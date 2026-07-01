МАНХЕЙМ КАРЛ

МАНХЕЙМ КАРЛ - немецко-британский фи­ло­соф и со­цио­лог, один из ос­но­ва­те­лей со­цио­ло­гии зна­ния.

Учил­ся в университетах Бу­да­пеш­та (1911-1916 годы), Бер­ли­на (где в 1914 году слу­шал лек­ции Г. Зим­ме­ля), за­тем Фрай­бур­га и Гей­дель­бер­га (1922-1925 годы, у А. Ве­бе­ра). В 1917-1918 годы вхо­дил в ор­га­ни­зо­вав­шие­ся во­круг Д. Лу­ка­ча так называемое Вос­крес­ное общество и «Сво­бод­ную шко­лу на­ук о ду­хе». С 1920 года в Гер­ма­нии при­ват-до­цент Гей­дель­берг­ско­го университета (с 1926 года), в 1930-1933 годы профессор Франк­фурт­ско­го университета. С 1933 года в эмиг­ра­ции в Ве­ли­ко­бри­та­нии, пре­по­да­вал в Лон­дон­ской шко­ле эко­но­ми­ки и по­ли­тических на­ук, с 1941 года - в Институте об­ра­зо­ва­ния при Лон­дон­ском университете (профессор с 1945 года).

Взгля­ды Манхейма фор­ми­ро­ва­лись в рус­ле идей В. Диль­тея , фе­но­ме­но­ло­гии (Э. Гус­серль, М. Ше­лер), мар­ксиз­ма (в трак­тов­ке Д. Лу­ка­ча), М. Ве­бе­ра и А. Ве­бе­ра.

В пер­вый, не­мец­кий, пе­ри­од сво­его твор­че­ст­ва Манхейм раз­ра­ба­ты­вал ме­то­до­ло­гические про­бле­мы со­цио­ло­гического ана­ли­за фе­но­ме­нов ду­хов­ной куль­ту­ры («Структурный анализ теории познания», «Struk­tu­ra­na­lyse der Erkenntnis­theo­rie», 1922 год, русский перевод 1992 год; «Историзм», «Histo­ris­mus», 1924 год, русский перевод 1998 год; «Проб­ле­ма со­цио­ло­гии зна­ния», «Das Problem einer Sozio­lo­gie des Wissens», 1925 год, русский перевод 1998 год). При­няв мар­кси­ст­ское по­ло­же­ние о со­ци­аль­ной обу­слов­лен­но­сти по­зна­ния, Манхейм вслед за М. Ше­ле­ром по­ла­гал, что об­щественное бы­тие не мо­жет быть све­де­но к «эко­но­ми­че­ским от­но­ше­ни­ям про­из­вод­ст­ва»; в раз­ные эпо­хи оно по­ро­ж­да­ет раз­ные жиз­нен­ные до­ми­нан­ты (например, ре­ли­ги­оз­ные по сво­ему ха­рак­те­ру в сред­ние ве­ка и тому подобное), оп­ре­де­ляю­щие стиль эпо­хи. В рам­ках од­ной эпо­хи скла­ды­ва­ют­ся различные «сти­ли мыш­ле­ния», обу­слов­лен­ные тем, что од­на и та же си­туа­ция вос­при­ни­ма­ет­ся по-раз­но­му пред­ста­ви­те­ля­ми раз­ных групп в за­ви­си­мо­сти от за­ни­мае­мых ими по­зи­ций. Ес­ли пра­вя­щий класс вы­да­ёт свои идеи за един­ст­вен­но ис­тин­ные, то име­ет ме­сто «идео­ло­гия», пред­став­ляю­щая со­бой апо­ло­гию су­ще­ст­вую­ще­го строя. «Идео­ло­ги­ям» про­ти­во­сто­ят «уто­пии» - как пра­ви­ло, эмо­цио­наль­но ок­ра­шен­ные «ду­хов­ные об­ра­зо­ва­ния», по­ро­ж­дён­ные соз­на­ни­ем оп­по­зи­ци­он­ных сло­ёв и групп и столь же субъ­ек­тив­но при­стра­ст­ные, как и «идео­ло­гии», по­сколь­ку так­же стре­мят­ся вы­дать свою од­но­сто­рон­нюю пра­во­ту за аб­со­лют­ную ис­ти­ну. С при­хо­дом к вла­сти ра­нее уг­не­тае­мых сло­ёв «уто­пии» ав­то­ма­ти­че­ски пре­вра­ща­ют­ся в «идео­ло­гии». Манхейм вы­де­лил че­ты­ре иде­аль­ных ти­па уто­пического соз­на­ния: «ор­гиа­сти­че­ский хи­ли­азм ана­бап­ти­стов», «ли­бе­раль­но- гу­ма­ни­сти­че­скую идею», «кон­сер­ва­тив­ную идею», «со­циа­ли­сти­че­ски-ком­му­ни­сти­че­скую уто­пию» («Ideo­lo­gie und Utopie», 1929 год, русский перевод, т. 1-2, 1976 год). В рус­ле этой кон­цеп­ции Манхейм ис­сле­до­вал про­ис­хо­ж­де­ние кон­сер­ва­тив­но­го сти­ля мыш­ле­ния в Гер­ма­нии, про­бле­мы един­ст­ва по­ко­ле­ний, кон­ку­рен­ции в ду­хов­ной сфе­ре и другое. Пре­одо­леть ог­ра­ни­чен­ность си­туа­тив­но обу­слов­лен­ных час­тич­ных то­чек зре­ния и осу­ще­ст­вить их «ди­на­ми­че­ский син­тез» по­тен­ци­аль­но спо­соб­на «от­но­си­тель­но сво­бод­но па­ря­щая ин­тел­ли­ген­ция» - «про­ме­жу­точ­ная стра­та», на­хо­дя­щая­ся не над клас­са­ми, но ме­ж­ду ни­ми.

Для дея­тель­но­сти Манхейма в Ве­ли­ко­бри­та­нии в це­лом ха­рак­тер­на со­ци­аль­но-пе­да­го­гическая на­прав­лен­ность. Кон­ста­ти­руя кри­зис ли­бе­ра­лиз­ма и де­мо­кра­тии, дви­же­ние к пла­но­во­му об­ще­ст­ву и свя­зан­ные с этим тен­ден­ции к то­та­ли­та­риз­му, Манхейм раз­ра­ба­ты­вал «со­ци­аль­ные тех­но­ло­гии» для пре­вен­тив­ной за­щи­ты де­мо­кра­тических сво­бод и об­ще­че­ло­ве­че­ских цен­но­стей («Че­ло­век и об­ще­ст­во в век пре­об­ра­зо­ва­ния» - «Mensch und Ge­sell­schaft im Zeitalter des Umbaus», 1935 год, русский перевод 1991 год; «Ди­аг­ноз на­ше­го вре­ме­ни: очер­ки во­ен­но­го вре­ме­ни, на­пи­сан­ные со­цио­ло­гом» - «Diagnosis of our time: wartime essays of a sociologist», 1943 год, русский перевод 1992 год). Пла­но­мер­ное при­ме­не­ние этих тех­но­ло­гий в ус­ло­ви­ях не­ви­дан­ной ра­нее кон­цен­тра­ции вла­сти в современном об­ще­ст­ве со­став­ля­ет за­да­чу от­вет­ст­вен­ной и ин­тел­лек­ту­аль­но под­го­тов­лен­ной по­ли­тической эли­ты.

Сочинения:

Systematic sociology. L., 1957;

Struk­turen des Denkens. Fr./M., 1980;

Man and society in an age of Reconstruction. L., 1997;

Очер­ки со­цио­ло­гии зна­ния. М., 1998;

Из­бран­ное: Со­цио­ло­гия куль­ту­ры. М.; СПб., 2000.