МАНИХЕЙСТВО

Манихейство — дуалистическая религия, основой послужило христианское учение гностического типа, с инкорпорированными элементами зороастризма и буддизма . Зародилось в Южн. Месопотамии в середине III в., основатель — Мани (ок. 216 — ок. 276). Распространилось по части Европы, Центральной Азии и в Сев. Африке. Повсеместно подвергалось гонениям. На Западе стало приходить в упадок с IV в., просуществовало до VIII в. в Сев. Африке. На Востоке существовало все I тысячелетие и начало II тысячелетия нашей эры. Было государственной религией уйгуров (763—840). Дольше всего продержалось в Южн. Китае (предположительно до XIV в.). До начала ХХ в. было известно только по христианским ересиологическим и мусульманским источникам. В ХХ в. открыты манихейские тексты на арамейском, греческом, латинском, сирийском, коптском, среднеперсидском, парфянском, согдийском, уйгурском, китайском языках, археологические свидетельства в Турфане (Китай, в том числе фрески) и в оазисе Дахла (Египет).

Учение: существуют два извечных и независимых начала — светлое (благое) и темное (злое). Темное начало пошло войной на светлое и захватило какую-то его часть, смешавшись со светлым. Верховное божество создало ряд эманаций для освобождения и защиты света. Для борьбы с 5 темными стихиями образовались 5 светлых. Божества-эманации упорядочили область смешения и сотворили материальный мир как орудие очищения и вознесения светлого начала. Материя и ее порождения, архонты, сотворили плотских людей и вложили в их души частицы света, чтобы удержать светлое начало. Одно из божеств воплотилось в Еву, чтобы сообщить Адаму высшее знание и дать возможность его душе освободиться. Человечеству регулярно ниспосылается Апостол — вероучитель изначальной истинной религии, которая периодически искажается, в результате чего возникают существующие религии — зороастризм, буддизм, христианство. Последний из Апостолов — Мани. Души людей перерождаются, в зависимости от их прошлой жизни. Окончательно очистившиеся души не идут в перерождение и возносятся, закосневшие в грехе составляют часть темного начала. Когда последние частицы света вознесутся, материальный мир будет уничтожен и восстановлена изначальная граница между двумя началами.

Цель манихейской сотериологии — освобождение светлого начала из материальных объектов и человеческих душ. Община подразделялась на монашествующих «избранных» и рядовых верующих, «слушателей». На «избранных» накладывались ограничения: целомудрие, запрет на пролитие крови животных и сбор растительной пищи, запрет на животную пищу, на многие виды деятельности. Благодаря этому из пищи и одежды, использованных «избранником», освобождается светлое начало. В Турфане и оазисе Дахле обнаружены следы манихейских монастырей. На «слушателей» налагалось меньше запретов. Практиковались еженедельные посты, молитвы, из праздников известен весенний праздник Бемы, посвященный смерти и вознесению Мани.

Лит .: Puech H.-Ch. Le Manicheisme: son fondateur, sa doctrine. Paris, 1949; Widengren G. Mani and Manichaeism. London, 1965; Смагина Е. Б. Манихейство: по ранним источникам. М., 2011; Хосроев А. Л. История манихейства (prolegomena). СПб., 2011. Е. Б. Смагина.