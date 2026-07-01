МАНН ГЕНРИХ

МАНН ГЕНРИХ - немецкий пи­са­тель.

Брат Т. Ман­на . Ро­дил­ся в се­мье со­стоя­тель­но­го куп­ца и се­на­то­ра.

По­сле окон­ча­ния гим­на­зии (1889 год) учил­ся кни­го­тор­го­во­му де­лу в Дрез­де­не, в 1890-1892 годы ста­жи­ро­вал­ся в бер­лин­ском изда­тель­стве C. Фи­ше­ра, слу­шал лек­ции в Бер­ли­не и Мюн­хе­не.

В 1894 году на сред­ст­ва ма­те­ри опуб­ли­ко­вал ро­ман «В од­ной се­мье» («In einer Fa­mi­lie»). В 1895-1896 годы из­да­тель на­цио­наль­но-кон­сер­ва­тив­но­го журнала «Das Zwanzigste Jahr­hun­dert». В 1896-1898 годы жил в Ита­лии. Ак­тив­но вы­сту­пил про­тив 1-й ми­ро­вой вой­ны. Пре­зи­дент литературного от­де­ла Прусской ака­де­мии ис­кусств (с 1931 года; в 1933 году ис­клю­чён из неё на­цис­та­ми). В 1933 году эмиг­ри­ро­вал, до 1940 года жил во Фран­ции, за­тем в США. При­ни­мал дея­тель­ное уча­стие в соз­да­нии немецкого Народного фрон­та и ра­бо­те Все­мирно­го ко­ми­те­та про­тив вой­ны и фа­шиз­ма.

Манн был вос­пи­тан в ду­хе идей Про­свеще­ния, ин­те­ре­со­вал­ся ис­то­ри­ей Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века и французской литературой XVIII-XIX веков, пе­ре­во­дил А. Фран­са, П.А.Ф. Шо­дер­ло де Лак­ло. Осо­бое влия­ние на Манна ока­за­ли Ж.Ж. Рус­со, Стен­даль, О. де Баль­зак, Э. Зо­ля, Г. де Мо­пас­сан. В сво­ём твор­че­ст­ве Манн со­че­тал тра­ди­ции французского реа­лиз­ма XIX века (вни­ма­ние к со­ци­аль­ной те­ма­ти­ке) и немецкого са­ти­рического ро­ма­на, по­зво­лив­шие соз­дать ост­рок­ри­тическую кар­ти­ну дей­ст­ви­тель­но­сти кай­зе­ров­ской им­пе­рии. В ран­них про­из­ве­де­ни­ях Манн бли­зок ан­ти­ака­де­мическим ху­дожественным те­че­ни­ям начала XX века (им­прес­сио­низм, нео­ро­ман­тизм , за­тем экс­прес­сио­низм).

Под влия­ни­ем Ф. Ниц­ше и фи­ло­со­фии жиз­ни в твор­че­ст­во Манна вхо­дит те­ма про­ти­во­пос­тав­ле­ния жиз­ни и ис­кус­ст­ва: три­ло­гия «Бо­ги­ни, или Три ро­ма­на гер­цо­ги­ни Ас­си» («Die Göttinen oder Die drei Romane der Herzogin von Assy», 1903 год, русский перевод 1909-1910 годы), ге­рои­ня ко­то­рой на пу­ти по­зна­ния и са­мо­ут­вер­жде­ния про­хо­дит три эта­па - сво­бо­ды, ис­кус­ст­ва и люб­ви. Ма­не­ра ро­ма­на экс­прес­сив­на, ему свой­ст­вен­ны кра­соч­ность, вни­ма­ние к бес­соз­на­тель­но­му, эро­тизм. Те­ма на­сла­ж­де­ния жиз­нью зву­чит в ро­ма­не «В по­го­не за лю­бо­вью» («Die Jagd nach Liebe», 1903 год, русский перевод 1910 год). По­ис­ком но­вых ху­дожественных приё­мов от­ме­чен ро­ман «Ма­лень­кий го­род» («Die kleine Stadt», 1909 год, русский перевод, ч. 1-2, 1911-1912 годы), где ис­поль­зо­ва­ны приё­мы буф­фо­на­ды и бур­ле­ска.

Со­ци­аль­ная кри­ти­ка от­чёт­ли­во про­зву­ча­ла в пер­вом зна­чительном ро­ма­не Манна «В стра­не ки­сель­ных бе­ре­гов» («Im Schlaraffenland», 1900 год, в русском переводе «Зем­ля обе­то­ван­ная», 1957 год), изо­бра­жаю­щем ли­це­ме­рие и про­даж­ность бер­лин­ской фи­нан­со­вой и ар­ти­стической вер­хуш­ки. Как мас­тер са­ти­ры Манн вы­сту­пил в ро­ма­не «Учи­тель Ун­рат» («Professor Unrat», 1905 год, русский перевод 1910 год, в русском переводе 1957 года - «Учи­тель Гнус»; по мо­ти­вам ро­ма­на соз­дан фильм «Го­лу­бой ан­гел», 1930 год, режиссер Дж. фон Штерн­берг), где с по­мо­щью гро­те­ска, ги­пер­бо­ли­за­ции, ка­ри­ка­ту­ры по­ка­зал дес­по­тизм и удуш­ли­вую ат­мо­сфе­ру немецкой гим­на­зии, на­по­ми­наю­щей ка­зар­му.

В 1910-е годы ми­ро­воз­зренческая по­зи­ция Манна ста­но­вит­ся бо­лее ра­ди­каль­ной: он про­воз­гла­ша­ет не­рас­тор­жи­мость искусства и по­ли­тической дея­тель­но­сти, со­труд­ни­ча­ет с ле­вым экс­прес­сио­ни­ст­ским журналом «Die Aktion» [эс­се «Дух и де­ло» («Geist und Tat», 1910 год, русский перевод 1921 год)]. Раз­витие тра­ди­ций немецкой са­ти­ры дос­тиг­ло куль­ми­на­ции в со­ци­аль­но-по­ли­тическом ро­ма­не-пре­ду­пре­ж­де­нии «Вер­но­под­дан­ный» («Untertan», 1914 год, русский перевод с ру­ко­пи­си 1915 года, в Гер­ма­нии из­дан в 1918 году), в ко­то­ром по­ка­за­ны шо­ви­низм, на­цизм и по­ра­же­ние ли­бе­раль­ной ин­тел­ли­ген­ции в Гер­ма­нии. Объ­ек­том са­ти­ры в ро­ма­не ста­ла вся кай­зе­ров­ская им­пе­рия с её ин­сти­ту­та­ми: шко­ла, уни­вер­си­тет, ар­мия пре­вра­ща­ют лич­ность в ору­дие вла­сти, вы­ра­щи­ва­ют ра­ба-ти­ра­на. «Вер­но­под­дан­ный», а так­же ро­ма­ны «Бед­ные» («Die Armen», 1917 год, в русском переводе 1923 года - «Обез­до­лен­ные») о ра­бо­чих и «Го­ло­ва» («Der Kopf», 1925 год, русский перевод 1937 год) о судь­бах ин­тел­ли­ген­ции со­ста­ви­ли три­ло­гию «Им­пе­рия» («Das Kaiser­reich»). В пе­ри­од Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ки Манн соз­дал зло­бо­днев­ные со­ци­аль­но-по­ли­тические ро­ма­ны «Мать Ма­рия» («Mut­ter Marie», 1927 год, в русском переводе 1927 года - «За сы­на»), «Боль­шое де­ло» («Die grosse Sache», 1930 год, русский перевод 1937 год), «Серь­ёз­ная жизнь» («Ein ernstes Leben», 1932 год, русский перевод 1934 год).

Об­раз иде­аль­но­го пра­ви­те­ля, со­зи­да­те­ля и гу­ма­ни­ста, вы­сту­паю­ще­го про­тив фа­на­тиз­ма и стре­мя­ще­го­ся за­щи­тить на­род от бес­смыс­лен­ных войн, соз­дан в ди­ло­гии ис­то­рических ро­ма­нов «Мо­ло­дые го­ды ко­ро­ля Ген­ри­ха IV» («Die Jugend des Königs Henri Quatre», 1935 год, русский перевод 1958 год) и «Зре­лые го­ды ко­ро­ля Ген­ри­ха IV» («Die Vollendung des Königs Henri Quatre», 1938 год, русский перевод 1958 год) о пе­рио­де Ре­ли­ги­оз­ных (гу­ге­нот­ских) войн во Фран­ции.

Ав­то­био­гра­фическая кни­га «Об­зор ве­ка» («Ein Zeitalter wird besich­tigt», 1943-1944 годы, опубликована в 1946 году, час­тич­ный русский перевод - 1986 год) со­дер­жит раз­мыш­ле­ния Манна об ис­то­рии Гер­ма­нии 1-й половине XX века, вос­по­ми­на­ния о Ф. Ве­де­кин­де, А. Шниц­ле­ре.

Со­бы­тия 2-й ми­ро­вой вой­ны на­шли от­ра­же­ние в ро­ма­нах «Ли­ди­це» («Li­di­ce», 1943 год) и «Ды­ха­ние» («Der Atem», 1949 год). В са­ти­рическом ро­ма­не «При­ём в све­те» («Empfang bei der Welt», опубликован в 1956 году) Манн, вновь об­ра­ща­ясь к сти­ли­сти­ке экс­прес­сио­низ­ма, ри­су­ет кар­ти­ну жиз­ни современной бо­ге­мы, по­ка­зы­ва­ет кон­фликт по­ко­ле­ний.

Зна­чи­тель­ное ме­сто в на­сле­дии Манна за­ни­ма­ет пуб­ли­ци­сти­ка: сборники «Власть и че­ло­век» («Macht und Mensch», 1919 год), «Семь лет» («Sieben Jahre», 1929 год) и другие. Осо­бый ре­зо­нанс вы­зва­ла ста­тья об Э. Зо­ля (1915 год) как о пи­са­те­ле и об­щественно-по­ли­тическом дея­те­ле, ост­ро­по­ле­ми­че­ски на­прав­лен­ная про­тив апо­ли­тич­ной по­зи­ции Т. Ман­на.

Национальная премия ГДР (1949 год).

Сочинения:

Полн. собр. соч.: В 7 т. М., 1910-1912;

Со­чи­не­ния: В 8 т. М., 1957-1958;

Gesam­mel­te Werke in Einzelausgaben. Hamb., 1958-1988. Bd 1-18;

Mann T., Mann H. Briefwechsel 1900-1949 / Hrsg. U. Dietzel. 3. Aufl. B., 1977;

В за­щи­ту куль­ту­ры: сб. ст. М., 1986;

Г. Манн - Т. Манн: эпо­ха, жизнь, твор­че­ст­во: пе­ре­пис­ка, ста­тьи / Сост., авт. пре­дисл. Г. Н. Зна­мен­ская. М., 1988.