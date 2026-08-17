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МАНИЗЕР ГЕНРИХ ГЕНРИХОВИЧ
МАНИЗЕР ГЕНРИХ ГЕНРИХОВИЧ - российский этнограф и языковед.
Брат М.Г. Манизера.
Окончил Санкт-Петербургский университет (1912 год).
В 1914-1915 годы участвовал в экспедиции в Южную Америку, где собирал материалы по языкам и этнографии индейцев и городского населения Бразилии, а также этнографические коллекции. Составил словари ряда индейских языков, описание жизни ботокудов. По возвращении в Петроград Манизер подготовил монографию об экспедиции Г.И. Лангсдорфа.
В 1916 году поступил добровольцем в армию. Умер на фронте от тифа.
Сочинения:
Экспедиция академика Г.И. Лангсдорфа в Бразилию (1821-1828). М., 1948.
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