МАНИЛА

Манила — столица Филиппин , один из 16 городов, формирующих столичный регион страны (Метро-М.). Расположена на о. Лусон, при впадении р. Пасиг в Манильский залив Южно-Китайского моря. Численность населения — более 1,8 млн (2020), второй крупнейший город страны после Кесон-сити (оба города входят в агломерацию М., четвертую по величине в мире, с населением около 24 млн человек (2021).Основана 24 июня 1571 установившим испанский контроль над Филиппинами

Основана 24 июня 1571 установившим испанский контроль над Филиппинами Лопесом де Легаспи (отмечается как День города) на месте, где до этого находился г. Тонго, торговавший с китайской империей Сун и монгольской Юань, а в мусульманский период истории в XV в. — г. Майнила. 6 февраля 1579 здесь была учреждена католическая епархия, что стимулировало активную деятельность по христианизации местного населения. В конце XVI — XVII в. возводятся многочисленные здания общественных учреждений, дворцы, монастыри и храмы. В 1611 в М. был основан первый в Азии университет, названный в честь Фомы Аквинского (Университет Санто-Томас). В городе проживали крупные колонии китайских торговцев и выходцев из Мексики, через которую в основном поддерживались связи Филиппин с Испанией (так называемые манильские галеоны, курсировавшие из Акапулько в М.). В 1762—1764, в ходе Семилетней войны , город переходил под контроль англичан, но затем вновь вернулся под власть испанских вице-королей.В августе 1898, во время Испано-американской войны, после битвы при Кавите М. заняли силы США. В 1901 американские власти значительно расширили официальные границы города: кроме старейшего района Интрамурос (буквально «расположенный внутри стен»), в стенах которого жили в основном испаноязычные семьи, в М. вошли еще 11 соседних районов. В период Второй мировой войны (со 2 января 1942) М. была оккупирована японскими войсками. С 3 февраля по 3 марта 1945 за М. развернулось одно из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны на Тихом океане, завершившееся победой американо-филиппинских войск. Пытаясь удержать город, японцы убили около 100 тыс. мирных жителей. М. была серьезно разрушена американскими бомбардировками, в том числе значительно пострадал исторический центр, который позднее был частично восстановлен. В 1946, с провозглашением независимости Филиппин, М. стала столицей нового государства.В числе основных достопримечательностей: собор Манилы (основан в 1571—1581, несколько раз перестраивался, восстановлен в 1954—1958), форт Сантьяго (1593), Церковь Св. Августина (1607, с 1993 в списке памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО), Церковь Св. Себастьяна (1891), Церковь Св. Игнатия (1899, с 2017 Музей Интрамуроса), парк Рисаля (1820, до 1957 Люнета-парк, крупнейший в Азии) с поющими фонтанами, монумент Рисаля (1913), Национальный музей изобразительных искусств (1921), Манильский театр Метрополитан (1931), Культурный центр (1966). М. — крупнейший порт Филиппин, важный экономический, торговый, образовательный (несколько университетов и других высших учебных заведений) и культурный центр страны.

В августе 1898, во время Испано-американской войны, после битвы при Кавите М. заняли силы США. В 1901 американские власти значительно расширили официальные границы города: кроме старейшего района Интрамурос (буквально «расположенный внутри стен»), в стенах которого жили в основном испаноязычные семьи, в М. вошли еще 11 соседних районов. В период Второй мировой войны (со 2 января 1942) М. была оккупирована японскими войсками. С 3 февраля по 3 марта 1945 за М. развернулось одно из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны на Тихом океане, завершившееся победой американо-филиппинских войск. Пытаясь удержать город, японцы убили около 100 тыс. мирных жителей. М. была серьезно разрушена американскими бомбардировками, в том числе значительно пострадал исторический центр, который позднее был частично восстановлен. В 1946, с провозглашением независимости Филиппин, М. стала столицей нового государства.В числе основных достопримечательностей: собор Манилы (основан в 1571—1581, несколько раз перестраивался, восстановлен в 1954—1958), форт Сантьяго (1593), Церковь Св. Августина (1607, с 1993 в списке памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО), Церковь Св. Себастьяна (1891), Церковь Св. Игнатия (1899, с 2017 Музей Интрамуроса), парк Рисаля (1820, до 1957 Люнета-парк, крупнейший в Азии) с поющими фонтанами, монумент Рисаля (1913), Национальный музей изобразительных искусств (1921), Манильский театр Метрополитан (1931), Культурный центр (1966). М. — крупнейший порт Филиппин, важный экономический, торговый, образовательный (несколько университетов и других высших учебных заведений) и культурный центр страны.

В числе основных достопримечательностей: собор Манилы (основан в 1571—1581, несколько раз перестраивался, восстановлен в 1954—1958), форт Сантьяго (1593), Церковь Св. Августина (1607, с 1993 в списке памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО), Церковь Св. Себастьяна (1891), Церковь Св. Игнатия (1899, с 2017 Музей Интрамуроса), парк Рисаля (1820, до 1957 Люнета-парк, крупнейший в Азии) с поющими фонтанами, монумент Рисаля (1913), Национальный музей изобразительных искусств (1921), Манильский театр Метрополитан (1931), Культурный центр (1966). М. — крупнейший порт Филиппин, важный экономический, торговый, образовательный (несколько университетов и других высших учебных заведений) и культурный центр страны.

Лит. : Foronda M. A., Bascara C. R. From settlement to megalopolis: the History of Manila. Manila, 1991; Кротов А . Филиппины: дорожные заметки. М., 2017. В. А. Погадаев.