор века» («Ein Zeitalter wird besichtigt», 1943-1944 годы, опубликована в 1946 году, частичный русский перевод - 1986 год) содержит размышления Манна об истории Германии 1-й половине XX века, воспоминания о Ф. Ведекинде, А. Шницлере.
События 2-й мировой войны нашли отражение в романах «Лидице» («Lidice», 1943 год) и «Дыхание» («Der Atem», 1949 год). В сатирическом романе «Приём в свете» («Empfang bei der Welt», опубликован в 1956 году) Манн, вновь обращаясь к стилистике экспрессионизма, рисует картину жизни современной богемы, показывает конфликт поколений.
Значительное место в наследии Манна занимает публицистика: сборники «Власть и человек» («Macht und Mensch», 1919 год), «Семь лет» («Sieben Jahre», 1929 год) и другие. Особый резонанс вызвала статья об Э. Золя (1915 год) как о писателе и общественно-политическом деятеле, острополемически направленная против аполитичной позиции Т. Манна.
Национальная премия ГДР (1949 год).
Сочинения:
Полн. собр. соч.: В 7 т. М., 1910-1912;
Сочинения: В 8 т. М., 1957-1958;
Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Hamb., 1958-1988. Bd 1-18;
Mann T., Mann H. Briefwechsel 1900-1949 / Hrsg. U. Dietzel. 3. Aufl. B., 1977;
В защиту культуры: сб. ст. М., 1986;
Г. Манн - Т. Манн: эпоха, жизнь, творчество: переписка, статьи / Сост., авт. предисл. Г. Н. Знаменская. М., 1988.