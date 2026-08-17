МАНГЕЙМСКАЯ ШКОЛА
МАНГЕЙМСКАЯ ШКОЛА - направление в немецкой музыке XVIII веке, сложившееся в Мангейме и ознаменовавшее переход от стиля барокко к классическому стилю.
Сыграло важную роль в формировании симфонии и камерного ансамбля на пути к венской классической школе.
К середине XVIII века придворная капелла Мангейма объединила ряд первоклассных музыкантов - композиторов и исполнителей (главным образом скрипачей и виолончелистов, многие чешского происхождения), определивших характерный исполнительский стиль оркестра и в значительной степени создавших для него новый репертуар.
В 1745-1757 годы капеллой руководил Я. Стамиц, способствовавший творческому самоопределению Мангеймской школы; в 1753-1778 годы руководителем оркестра был композитор И. Хольцбауэр. Участниками оркестра и одновременно авторами мангеймских симфоний были Ф.К. Рихтер, А. Фильц, К. Каннабих, Ф. Бек, Дж. Тоэски, Карл Стамиц (сын Я. Стамица), И. Френцль, П. Риттер.
Мангеймский оркестр (для своего времени очень большой, с расширенной струнной группой) был непревзойдённым по сыгранности и выразительности исполнения. Близость эстетике сентиментализма проявилась в усилении главным образом чувствительно-патетического начала в инструментальной музыке. Среди особых «мангеймских манер» - характерные громкостно-динамические контрасты, пристрастие к динамическим нарастаниям (длительные crescendo) и затуханиям (diminuendo). В композиции выделились определённые мелодические обороты («мангеймские вздохи» - задержания), стали применяться сопоставления мажора и одноименного минора, в инструментовке наметились отход от фактуры бассо континуо, функциональное подразделение оркестровых групп, в составе оркестра закрепился кларнет.
В своём творчестве мангеймцы обобщили характерные тенденции, наметившиеся в итальянской скрипичной и трио-сонате, в оркестровой сюите, в увертюрах (особенно в итальянской), в оперной музыке с её яркими и типическими образами, подготовившими симфонический тематизм («симфонией» ко времени Мангеймской школы чаще всего называли итальянскоую оперную увертюру, ещё не вполне отделившуюся от оперы, но исполнявшуюся также и отдельно). У мангеймских авторов симфония превратилась в самостоятельное оркестровое произведение, обычно в 4 разнотемповых частях (allegro, andante, менуэт, финал), с характерным для каждой из них ритмико-мелодическим обликом и кристаллизацией тематических контрастов внутри аллегро.
Воздействие мангеймского симфонического стиля было весьма значительным также за пределами Австрии и Германии; симфонии мангеймцев широко исполнялись и издавались в Париже, повлияв на творчество французских композиторов - авторов симфоний (Ф.Ж. Госсек, Э. Мегюль и другие). Из венских классиков наибольшее влияние Мангеймская школа оказала на молодого В.А. Моцарта.