МАНГЕЙМСКАЯ ШКОЛА

МАНГЕЙМСКАЯ ШКОЛА - на­прав­ле­ние в немецкой му­зы­ке XVIII веке, сло­жив­шее­ся в Ман­гей­ме и оз­на­ме­но­вав­шее пе­ре­ход от сти­ля ба­рок­ко к клас­сическому сти­лю.

Сыг­ра­ло важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии сим­фо­нии и ка­мер­но­го ан­самб­ля на пу­ти к вен­ской клас­си­че­ской шко­ле.

К середине XVIII века при­двор­ная ка­пел­ла Ман­гей­ма объ­е­ди­ни­ла ряд пер­во­класс­ных му­зы­кан­тов - ком­по­зи­то­ров и ис­пол­ни­те­лей (главным образом скри­па­чей и вио­лон­че­ли­стов, мно­гие чешского про­ис­хо­ж­де­ния), оп­ре­де­лив­ших ха­рак­тер­ный ис­пол­ни­тель­ский стиль ор­ке­ст­ра и в зна­чительной сте­пе­ни соз­дав­ших для не­го но­вый ре­пер­ту­ар.

В 1745-1757 годы ка­пел­лой ру­ко­во­дил Я. Ста­миц, спо­соб­ст­во­вав­ший творческому са­мо­оп­ре­де­ле­нию Мангеймской школы; в 1753-1778 годы руководителем ор­ке­ст­ра был композитор И. Хольц­бау­эр. Уча­ст­ни­ка­ми ор­ке­ст­ра и од­но­вре­мен­но ав­то­ра­ми ман­гейм­ских сим­фо­ний бы­ли Ф.К. Рих­тер, А. Фильц, К. Кан­на­бих, Ф. Бек, Дж. Тоэ­ски, Карл Ста­миц (сын Я. Ста­ми­ца), И. Френцль, П. Рит­тер.

Ман­гейм­ский ор­кестр (для сво­его вре­ме­ни очень боль­шой, с рас­ши­рен­ной струн­ной груп­пой) был не­пре­взой­дён­ным по сыг­ран­но­сти и вы­ра­зи­тель­но­сти ис­пол­не­ния. Бли­зость эс­те­ти­ке сен­ти­мен­та­лиз­ма про­яви­лась в уси­ле­нии главным образом чув­ст­ви­тель­но-па­те­тического на­ча­ла в ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ке. Сре­ди осо­бых «ман­гейм­ских ма­нер» - ха­рак­тер­ные гром­ко­ст­но-ди­на­мические кон­тра­сты, при­стра­стие к ди­на­мическим на­рас­та­ни­ям (дли­тель­ные crescendo) и за­ту­ха­ни­ям (di­minuendo). В ком­по­зи­ции вы­де­ли­лись оп­ре­де­лён­ные ме­ло­дические обо­ро­ты («ман­гейм­ские вздо­хи» - за­дер­жа­ния), ста­ли при­ме­нять­ся со­пос­тав­ле­ния ма­жо­ра и од­но­именного ми­но­ра , в ин­ст­ру­мен­тов­ке на­ме­ти­лись от­ход от фак­ту­ры бас­со кон­ти­нуо, функ­цио­наль­ное под­раз­де­ле­ние ор­ке­ст­ро­вых групп, в со­ста­ве ор­ке­ст­ра за­кре­пил­ся клар­нет.

В сво­ём твор­че­ст­ве ман­гейм­цы обоб­щи­ли ха­рак­тер­ные тен­ден­ции, на­ме­тив­шие­ся в итальянской скри­пич­ной и трио-со­на­те, в ор­ке­ст­ро­вой сюи­те, в увер­тю­рах (осо­бен­но в итальянской), в опер­ной му­зы­ке с её яр­ки­ми и ти­пи­че­ски­ми об­раз­ами, под­го­то­вив­ши­ми сим­фо­нический те­ма­тизм («сим­фо­ни­ей» ко вре­ме­ни Мангеймской школы ча­ще все­го на­зы­ва­ли итальянскоую опер­ную увер­тю­ру, ещё не впол­не от­де­лив­шую­ся от опе­ры, но ис­пол­няв­шую­ся так­же и от­дель­но). У ман­гейм­ских ав­то­ров сим­фо­ния пре­вра­ти­лась в са­мо­сто­ятельное ор­ке­ст­ро­вое про­из­ве­де­ние, обыч­но в 4 раз­но­тем­по­вых час­тях (allegro, andante, ме­ну­эт, фи­нал), с ха­рак­тер­ным для ка­ж­дой из них рит­ми­ко-ме­ло­дическим об­ли­ком и кри­стал­ли­за­ци­ей те­ма­тических кон­тра­стов внут­ри ал­лег­ро.

Воз­дей­ст­вие ман­гейм­ско­го сим­фо­нического сти­ля бы­ло весь­ма зна­чи­тель­ным так­же за пре­де­ла­ми Ав­ст­рии и Гер­ма­нии; сим­фо­нии ман­гейм­цев ши­ро­ко ис­пол­ня­лись и из­да­ва­лись в Па­ри­же, по­вли­яв на твор­че­ст­во французских ком­по­зи­то­ров - ав­то­ров сим­фо­ний ( Ф.Ж. Гос­сек , Э. Ме­гюль и другие). Из вен­ских клас­си­ков наи­боль­шее влия­ние Мангеймская школа ока­за­ла на мо­ло­до­го В.А. Мо­цар­та.

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