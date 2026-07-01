МАНХЕЙМ КАРЛ
МАНХЕЙМ КАРЛ - немецко-британский философ и социолог, один из основателей социологии знания.
Учился в университетах Будапешта (1911-1916 годы), Берлина (где в 1914 году слушал лекции Г. Зиммеля), затем Фрайбурга и Гейдельберга (1922-1925 годы, у А. Вебера). В 1917-1918 годы входил в организовавшиеся вокруг Д. Лукача так называемое Воскресное общество и «Свободную школу наук о духе». С 1920 года в Германии приват-доцент Гейдельбергского университета (с 1926 года), в 1930-1933 годы профессор Франкфуртского университета. С 1933 года в эмиграции в Великобритании, преподавал в Лондонской школе экономики и политических наук, с 1941 года - в Институте образования при Лондонском университете (профессор с 1945 года).
Взгляды Манхейма формировались в русле идей В. Дильтея, феноменологии (Э. Гуссерль, М. Шелер), марксизма (в трактовке Д. Лукача), М. Вебера и А. Вебера.
В первый, немецкий, период своего творчества Манхейм разрабатывал методологические проблемы социологического анализа феноменов духовной культуры («Структурный анализ теории познания», «Strukturanalyse der Erkenntnistheorie», 1922 год, русский перевод 1992 год; «Историзм», «Historismus», 1924 год, русский перевод 1998 год; «Проблема социологии знания», «Das Problem einer Soziologie des Wissens», 1925 год, русский перевод 1998 год). Приняв марксистское положение о социальной обусловленности познания, Манхейм вслед за М. Шелером полагал, что общественное бытие не может быть сведено к «экономическим отношениям производства»; в разные эпохи оно порождает разные жизненные доминанты (например, религиозные по своему характеру в средние века и тому подобное), определяющие стиль эпохи. В рамках одной эпохи складываются различные «стили мышления», обусловленные тем, что одна и та же ситуация воспринимается по-разному представителями разных групп в зависимости от занимаемых ими позиций. Если правящий класс выдаёт свои идеи за единственно истинные, то имеет место «идеология», представляющая собой апологию существующего строя. «Идеологиям» противостоят «утопии» - как правило, эмоционально окрашенные «духовные образования», порождённые сознанием оппозиционных слоёв и групп и столь же субъективно пристрастные, как и «идеологии», поскольку также стремятся выдать свою одностороннюю правоту за абсолютную истину. С приходом к власти ранее угнетаемых слоёв «утопии» автоматически превращаются в «идеологии». Манхейм выделил четыре идеальных типа утопического сознания: «оргиастический хилиазм анабаптистов», «либерально- гуманистическую идею», «консервативную идею», «социалистически-коммунистическую утопию» («Ideologie und Utopie», 1929 год, русский перевод, т. 1-2, 1976 год). В русле этой концепции Манхейм исследовал происхождение консервативного стиля мышления в Германии, проблемы единства поколений, конкуренции в духовной сфере и другое. Преодолеть ограниченность ситуативно обусловленных частичных точек зрения и осуществить их «динамический синтез» потенциально способна «относительно свободно парящая интеллигенция» - «промежуточная страта», находящаяся не над классами, но между ними.
Для деятельности Манхейма в Великобритании в целом характерна социально-педагогическая направленность. Констатируя кризис либерализма и демократии, движение к плановому обществу и связанные с этим тенденции к тоталитаризму, Манхейм разрабатывал «социальные технологии» для превентивной защиты демократических свобод и общечеловеческих ценностей («Человек и общество в век преобразования» - «Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus», 1935 год, русский перевод 1991 год; «Диагноз нашего времени: очерки военного времени, написанные социологом» - «Diagnosis of our time: wartime essays of a sociologist», 1943 год, русский перевод 1992 год). Планомерное применение этих технологий в условиях невиданной ранее концентрации власти в современном обществе составляет задачу ответственной и интеллектуально подготовленной политической элиты.
Сочинения:
Systematic sociology. L., 1957;
Strukturen des Denkens. Fr./M., 1980;
Man and society in an age of Reconstruction. L., 1997;
Очерки социологии знания. М., 1998;
Избранное: Социология культуры. М.; СПб., 2000.