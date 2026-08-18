МАНМОХАН СИНГХ
МАНМОХАН СИНГХ - индийский государственный деятель, представитель партии Индийский национальный конгресс, экономист.
Из крестьянской сикхской семьи.
В 1947 году поступил в Пенджабский университет, изучал экономику, затем продолжал учёбу в качестве стипендиата в Кембриджском и Оксфордском университетах в Великобритании. С 1957 года преподавал в Пенджабском, с 1960 года - в Оксфордском университете, где в 1962 году получил учёную степень доктора.
В 1969 году вернулся в Индию, работал в Делийской школе экономики. В 1971 году советник по экономическим вопросам в Министерстве внешней торговли Индии, в 1972-1976 годы сотрудник Министерства финансов. В 1976-1980 годы заместитель министра финансов Индии, одновременно директор Резервного банка Индии и Банка промышленного развития. В 1982-1985 годы возглавлял Резервный банк Индии и руководил индийским отделением МВФ. В 1985-1987 годы заместитель председателя индийской государственной комиссии по планированию. В 1987-1990 годы генеральный секретарь и специальный уполномоченный так называемой Южной комиссии - международной организации, занимающейся изучением экономики развивающихся стран. В 1990-1991 годы советник премьер-министра Индии по экономическим вопросам. В 1991-1996 годы министр финансов в кабинете П.В. Нарасимхи Рао. Активно поддержал меры по либерализации индийской экономики и реформу системы налогообложения, считается творцом индийского «экономического чуда».
С мая 2004 года премьер-министр (в ноябре 2005 - октябре 2006 годов также министр иностранных дел, в ноябре 2008 - январе 2009 годов министр финансов). Уделяет значительное внимание вопросам государственного содействия сельскому хозяйству и борьбе с безработицей, снижению напряжённости в отношениях с Пакистаном, является сторонником развития Индией отношений стратегического партнёрства с Россией, расширения и углубления индийско-российского сотрудничества в различных областях.