МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ 1905

Манифест 17 октября 1905 (Высочайший Манифест об усовершенствовании государственного порядка) — законодательный акт Императора Всероссийского, принятый в период Революции 1905—1907 в России . Подготовлен С. Ю. Витте (при участии А. Д. Оболенского и Н. И. Вуича) и принят Николаем II в условиях Октябрьской стачки.

Манифест провозглашал «незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». Расширялись избирательные права граждан, учреждался новый представительный орган власти с законодательными правами — Государственная Дума Российской империи . Были амнистированы участники оппозиционной деятельности, многие из которых вернулись из-за границы. Манифест повлек за собой создание правительства во главе с председателем, которым стал Витте. В соответствии с манифестом были приняты Основные государственные законы Российской империи 1906. Прямым следствием выхода Манифеста стало появление легальных политических партий. При этом «октябристы» сочли, что Манифест определяет достаточный уровень политических преобразований, далее которого не следует двигаться. Но левые партии продолжали борьбу, в том числе вооруженную, за республику, а черносотенцы — за возвращение к полноте самодержавия.

Лит. : Алексеев А. С. Манифест 17 октября 1905 года и политическое движение, его вызвавшее. М., 1915; Сурков С. Ю. Манифест 17 октября 1905 года: ожидания и реальность. СПб., 2001; Миловидов В. Л. Манифест 17 октября 1905 г. и политические партии: взгляд сквозь годы. Кострома, 2007. В. И. Плотников.