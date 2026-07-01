МАНИУ АДРИАН
МАНИУ АДРИАН - румынский поэт, драматург, критик.
Родился в семье юриста.
Окончил Бухарестский университет (1913 год).
В 1922 году присоединился к созданному Л. Бла́гой, Ч. Петреску, Н. Крайником журналу «G ̂andirea» («Мысль»), ориентированному на поиск национальных основ румынской культуры.
Печатался с 1911; первые произведения - в духе символизма: цикл стихотворений в прозе «Восковые фигуры» («Figuri de ceară», 1912 год), поэма «Саломея» («Salomeia», 1915 год) и другое. В дальнейшем разработал оригинальный вариант экспрессионизма, в котором доминировало мистическое начало: сборники стихов «У земли» («L ̂ang ̆a p ̆am ̂ant», 1924 год), «Дорога к звёздам» («Drumul spre stele», 1930 год), «Книга земли» («Cartea țării», 1934 год), «Песнь любви и смерти» («Cîntece de dragoste şi de moartë», 1935 год).
Драмы Маниу во многом перекликаются с пьесами Благи: «Мастер» («Meş terul», 1922 год) на сюжет балканской легенды о Мастере Маноле; «Медные волки» («Lupii de aramă», 1929 год) на основе дакийских легенд.
Среди других сочинений - очерк «Румынская ксилография» («La gravure sur bois en Roumanie», 1929).
Сочинения:
Scrieri. Buc., 1968. Vol. 1-2.