МАНКИЕВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ
МАНКИЕВ (Манкеев) АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ - российский историк и переводчик.
Дворянин. Владел польским, латинским и шведским языками.
В 1700 году, в начале Северной войны 1700-1721 годов, арестован шведским правительством вместе с российским посольством князя А.Я. Хилкова (до 1713 года жил в Стокгольме, в 1713-1718 годы в городе Вестерос). С 1720 года служил переводчиком в Коллегии иностранных дел. В этом качестве сопровождал генерал-адъютанта А.И. Румянцева, посланного в августе того же года в Стокгольм, чтобы поздравить шведского короля Фредерика I Гессенского с восшествием на престол, участвовал в русско-шведских переговорах, завершившихся заключением Ништадтского мира 1721 года, а также в работе комиссии по демаркации российско-шведской границы (1722-1723 годы).
Перевёл с латинского языка «Руководство» философа-стоика Эпиктета (не опубликовано).
Автор сочинения «Ядро Российской истории…», охватившего период с древнейших времён до 1712 года (книги 1-7, закончено в 1715 году, содержало посвящение Петру I, распространялось в рукописях, опубликовано Г.Ф. Миллером в 1770 году ошибочно как сочинение князя А.Я. Хилкова; 2-4-е издания - 1784, 1791 и 1799 годы). Манкиев использовал большой круг русских источников, купленных шведским филологом И.Г. Спарвенфельдом в Москве в 1682-1684 годы и находившихся в библиотеке Вестероса («Степенную книгу», «Казанскую историю», «Сказание о Гришке Отрепьеве», «Иное сказание», «Новый летописец» и другие), а также «Хронику» игумена киевского Михайловского Златоверхого монаха Феодосия (Софоновича), хроники польских историков Я. Длугоша, М. Стрыйковского и прочих.
При рассмотрении прошлого Манкиев пытался отойти от концепции провиденциализма, исторические события объяснял личными качествами политических деятелей. Причину раздробленности Древнерусского государства видел в склонности русских князей к властолюбию, а причины установления монголо-татарского ига - в «необмышленном» разделе государства между князьями, в их междоусобицах, препятствовавших совместным военным действиям. Cобирание земель в единое государство великим князем московским и владимирским Иваном III Васильевичем объяснял его «великими добродетелями» - «бдением и попечением» о государстве. Жестокость царя Ивана IV Васильевича Грозного связывал с его намерением ликвидировать «несоюзство, зависть и ненасытное мздоимство» бояр. Манкиев выделял две формы государственного устройства - самодержавие «владетельных московских князей», которое считал наиболее совершенным и подходящим для России, и вече в Новгородской республике и Псковской республике, где все жили «по своей воле». Впервые в XVIII веке высказал мысль не о создании новой «русской державы» Иваном III Васильевичем, а о воссоздании им единого Русского государства, время возникновения которого Манкиев отнёс к периоду правления князя Рюрика.
Манкиев прибегал к критике исторического источника с точки зрения «здравого смысла», характерной для позднейших историков XVIII века (князя М.М. Щербатова и других), а также к филологической критике источника (например, происхождение этнонима «славяне» выводил не от латинского «sclavus» - «раб», а от «слава», хотя и с оговоркой, что одно другому не противоречит). Отмечал связь русской истории со всеобщей, включив в рассказ о политической истории рассуждения о происхождении народов, сведения об открытии Америки, появлении «пороха селитренного», начале книгопечатания и прочего. Некоторые утверждения Манкиева недостоверны: например, происхождение «московского народа» Манкиев выводил от Мешеха (Мосоха), сына Иафета и внука Ноя.
Труд Манкиева во многом предвосхитил последующее развитие российской историографии.
Исторические источники:
Черные прошения 1720 г. февраля 22 - 1723 г. мая, переводчика А. Манкеева о награждении его за полное терпение и за сочинение книги Ядра Российской истории // Библиограф. 1886. № 6/7.