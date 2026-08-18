МАНИСАЛЕС

МАНИСАЛЕС - го­род в западной час­ти Ко­лум­бии , административный центр департамента Каль­дас.

Население 364,4 тысяч человек (2010 год), в пре­де­лах городской аг­ло­ме­ра­ции около 470 тысячи человек.

Рас­по­ло­жен в до­ли­не реки Кау­ка.

Узел ав­то­до­рог; национальными ав­то­стра­да­ми свя­зан с круп­ней­ши­ми го­ро­да­ми стра­ны. Аэ­ро­порт Ла-Ну­бия (внутренние рей­сы). Близ Манисалеса стро­ит­ся ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - Аэ­ро­пу­эр­то-дель-Ка­фе (открытие на­ме­чено на ноябрь 2011 года).

Ос­но­ван в 1849 году вы­ход­ца­ми из ко­лум­бий­ско­го департамента Ан­ти­окья. С апреля 1907 года сто­ли­ца департамента Каль­дас (в сентябре 1907 - апреле 1910 годов департамент Ма­ни­са­лес). По­сле зем­ле­тря­се­ний 1875 и 1878 годов, по­жа­ра 1925 года от­стро­ен за­но­во. С конца XIX века раз­ви­вал­ся как центр вы­ра­щи­ва­ния ко­фе. В 1927 году железнодорожной ли­ни­ей свя­зан с ти­хо­оке­ан­ским по­бе­режь­ем (дей­ст­во­ва­ла до 1959 года). Эко­но­мический рас­цвет Манисалеса при­шёл­ся на 1930-1940-е годы и был свя­зан с раз­ви­ти­ем пе­ре­ра­бот­ки ко­фе; ак­тив­но ве­лась жи­лая за­строй­ка. В 1950-1970-е годы го­род стал главным цен­тром ко­лум­бий­ской ко­фей­ной ин­ду­ст­рии. В 1969 году по­стра­дал от силь­но­го зем­ле­тря­се­ния. С 1970-1980-х годов Манисалес - «уни­вер­си­тет­ский» го­род, один из главных об­ра­зо­ва­тель­ных и куль­тур­ных цен­тров стра­ны.

Го­род име­ет ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку. Час­тич­но со­хра­ни­лась за­строй­ка ко­ло­ни­аль­но­го вре­ме­ни с жи­лы­ми 1-2-этаж­ны­ми до­ма­ми (середина XIX века). Главные пло­ща­ди - Пла­са-де-Бо­ли­вар с Двор­цом гу­бер­на­то­ра (1925-1927 годы, архитекторы А. Папио, Дж. Бо­нар­да, внутренний де­кор - архитектор Б. Род­ри­гес), ка­фед­раль­ным со­бо­ром Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-дель-Ро­са­рио в сти­ле нео­го­ти­ки (1928-1939 годы, архитектор Ж. Поль­ти); Пла­са-де-Мер­ка­до (1948 год, архитектор Х.А. Ури­бе), Пла­са-де-То­рос с аре­ной для кор­ри­ды (1950-е годы, архитектор Р. Ве­лес, бю­ро «Бор­ре­ро и Роб­ле­до»). Сре­ди куль­то­вых по­стро­ек - ка­пел­ла Ла-Энеа (1876 год); церк­ви: Не­по­роч­но­го за­ча­тия (1903-1921 годы, архитектор С. Па­ра­мо, инженер Э. Аран­го, рес­тав­ри­ро­ва­на в 1984 году, архитектор Х.Х. Ури­бе), нео­го­тический Са­гра­до-Ко­ра­сон-де-Хе­сус (1914-1923 годы, архитектор Дж.В. Прайс), Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-Фа­ти­ма (1961-1986 годы) и другие. Гражданские по­строй­ки 1-й половины XX века: двор­цы - ар­хи­епи­ско­па (1927 год), куль­ту­ры и ис­кус­ст­ва (1948 год, инженер Х.М. Го­мес) в сти­ле ар де­ко; оте­ли - «Ев­ро­па» (1927 год, архитектор Бо­нар­да) в ду­хе не­оклас­си­циз­ма , «Эс­ко­ри­аль» (1930 год, архитектор Поль­ти); зда­ние кол­лед­жа дель-Кри­сто (1930-е годы); ча­ст­ные особ­ня­ки в квар­та­ле Бар­рио-Вер­саль­ес (1930-1940-е годы). Так­же в Манисалесе - де­ревянное зда­ние стан­ции воз­душ­ной свя­зи Эль-Каб­ле (1910-е годы, ин­же­не­ры Дж. Линд­си, Ф. Коп­пель; ны­не - один из кор­пусов Национального университета Ко­лум­бии); сталь­ная баш­ня Тор­ре-де-Эр­вео (1915-1920 годы, инженер Лин­дси). Со 2-й половины XX века центр го­ро­да за­страи­ва­ет­ся вы­сот­ны­ми жи­лы­ми зда­ния­ми и мно­го­функ­цио­наль­ны­ми биз­нес- ком­плек­са­ми.

Важ­ный центр НИОКР и об­ра­зо­ва­ния; об­щее чис­ло сту­ден­тов в Манисалесе пре­вы­ша­ет 50 тысяч человек (середина 2000-х годов). Дей­ст­ву­ют 10 университетов (вклю­чая фи­лиа­лы): Национальный университет Ко­лум­бии (кам­пус в Манисалесе с 1948 года; в его струк­ту­ре Институт ок­ру­жаю­щей сре­ды), Ав­то­ном­ный университет Каль­дас (1943 год; в его со­ста­ве НИИ: со­ци­аль­ных ис­сле­до­ва­ний, здо­ро­вья че­ло­ве­ка, аг­ро­тех­нических и био­тех­но­ло­гических ис­сле­до­ва­ний), Ка­то­ли­че­ский университет Манисалеса (1954 год), Университет Манисалеса (1972 год), Ав­то­ном­ный университет Манисалеса (1977 год), а так­же фи­лиа­лы университетов Сан­то-То­мас, Ан­то­нио На­ри­ньо и Коо­пе­ра­тив­но­го университета Ко­лум­бии (все в Сан­та-Фе-де-Бо­го­та), Лу­ис Амиг ́o (Ме­дель­ин) и Кин­дио (Ар­ме­ния).

Му­зей­ный центр Ав­то­ном­но­го университета Каль­дас вклю­ча­ет му­зеи: ар­хео­ло­гический (1955 год; кол­лек­ция ар­хео­ло­гических на­хо­док и ке­ра­ми­ки так называемой ар­хео­ло­гической зо­ны Ким­байя), ес­тественной ис­то­рии (1976 год), гео­ло­гический (1984 год), ис­кусств (1998 год). Дру­гие му­зеи: им. Эми­лио Роб­ле­до (1973 год), зо­ло­та (1980 год).

Бо­та­нический сад Ав­то­ном­но­го университета Каль­дас (современный ста­тус с 1991 года). Те­атр «Лос Фун­да­до­рес» (1965 год; зда­ние - 1959 года, архитектор Х.Г. Ду­ке). Мно­го­функ­цио­наль­ный куль­тур­ный центр «Ко­лом­бо Аме­ри­ка­но» (1959 год).

Еже­год­но про­во­дят­ся ме­ж­ду­народный те­ат­раль­ный фес­ти­валь, городской фес­ти­валь (с 1955 года; кар­на­валь­ные пред­став­ле­ния, бои бы­ков, празд­ник ко­фе).

Фут­боль­ный клуб «Он­се Каль­дас» (ос­но­ван в 1959 году) вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Па­ло­гран­де» (около 40 тысяч мест) - 4-крат­ный чем­пи­он Ко­лум­бии (1950, 2003, 2009, 2010 годы), об­ла­да­тель Куб­ка Ли­бер­та­до­рес (2004 год).

Манисалес - один из клю­че­вых эко­но­мических цен­тров Ко­лум­бии (на­ря­ду с Сан­та-Фе-де-Бо­го­та, Ме­дель­и­ном и Ка­ли), круп­ней­ший в департаменте Каль­дас. Один из наи­бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щих­ся сек­то­ров сфе­ры ус­луг - де­ло­вые ус­лу­ги, в том числе про­изводство про­грамм­но­го обес­пе­че­ния. Большая часть ком­па­ний, спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся на ИТ, скон­цен­три­ро­ва­ны в пре­де­лах «ParqueSoft Manizales», од­но­го из важ­ней­ших тех­но­пар­ков стра­ны (сре­ди ком­па­ний - про­из­во­ди­те­лей про­грамм­ных про­дук­тов: испанская «Newshore», ко­лум­бий­ские «Heinsohn Software House» и «MediaLab»). Важ­ное зна­че­ние име­ют ус­лу­ги тор­гов­ли (в Манисалесе - круп­ные тор­го­вые цен­тры ве­ду­щих тор­го­вых се­тей стра­ны - «Ley», «Olimpica»), об­ра­зо­ва­ния, ту­ри­стического биз­не­са (хо­ро­шо раз­ви­тая сеть гос­ти­ниц и рес­то­ра­нов). В начале XXI века бы­ст­ры­ми тем­па­ми раз­ви­ва­ет­ся эко­ту­ризм; основной объ­ект - национальный парк Лос-Не­ва­дос (1974 год; в 25 км к юго-вос­то­ку от го­ро­да; на его тер­ри­то­рии - вул­кан Ру­ис, высота 5400 м).

Тра­ди­ци­он­но важ­ней­шие от­рас­ли промышленности - пи­ще­вая, лёг­кая (в том числе ко­же­вен­но-обув­ная и швей­ная), хи­мическая, ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка. Боль­шин­ст­во пред­при­ятий скон­цен­три­ро­ва­ны в не­сколь­ких ин­дустриальных пар­ках (ве­ду­щие - «Juanchito» и «Sector Alta Suiza»).

Манисалес - один из круп­ных цен­тров ко­лум­бий­ской ко­фей­ной ин­ду­ст­рии. В го­ро­де рас­по­ло­жен ис­сле­до­ватель­ский центр «Centro Nacional de Investigaciones de Café» («Cenicaf ́e»; основная за­да­ча - тех­но­ло­гическая под­держ­ка ко­лум­бий­ских про­из­во­ди­те­лей ко­фе). Про­изводство мо­ло­то­го, рас­тво­ри­мо­го ко­фе (пред­при­ятия ком­па­ний «Desca­feinadora Colombiana S. A.», «Foodex S. A.», «Café Tisquesusa» и др.). В 15 км от Манисалеса на­хо­дит­ся один из круп­ней­ших в ми­ре за­во­дов по пе­ре­ра­бот­ке ко­фе «Fáb­rica de Café Liofilizado» (около 11,5 тысяч т про­дук­ции в год, включая ко­фе об­жа­рен­ный, мо­ло­тый, различные ви­ды рас­тво­ри­мо­го, в том числе без ко­феи­на). На ба­зе пе­ре­ра­бот­ки ко­фе раз­ви­ва­лось про­изводство различного ко­фе- и ка­као­со­дер­жа­щих про­дук­тов (в том числе на­пит­ков), шо­ко­ла­да (фаб­ри­ка ком­па­нии «Casa Luker S. A.»).

В Манисалесе - круп­ный мя­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий ком­би­нат ком­па­нии «Frigocentro», пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке фрук­тов, мо­ло­ка, про­изводству креп­ких ал­ко­голь­ных на­пит­ков (основное пред­при­ятие - фаб­ри­ка ком­па­нии «Industria Licorera de Caldas», вы­пус­ка­ет ром, ли­кёры, в том числе ко­фей­ный «Kal­di»), кон­ди­тер­ских из­де­лий. Ряд фаб­рик по про­изводству обу­ви (в том числе ком­па­нии «Manufacturera Manisol S. A.», в со­ста­ве международной груп­пы «Bata»), тек­стиль­ных и швей­ных из­де­лий. Пред­при­ятия хи­мической промышленности вы­пус­ка­ют по­ли­эти­лен и по­ли­эти­ле­но­вую плён­ку, раз­но­об­раз­ные из­де­лия из пла­ст­масс, в том числе для ав­то­мо­би­ле­строе­ния, то­ва­ры бы­то­вой хи­мии, мы­ло, же­ла­тин (ком­па­ния «Pro­duc­tora de Gelatina S. A.»; свыше 70% про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся, главным образом в стра­ны Латинской Аме­ри­ки и США) и другое. На раз­ра­бот­ке и вы­пус­ке био­ме­ди­цин­ской про­дук­ции спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся фир­мы «So­luciones Microbianas del Trópico Ltda.», «Inbiotech S. A.» и другие. Дей­ст­ву­ет несколько спе­циа­ли­зи­рованных ма­ши­но­стро­ительных пред­при­ятий, в том числе за­во­ды по про­изводству бы­то­вой тех­ни­ки (хо­ло­диль­ни­ков, элек­тро­на­гре­ва­те­лей), сельскохозяйственного ин­вен­та­ря, в том числе ма­че­те, ме­тал­ло­из­де­лий для нужд промышленности, элек­тро­тех­нических из­де­лий, различных де­та­лей и уз­лов для промышленного обо­ру­до­ва­ния (в том числе для ме­бель­ной, ко­фей­ной промышленности). Про­изводство различных ви­дов сталь­но­го про­ка­та для строи­тель­ст­ва (ар­ма­ту­ра, про­фи­ли и другое), строй­ма­те­риа­лов (це­мент, фиб­ро­це­мент­ные фа­сад­ные па­не­ли).

Энер­го­снаб­же­ние го­ро­да осу­ще­ст­в­ля­ют рас­по­ло­жен­ные близ Манисалеса ТЭС «La Do­ra­da» (50 МВт) и несколько ГЭС (круп­ней­шая - «San Fran­cis­co» на реке Сан-Фран­си­ско, 160 МВт).

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