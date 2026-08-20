МАНИФЕСТ ОБ ОТМЕНЕ КРЕПОСТНОГО ПРАВА 19 ФЕВРАЛЯ 1861

Манифест об отмене крепостного права 19 февраля 1861 («О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта») — законодательный акт, ликвидировавший крепостное право в России, один из ключевых документов так называемых Великих реформ 1860—1870-х. Подписан императором Александром II 19 февраля [3 марта] 1861, обнародован 5[17] марта 1861 в «Прощеное воскресенье» («Александров день»). Составлен товарищем министра внутренних дел Н. А. Милютиным и славянофилом Ю. Ф. Самариным, но доработан по повелению Александра II московским митрополитом Филаретом. Преамбула содержит краткий рассказ о причинах и предыстории принятия М., работе созданных для его подготовки комитетов.

М. сразу даровал крестьянам личную свободу. Вместе с тем, он объявлял, что они в течение еще двух лет обязаны отбывать (хотя и в несколько измененном виде) те же самые повинности, что и до отмены крепостного права (таким образом крестьяне получили статус «временнообязанных»). Помещикам, сохранявшим право собственности на их земли, предписывалось выделить крестьянам наделы в постоянное пользование, которые те могли выкупать. Помещики и крестьяне могли заключать договоры о размере этих наделов и повинностях, возлагаемых на крестьян за их использование. Для разрешения возможных споров между помещиками и крестьянами назначались уездные мировые посредники. М. предписывал для каждого «сельского общества» (общины) утвердить «уставную грамоту», в которой прописывались размеры наделов, выделенных крестьянам, и выплачиваемых ими повинностей. Эти документы надлежало «ввести в действие в течение двух лет» с момента публикации М.

На время указанного периода дворовые люди также сохраняли «переходное состояние» (фактически свой прежний статус). После чего, по М., освобождались и получали льготы.

Декларировав отмену крепостного права, М. не прописал четко конкретные условия ее реализации, прежде всего касающиеся земельных наделов. Отчасти это были призваны сделать «Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861, включавшие в себя, кроме М., еще 16 законодательных актов.

Ист. : Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 36. Ч. 1. № 36650. С. 128.

Лит .: Литвак Б. Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. М., 1991; Захарова Л. Г. Александр II и отмена крепостного права в России. М., 2011. Н. В. Татарчук.