МАНМОХАН СИНГХ

МАНМОХАН СИНГХ - индийский государственный дея­тель, пред­ста­ви­тель пар­тии Ин­дий­ский на­цио­наль­ный конг­ресс, эко­но­мист.

Из кре­сть­ян­ской сикх­ской се­мьи.

В 1947 году по­сту­пил в Пенд­жаб­ский университет, изу­чал эко­но­ми­ку, за­тем про­дол­жал учё­бу в ка­че­ст­ве сти­пен­диа­та в Кем­бридж­ском и Окс­форд­ском университетах в Ве­ли­ко­бри­та­нии. С 1957 года пре­по­да­вал в Пенд­жаб­ском, с 1960 года - в Окс­форд­ском университете, где в 1962 году по­лу­чил учё­ную сте­пень доктора.

В 1969 году вер­нул­ся в Ин­дию, ра­бо­тал в Де­лий­ской шко­ле эко­но­ми­ки. В 1971 году со­вет­ник по эко­но­мическим во­про­сам в Министерстве внеш­ней тор­гов­ли Ин­дии, в 1972-1976 годы со­труд­ник Министерства фи­нан­сов. В 1976-1980 годы заместитель ми­ни­ст­ра фи­нан­сов Ин­дии, од­но­вре­мен­но ди­рек­тор Ре­зерв­но­го бан­ка Ин­дии и Бан­ка промышленного раз­ви­тия. В 1982-1985 годы воз­глав­лял Ре­зерв­ный банк Ин­дии и ру­ко­во­дил индийским от­де­ле­ни­ем МВФ. В 1985-1987 годы заместитель пред­се­да­те­ля индийской государственной ко­мис­сии по пла­ни­ро­ва­нию. В 1987-1990 годы ге­не­раль­ный сек­ре­тарь и специальный упол­но­мо­чен­ный так называемой Южной ко­мис­сии - ме­ж­ду­народной ор­га­ни­за­ции, за­ни­маю­щей­ся изу­че­ни­ем эко­но­ми­ки раз­ви­ваю­щих­ся стран. В 1990-1991 годы со­вет­ник пре­мьер-ми­ни­ст­ра Ин­дии по эко­но­мическим во­про­сам. В 1991-1996 годы министр фи­нан­сов в ка­би­не­те П.В. На­ра­сим­хи Рао. Ак­тив­но под­дер­жал ме­ры по ли­бе­ра­ли­за­ции индийской эко­но­ми­ки и ре­фор­му сис­те­мы на­ло­го­об­ло­же­ния, счи­та­ет­ся твор­цом индийского «эко­но­мического чу­да».

С мая 2004 года премь­ер-министр (в но­ябре 2005 - октябре 2006 годов так­же министр иностранных дел, в но­ябре 2008 - январе 2009 годов министр фи­нан­сов). Уде­ля­ет зна­чительное вни­ма­ние во­про­сам государственного со­дей­ст­вия сельскому хозяйству и борь­бе с без­ра­бо­ти­цей, сни­же­нию на­пря­жён­но­сти в от­но­ше­ни­ях с Па­ки­ста­ном, яв­ля­ет­ся сто­рон­ни­ком раз­ви­тия Ин­ди­ей от­но­ше­ний стра­те­гического парт­нёр­ст­ва с Рос­си­ей, рас­ши­ре­ния и уг­луб­ле­ния индийско-российского со­труд­ни­че­ст­ва в различных об­лас­тях.