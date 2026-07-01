МАНИУ АДРИАН

МАНИУ АДРИАН - румынский по­эт, дра­ма­тург , кри­тик.

Ро­дил­ся в се­мье юрис­та.

Окон­чил Бу­ха­рест­ский университет (1913 год).

В 1922 году присоединился к созданному Л. Бла́­гой, Ч. Пет­ре­ску, Н. Край­ни­ком журналу «G ̂andirea» («Мысль»), ори­ен­ти­ро­ван­ному на по­иск национальных ос­нов румынской куль­ту­ры.

Пе­ча­тал­ся с 1911; пер­вые произве­дения - в духе символизма: цикл сти­хотворений в про­зе «Вос­ко­вые фи­гу­ры» («Figuri de ceară», 1912 год), по­эма «Са­ло­мея» («Salomeia», 1915 год) и другое. В даль­ней­шем раз­ра­бо­тал ори­ги­наль­ный ва­ри­ант экс­прес­сио­низ­ма , в ко­то­ром до­ми­ни­ро­ва­ло мис­тическое на­ча­ло: сборники сти­хов «У зем­ли» («L ̂ang ̆a p ̆am ̂ant», 1924 год), «До­ро­га к звёз­дам» («Drumul spre stele», 1930 год), «Кни­га зем­ли» («Car­tea țării», 1934 год), «Песнь люб­ви и смер­ти» («Cîn­te­ce de dragoste şi de moartë», 1935 год).

Дра­мы Маниу во мно­гом пе­ре­кли­ка­ют­ся с пье­са­ми Бла­ги: «Мас­тер» («Meş ­terul», 1922 год) на сю­жет бал­кан­ской ле­ген­ды о Мас­те­ре Ма­но­ле; «Мед­ные вол­ки» («Lu­pii de aramă», 1929 год) на ос­но­ве да­кий­ских ле­генд.

Сре­ди других сочинений - очерк «Ру­мын­ская кси­ло­гра­фия» («La gra­vu­re sur bois en Roumanie», 1929).

Сочинения:

Scrieri. Buc., 1968. Vol. 1-2.