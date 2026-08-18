МАНИЛИЙ, МАРК (лат. Marcus Manilius)

Римский астролог и поэт эпохи Августа и Тиберия.

Манилий жил в правление императоров Августа и Тиберия и написал дидактическую поэму «Астрономика» – учебник по базовым принципам астрологии , но в тексте не содержится практических указаний для составления и толкования гороскопов; она дидактична в той же степени, что и «Георгики» Вергилия. Скорее всего, поэма не была закончена: Манилий обещает рассказать о влиянии планет, но это обещание остается невыполненным. В I книге дается обзор представлений о возникновении вселенной и описывается звездное небо; особое внимание уделено кометам – вестникам грядущих бедствий. II книга посвящена теоретическим основам аcторологии. В III книге Манилий рассказывает о принципах работы с зодиакальным кругом. IV книга рассказывает о влиянии знаков зодиака на характер людей, V – об астрологическом значении незодиакальных созвездий. Вероятно, поэма Манилия послужила источником для Фирмика Матерна . В «Астрономике» хорошо заметны философская и идеологическая тенденции – это полемика с эпикурейцами со стоических позиций и оправдание божественно установленной императорской власти.

Сочинения :

Manilius. Astronomica / Ed. by G. P. Goold. Cambridge, 1977 (Loeb Classical Library);

M. Manilii Astronomica / Ed. G. P. Goold. Leipzig, 1985;

Марк Манилий. Астрономика (Наука о гороскопах) / Пер. Е. М. Штаерман. М., 1993.

Иллюстрация :

Прориросовка греческого гороскопа на папирусе. Египет, первые века н.э.