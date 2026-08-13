МАНИН ДАНИЕЛЕ
МАНИН ДАНИЕЛЕ - итальянский политический деятель, один из лидеров Рисорджименто.
Из еврейской семьи, принявшей католичество.
После окончания в 1821 году юридического факультета Падуанского университета работал адвокатом.
В 1846-1847 годы руководил либеральным движением, боровшимся за предоставление Венеции автономии в рамках Австрийской империи. В декабре 1847 года составил петицию, в которой потребовал от австрийского правительства предоставить независимость Ломбардии и Венеции. 18 января 1848 года арестован, с началом Революции 1848-1849 годов в Австрии в марте 1848 года выпущен на свободу.
22 марта 1848 года возглавил восстание в Венеции, 23 марта 1848 года провозгласил создание «Венецианской республики Святого Марка» и вошёл в её правящий триумвират, заняв одновременно пост министра иностранных дел. 11 августа 1848 года провозглашён диктатором. До августа 1849 года руководил обороной Венеции против австрийских войск (смотри в статье австро-итальянская война 1848-1849 годов).
После падения Венецианской республики эмигрировал во Францию, где работал журналистом и преподавал итальянский язык. Находясь в эмиграции, отказался от республиканских взглядов, высказывался за присоединение Венеции к Пьемонту и объединение Италии под эгидой Савойской династии. В 1857 году создал и возглавил Итальянское национальное общество (Società nazionale italiana), ставшее впоследствии проводником политики К.Б. Кавура.