МАНИСАЛЕС
МАНИСАЛЕС - город в западной части Колумбии, административный центр департамента Кальдас.
Население 364,4 тысяч человек (2010 год), в пределах городской агломерации около 470 тысячи человек.
Расположен в долине реки Каука.
Узел автодорог; национальными автострадами связан с крупнейшими городами страны. Аэропорт Ла-Нубия (внутренние рейсы). Близ Манисалеса строится международный аэропорт - Аэропуэрто-дель-Кафе (открытие намечено на ноябрь 2011 года).
Основан в 1849 году выходцами из колумбийского департамента Антиокья. С апреля 1907 года столица департамента Кальдас (в сентябре 1907 - апреле 1910 годов департамент Манисалес). После землетрясений 1875 и 1878 годов, пожара 1925 года отстроен заново. С конца XIX века развивался как центр выращивания кофе. В 1927 году железнодорожной линией связан с тихоокеанским побережьем (действовала до 1959 года). Экономический расцвет Манисалеса пришёлся на 1930-1940-е годы и был связан с развитием переработки кофе; активно велась жилая застройка. В 1950-1970-е годы город стал главным центром колумбийской кофейной индустрии. В 1969 году пострадал от сильного землетрясения. С 1970-1980-х годов Манисалес - «университетский» город, один из главных образовательных и культурных центров страны.
Город имеет регулярную планировку. Частично сохранилась застройка колониального времени с жилыми 1-2-этажными домами (середина XIX века). Главные площади - Пласа-де-Боливар с Дворцом губернатора (1925-1927 годы, архитекторы А. Папио, Дж. Бонарда, внутренний декор - архитектор Б. Родригес), кафедральным собором Нуэстра-Сеньора-дель-Росарио в стиле неоготики (1928-1939 годы, архитектор Ж. Польти); Пласа-де-Меркадо (1948 год, архитектор Х.А. Урибе), Пласа-де-Торос с ареной для корриды (1950-е годы, архитектор Р. Велес, бюро «Борреро и Робледо»). Среди культовых построек - капелла Ла-Энеа (1876 год); церкви: Непорочного зачатия (1903-1921 годы, архитектор С. Парамо, инженер Э. Аранго, реставрирована в 1984 году, архитектор Х.Х. Урибе), неоготический Саградо-Корасон-де-Хесус (1914-1923 годы, архитектор Дж.В. Прайс), Нуэстра-Сеньора-де-Фатима (1961-1986 годы) и другие. Гражданские постройки 1-й половины XX века: дворцы - архиепископа (1927 год), культуры и искусства (1948 год, инженер Х.М. Гомес) в стиле ар деко; отели - «Европа» (1927 год, архитектор Бонарда) в духе неоклассицизма, «Эскориаль» (1930 год, архитектор Польти); здание колледжа дель-Кристо (1930-е годы); частные особняки в квартале Баррио-Версальес (1930-1940-е годы). Также в Манисалесе - деревянное здание станции воздушной связи Эль-Кабле (1910-е годы, инженеры Дж. Линдси, Ф. Коппель; ныне - один из корпусов Национального университета Колумбии); стальная башня Торре-де-Эрвео (1915-1920 годы, инженер Линдси). Со 2-й половины XX века центр города застраивается высотными жилыми зданиями и многофункциональными бизнес- комплексами.
Важный центр НИОКР и образования; общее число студентов в Манисалесе превышает 50 тысяч человек (середина 2000-х годов). Действуют 10 университетов (включая филиалы): Национальный университет Колумбии (кампус в Манисалесе с 1948 года; в его структуре Институт окружающей среды), Автономный университет Кальдас (1943 год; в его составе НИИ: социальных исследований, здоровья человека, агротехнических и биотехнологических исследований), Католический университет Манисалеса (1954 год), Университет Манисалеса (1972 год), Автономный университет Манисалеса (1977 год), а также филиалы университетов Санто-Томас, Антонио Нариньо и Кооперативного университета Колумбии (все в Санта-Фе-де-Богота), Луис Амиг ́o (Медельин) и Киндио (Армения).
Музейный центр Автономного университета Кальдас включает музеи: археологический (1955 год; коллекция археологических находок и керамики так называемой археологической зоны Кимбайя), естественной истории (1976 год), геологический (1984 год), искусств (1998 год). Другие музеи: им. Эмилио Робледо (1973 год), золота (1980 год).
Ботанический сад Автономного университета Кальдас (современный статус с 1991 года). Театр «Лос Фундадорес» (1965 год; здание - 1959 года, архитектор Х.Г. Дуке). Многофункциональный культурный центр «Коломбо Американо» (1959 год).
Ежегодно проводятся международный театральный фестиваль, городской фестиваль (с 1955 года; карнавальные представления, бои быков, праздник кофе).
Футбольный клуб «Онсе Кальдас» (основан в 1959 году) выступает на стадионе «Палогранде» (около 40 тысяч мест) - 4-кратный чемпион Колумбии (1950, 2003, 2009, 2010 годы), обладатель Кубка Либертадорес (2004 год).
Манисалес - один из ключевых экономических центров Колумбии (наряду с Санта-Фе-де-Богота, Медельином и Кали), крупнейший в департаменте Кальдас. Один из наиболее динамично развивающихся секторов сферы услуг - деловые услуги, в том числе производство программного обеспечения. Большая часть компаний, специализирующихся на ИТ, сконцентрированы в пределах «ParqueSoft Manizales», одного из важнейших технопарков страны (среди компаний - производителей программных продуктов: испанская «Newshore», колумбийские «Heinsohn Software House» и «MediaLab»). Важное значение имеют услуги торговли (в Манисалесе - крупные торговые центры ведущих торговых сетей страны - «Ley», «Olimpica»), образования, туристического бизнеса (хорошо развитая сеть гостиниц и ресторанов). В начале XXI века быстрыми темпами развивается экотуризм; основной объект - национальный парк Лос-Невадос (1974 год; в 25 км к юго-востоку от города; на его территории - вулкан Руис, высота 5400 м).
Традиционно важнейшие отрасли промышленности - пищевая, лёгкая (в том числе кожевенно-обувная и швейная), химическая, машиностроение и металлообработка. Большинство предприятий сконцентрированы в нескольких индустриальных парках (ведущие - «Juanchito» и «Sector Alta Suiza»).
Манисалес - один из крупных центров колумбийской кофейной индустрии. В городе расположен исследовательский центр «Centro Nacional de Investigaciones de Café» («Cenicaf ́e»; основная задача - технологическая поддержка колумбийских производителей кофе). Производство молотого, растворимого кофе (предприятия компаний «Descafeinadora Colombiana S. A.», «Foodex S. A.», «Café Tisquesusa» и др.). В 15 км от Манисалеса находится один из крупнейших в мире заводов по переработке кофе «Fábrica de Café Liofilizado» (около 11,5 тысяч т продукции в год, включая кофе обжаренный, молотый, различные виды растворимого, в том числе без кофеина). На базе переработки кофе развивалось производство различного кофе- и какаосодержащих продуктов (в том числе напитков), шоколада (фабрика компании «Casa Luker S. A.»).
В Манисалесе - крупный мясоперерабатывающий комбинат компании «Frigocentro», предприятия по переработке фруктов, молока, производству крепких алкогольных напитков (основное предприятие - фабрика компании «Industria Licorera de Caldas», выпускает ром, ликёры, в том числе кофейный «Kaldi»), кондитерских изделий. Ряд фабрик по производству обуви (в том числе компании «Manufacturera Manisol S. A.», в составе международной группы «Bata»), текстильных и швейных изделий. Предприятия химической промышленности выпускают полиэтилен и полиэтиленовую плёнку, разнообразные изделия из пластмасс, в том числе для автомобилестроения, товары бытовой химии, мыло, желатин (компания «Productora de Gelatina S. A.»; свыше 70% продукции экспортируется, главным образом в страны Латинской Америки и США) и другое. На разработке и выпуске биомедицинской продукции специализируются фирмы «Soluciones Microbianas del Trópico Ltda.», «Inbiotech S. A.» и другие. Действует несколько специализированных машиностроительных предприятий, в том числе заводы по производству бытовой техники (холодильников, электронагревателей), сельскохозяйственного инвентаря, в том числе мачете, металлоизделий для нужд промышленности, электротехнических изделий, различных деталей и узлов для промышленного оборудования (в том числе для мебельной, кофейной промышленности). Производство различных видов стального проката для строительства (арматура, профили и другое), стройматериалов (цемент, фиброцементные фасадные панели).
Энергоснабжение города осуществляют расположенные близ Манисалеса ТЭС «La Dorada» (50 МВт) и несколько ГЭС (крупнейшая - «San Francisco» на реке Сан-Франсиско, 160 МВт).