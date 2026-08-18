МАНГЕЙМ

МАНГЕЙМ, Ман­хайм - го­род на юго-за­па­де Гер­ма­нии, зем­ля Ба­ден-Вюр­тем­берг.

Население 313 тысяч человек (2010 год; в том числе око­ло 20% - вы­ход­цы из других стран, из них око­ло тре­ти - тур­ки), вто­рой по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род Ба­ден-Вюр­тем­бер­га (после Штут­гар­та).

Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу Рей­на, в устье реки Нек­кар. С го­ро­да­ми Люд­вигс­ха­фен (на ле­вом бе­ре­гу Рей­на, зем­ля Рейн­ланд-Пфальц; Мангейм со­еди­нён с Люд­вигс­ха­фе­ном мос­та­ми), Гей­дель­берг и ря­дом ме­нее круп­ных на­се­лён­ных пунк­тов об­ра­зу­ет ко­нур­ба­цию Рейн-Нек­кар с на­се­ле­ни­ем бо­лее 2 миллионов человек (Мангейм - круп­ней­ший го­род ко­нур­ба­ции).

Круп­ный транс­порт­ный узел; фак­ти­че­ски об­ра­зу­ет еди­ное це­лое с транс­порт­ным уз­лом Люд­вигс­ха­фе­на, че­рез ко­то­рый в западном на­прав­ле­нии Мангейм свя­зан ав­то­ба­на­ми и же­лез­ны­ми до­ро­га­ми с го­ро­да­ми и ре­гио­на­ми ле­во­бе­ре­жья Рей­на. Восточные при­го­ро­ды Мангейма в ме­ри­дио­наль­ном на­прав­ле­нии пе­ре­се­ка­ет ав­тобан Ба­зель - Франк­фурт-на-Май­не. Мангейм - 2-й по пас­са­жи­ро- и гру­зо­обо­ро­ту железнодорожный узел юго-за­па­да Гер­ма­нии (по­сле Штут­гар­та). Же­лез­ные до­ро­ги про­ло­же­ны от Мангейма на се­вер и юг по пра­во­му бе­ре­гу Рейна, а так­же на се­вер к Франк­фур­ту-на-Май­не и на вос­ток к Гей­дель­бер­гу (че­рез не­го Мангейм свя­зан с круп­ней­ши­ми го­ро­да­ми Ба­ден-Вюр­тем­бер­га и юга ФРГ). Вы­со­ко­ско­ро­ст­ное железнодорожное со­об­ще­ние со Штут­гар­том (с 1991 года); че­рез Мангейм кур­си­ру­ют вы­со­ко­ско­ро­ст­ные по­ез­да Па­риж - Франк­фурт-на-Май­не (с 2007 года). Сор­ти­ро­воч­ная железнодорожная стан­ция Мангейм - од­на из круп­ней­ших в стра­нах ЕС и 2-я по объ­ё­му транс­порт­ной ра­бо­ты в ФРГ (вну­т­ри стра­ны ус­ту­па­ет толь­ко круп­ней­шей в Ев­ро­пе сор­ти­ро­воч­ной железнодорожной стан­ции Ма­шен к югу от Гам­бур­га). Один из важ­ней­ших реч­ных пор­тов Гер­ма­нии (8,3 миллионов т гру­зов, 2007 год). Городской аэ­ро­порт Мангейма (в Мангейм-Ной­ост­хай­ме; внутренние рей­сы). Ме­ж­ду­народныеавиа­пе­ре­воз­ки обес­пе­чи­ва­ет аэ­ро­порт Франк­фур­та-на-Май­не (в 65 км к се­ве­ру от Мангейма). В Мангейме и других цен­трах ко­нур­ба­ции Рейн-Нек­кар функ­цио­ни­ру­ет еди­ная сеть го­род­ских же­лез­ных до­рог (с 2003 года).

Впер­вые ры­бац­кая де­рев­ня под названием Ман­нен­гейм (Mannenheim) упо­ми­на­ет­ся в 766 году в хро­ни­ке монастыря Лорш. С 1160 года под вла­стью Вит­тельс­ба­хов. Современное на­зва­ние с 1262 года. Около 1270 года кре­пость Ай­хельс­хайм (Eichelsheim) в пре­де­лах современного Мангейма ста­ла главным та­мо­жен­ным пунк­том ре­гио­на. В 1606 году кур­фюрст Пфальц­ский Фрид­рих IV (1583-1610 годы) на­чал строи­тель­ст­во кре­по­сти Фрид­рихс­бург (Friedrichs­burg), ко­то­рое не уда­лось за­кон­чить до на­ча­ла Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов . В 1607 году Мангейм по­лу­чил городское пра­во, в 1613 году - пра­во на про­ве­де­ние двух еже­год­ных яр­ма­рок. В 1622 году им­пер­ские вой­ска под ко­мандованием фельдмаршала И.Ц. Тил­ли раз­ру­шили го­род (вос­ста­нов­лен по­сле 1650 года). В 1689 году вновь раз­ру­шен французскими вой­ска­ми в хо­де вой­ны за Пфальц­ское на­след­ст­во. В 1709 году кре­пость Фрид­рихс­бург бы­ла вклю­че­на в городскую чер­ту. В 1720-1778 годы Мангейм - ре­зи­ден­ция кур­фюр­стов Пфаль­ца. В 1763 году здесь от­кры­лась АН кур­фюр­ше­ст­ва Пфальц. В 1795 году ок­ку­пи­ро­ван французскими вой­ска­ми, силь­но по­стра­дал в хо­де по­пы­ток австрийских войск от­вое­вать го­род. В 1803 году в ре­зуль­та­те про­во­див­шей­ся На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том по­ли­ти­ки ме­диа­ти­за­ции (ли­к­ви­да­ции мел­ких германских кня­жеств) ото­шёл к Ба­де­ну. В 1819 году в Мангейме был убит дра­ма­тург А.Ф.Ф. Ко­це­бу, что ста­ло по­во­дом к при­ня­тию Кар­лс­бад­ских со­гла­ше­ний 1819 года. В XIX веке на­чал­ся бы­ст­рый эко­но­мический подъ­ём Мангейма: в 1828 году был от­крыт Рейн­ский порт, в 1840 году по­строе­на Ба­ден­ская железная дорога (со­еди­ни­ла Мангейм и Гей­дель­берг), в 1865 году здесь ос­но­ва­на ком­па­ния «Badische Anilin- & Soda-Fab­rik» (вско­ре пред­при­ятие бы­ло пе­ре­не­се­но в Люд­вигс­ха­фен). В Мангейме в 1921 году пред­при­яти­ем «Heinrich Lanz AG» бы­ли вы­пу­ще­ны пер­вые германские трак­то­ры. Вре­мен­но ок­ку­пи­ро­ван французскими вой­ска­ми в хо­де Рур­ско­го кон­флик­та 1922-1923 годов. В го­ды гит­ле­ров­ской дик­та­ту­ры Мангейм был круп­ным цен­тром во­енной ин­ду­ст­рии (в том числе тан­ко­строе­ния). В 1943-1945 годы под­верг­ся мас­си­ро­ван­ным бом­бар­ди­ров­кам анг­ло-американской авиа­ции (свыше 150 на­лё­тов, около 50% зда­ний раз­ру­ше­но); 29 марта 1945 года за­нят американскими вой­ска­ми, вхо­дил в американской зо­ну ок­ку­па­ции Гер­ма­нии. С 1949 года в ФРГ, с 1952 года в фе­де­раль­ной зем­ле Ба­ден-Вюр­тем­берг. В начале 2-й половины XX века рез­ко воз­рос­ло ин­ду­ст­ри­аль­ное зна­че­ние Мангейма: го­род стал од­ним из ве­ду­щих цен­тров ма­ши­но­строе­ния на юго-за­па­де ФРГ, круп­ным цен­тром хи­мической, неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей (за­вод ком­па­нии «Wintershall AG») и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной (пред­при­ятия «Wald­hof AG») промышленности.

В цен­тре го­ро­да, рас­по­ло­жен­ном ме­ж­ду ре­ка­ми Рейн и Не­кар, со­хра­ни­лась пла­ни­ров­ка XVII века с коль­це­вой ули­цей на мес­те поя­са ук­ре­п­ле­ний (1606-1610 годы, ни­дерландский инженер Б. Ян­сон; раз­ру­шен в 1622 году), ох­ва­ты­вав­ше­го Ста­рый го­род с пер­пен­ди­ку­ляр­ны­ми ули­ца­ми, ко­то­рые де­лят его на 144 квар­та­ла пря­мо­уголь­ной фор­мы. Од­на из главных улиц Ста­ро­го го­ро­да Курп­фальц­штра­се ори­ен­ти­ро­ва­на на дво­рец кур­фюр­стов - один из круп­ней­ших ба­роч­ных двор­цов Ев­ро­пы, по­стро­ен­ный на мес­те зам­ка (раз­ру­шен в 1622 году) по об­раз­цу Вер­са­ля в 1720-1760 годы (ар­хи­тек­то­ры Ж.К. де Фруа­мон, Г. Обер, Ал. Гал­ли-Биб­бие­на, Н. де Пи­гаж и другие; рос­пи­си художника К.Д. Аза­ма, по­сле 1728 года; ны­не - университет и му­зей, от­крытый в 2007 году) с цер­ко­вью в северно-западном кры­ле. К се­ве­ро-вос­то­ку от не­го со­хра­ни­лись другие ба­роч­ные по­строй­ки Ста­ро­го го­ро­да: при­мы­каю­щие друг к дру­гу зда­ния Ра­ту­ши (1701-1711 годы) и ка­то­лическая церковь Святого Се­ба­сть­я­на (1705-1723 годы, архитектор Й.Я. Ри­шер) на площади Марк­т­п­лац, то­вар­ный склад (1736 год), ие­зу­ит­ская цер­ковь (1733-1760 годы, Ал. Гал­ли-Биб­бие­на, Ф.В. Ра­ба­ли­ат­ти), об­сер­ва­то­рия (1772-1774 годы, Ра­ба­ли­ат­ти), дво­рец Брет­цен­хайм (1782-1788 годы). В конце XIX - начале XX веков сфор­ми­ро­ва­на площадь Фрид­рих­с­плац с во­до­на­пор­ной баш­ней (1885-1889 годы), Кон­гресс-цен­тром (1903 год, архитектор Б. Шмиц). Сре­ди хра­мов так­же: нео­го­тическая ка­то­лическая церковь Святого Ду­ха (1888-1903 годы), не­оба­роч­ная еван­ге­лическая церковь Кри­стус-кир­хе (1907-1911 годы). По­сле раз­ру­ше­ний во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны центр за­страи­вал­ся вы­сот­ны­ми зда­ния­ми, раз­би­ва­лись скве­ры; по­строе­ны: цер­ковь в районе Блю­ме­нау (1960-1961 годы, Х. Штриф­лер), центр об­щин в районе Пфинг­ст­берг (1960-1963 годы, К. Муч­лер), те­ле­баш­ня (1973-1975 годы), си­на­го­га (1985-1987 годы), ме­четь Явуз-Сул­тан-Се­лим (1993-1995 годы), не­бо­скрёб «Вик­то­рия» (2001-2007 годы) и другое. Па­мят­ник Ф. Шил­ле­ру (1862 год, скульп­тор К. Кау­эр).

Ве­ду­щие научно-исследовательские цен­тры и ин­сти­ту­ты: Институт немецкого язы­ка (1964 год) и Центр ев­ропейских эко­но­мических ис­сле­до­ва­ний (1990 год) На­учного со­об­ще­ст­ва Г.В. Лейб­ни­ца; Институт ис­сле­до­ва­ний сред­не­го клас­са, Ман­гейм­ский центр ев­ропейских со­ци­аль­ных ис­сле­до­ва­ний; научно-исследовательских ла­бо­ра­то­рии ря­да кор­по­ра­ций. Университет Мангейма (ос­но­ван в 1907 году как Выс­шая шко­ла тор­гов­ли, ста­тус университета с 1967 года), Ман­гейм­ская Выс­шая шко­ла (осно­ва­на в 1898 году как Выс­шее инженерное училище), Выс­шая шко­ла му­зы­ки и из­об­ра­зительного искусства (1900 год), Ака­де­мия те­ат­ра (1994 год), Ака­де­мия по­пу­ляр­ной му­зы­ки (2003 год), Выс­шая Фе­де­раль­ная шко­ла управ­ле­ния. Городской му­зей изо­бра­зительных ис­кусств (с 1909 года, в зда­нии 1905-1907 годов; искусство XIX-XX веков, в том числе про­из­ве­де­ния им­прес­сио­ни­стов и экс­прес­сио­ни­стов), Му­зей Райсс-Эн­гель­хорн (1957 год, эт­но­гра­фические, ар­хео­ло­гические со­б­ра­ния, ис­то­рия го­ро­да, голландская жи­во­пись XVII века; рас­по­ло­жен в бывшем зда­нии ар­се­на­ла, 1777-1779 годы, в по­строй­ке 1988 года и в других зда­ни­ях; фи­ли­ал - Дом-му­зей Ф. Шил­ле­ра), Му­зей тех­ни­ки и тру­да (1990 год).

Рас­цвет куль­тур­ной жиз­ни Мангейма от­но­сит­ся к XVIII веку. На ос­но­ве при­двор­ной ка­пел­лы сло­жи­лась ман­гейм­ская шко­ла. В при­двор­ном те­ат­ре (архитектор Ал. Гал­ли-Биб­бие­на) с 1742 года шли опе­ры, ба­ле­ты и пан­то­ми­мы (раз­ру­шен в 1795 году, ны­не час­тич­но ре­кон­ст­руи­ро­ван). В 1777 году кур­фюрст Карл Тео­дор от­крыл те­атр для ши­ро­кой пуб­ли­ки «Ко­мё­ди­ен­ха­ус» - с 1779 года Национальный те­атр (в 1839 году пе­ре­шёл в управ­ле­ние го­ро­да; в 1870 году ос­но­ва­на по­сто­ян­ная ба­лет­ная труп­па; зда­ние раз­ру­ше­но при бом­бар­ди­ров­ке в 1943 году, в 1957 году по­строе­но но­вое, архитектор Г. Ве­бер). Ны­не спек­так­ли Национального те­ат­ра (опе­ры, опе­рет­ты, мю­зик­лы, ба­ле­ты, дра­ма­тические спек­так­ли) ста­вят­ся так­же в те­ат­ре для де­тей «Шнавль» (1979 год) и в экс­пе­риментальном те­ат­ре «Верк­ха­ус» (2008 год). Сим­фо­нический ор­кестр Национального те­ат­ра с 1779 года да­ёт кон­цер­ты (под тра­диционным названием «Му­зы­каль­ная ака­де­мия»). Ны­не в Мангейме ра­бо­та­ют около 10 ча­ст­ных те­ат­ров.

Сре­ди музыкальных кол­лек­ти­вов: Ка­мер­ный ор­кестр (1952 год), Фи­лар­мо­нический ду­хо­вой ор­кестр (1987 год), хо­ры, ан­самб­ли джа­зо­вой и элек­трон­ной му­зы­ки. Кон­церт­ные за­лы: «Ро­зен­гар­тен» (1903 год, архитектор Б. Шмиц), «Ста­рая по­жар­ная ох­ра­на» (1912 год; с 1981 года куль­тур­ный центр), «Ка­пи­толь» (1927 год), зал двор­ца спор­та «САП-Аре­на (Ак­цио­нер­но­го общества сис­тем­но­го ана­ли­за и про­гно­зи­ро­ва­ния)» (2005 год).

Ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: «Дни Шил­ле­ра» (с 1979 года), му­зы­ки В.А. Мо­цар­та (с 2007 года), ки­но (с 1951 года), современных на­прав­ле­ний не­ака­де­мической му­зы­ки «Time Warp» (с 1994 года), те­ат­ра, пер­фор­ман­са и тан­ца «Чу­до пре­рий» (с 2004 года) и другие.

Хок­кей­ный клуб «Ад­лер Ман­хайм» (ос­но­ван в 1938 году, до 1994 года «Ман­хай­мер ЕРК»), вы­сту­па­ет на «САП-Аре­не» (2005 год; 15 тысяч мест), - 6-крат­ный чем­пи­он Гер­ма­нии (1980, 1997-1999, 2001, 2007 годы). Фут­боль­ный «Карл-Бенц-Ста­ди­он» (свыше 26 тысяч мест), где до января 2009 года вы­сту­пал клуб Бун­дес­ли­ги «Хоф­фен­хайм».

Мангейм - вто­рой (по­сле Штут­гар­та) эко­но­мический центр зем­ли Ба­ден-Вюр­тем­берг. С по­след­ней четверти XX века ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (за­ня­то около 70% ра­бо­таю­щих, конец 2000-х годов). Мангейм - один из круп­ней­ших цен­тров кни­го­изда­тель­ской дея­тель­но­сти ФРГ. Здесь на­хо­дят­ся го­лов­ной офис из­да­тель­ской кор­по­ра­ции «Bib­liographisches Institut & F. A. Bro­ck­haus AG» (од­но из ве­ду­щих и ста­рейших в Гер­ма­нии эн­цик­ло­пе­дических из­да­тельств), а так­же ряд вхо­дя­щих в её со­став из­дательств (в том числе «F. A. Bro­ckha­us», «Dudenverlag», «Meyers Le­xi­kon­verlag», «Kunstverlag Weingar­ten»), ре­дак­ции ря­да пе­рио­дических из­да­ний. Мангейм - ме­сто раз­ме­ще­ния германских штаб-квар­тир швед­ско-швейцарского элек­тро­тех­нического кон­цер­на «ASEA Brown Boveri Ltd.» (ABB), французской транс­порт­но-ма­ши­но­стро­ительной кор­по­ра­ции «Alstom» (од­но­го из ми­ро­вых ли­де­ров в про­изводстве энер­ге­тического обо­ру­до­ва­ния и железнодорожного транс­пор­та).

Главный управ­ленческий центр са­хар­ной ин­ду­ст­рии стра­ны (в Мангейме - штаб-квар­ти­ра германского пи­ще­во­го кон­цер­на «Südzucker AG», круп­ней­ше­го в Ев­ро­пе про­из­во­ди­те­ля са­ха­ра).

Важ­ное зна­че­ние име­ют бан­ков­ско-фи­нан­со­вые и стра­хо­вые ус­лу­ги. В Мангейме (на­ря­ду с Штут­гар­том и Кар­лс­руэ) на­хо­дят­ся один из го­лов­ных офи­сов Lan­des­bank Baden-W ̈urttemberg (LBBW, круп­ней­шее кре­дит­ное уч­ре­ж­де­ние Ба­ден-Вюр­тем­бер­га), прав­ле­ния бан­ков­ских кор­по­ра­ций Südwestbank AG, «Rhein- Neckar EG», Volksbank Sandhofen EG, несколько стра­хо­вых ком­па­ний. Кон­церн «Bil­finger Berger AG» (штаб-квар­ти­ра в Мангейме) - од­на из ве­ду­щих германских ком­па­ний на рын­ке не­дви­жи­мо­сти, ус­луг в сфе­ре гражданского и промышленного строи­тель­ст­ва.

Важ­ный сек­тор эко­но­ми­ки го­ро­да - об­слу­жи­ва­ние американского во­енного гар­ни­зо­на (около 15,6 тысяч во­ен­но­слу­жа­щих и гражданских лиц) и те­леком­му­ни­ка­ци­он­но­го цен­тра ко­ман­до­ва­ния ВС США в Ев­ро­пе.

Мангейм - тра­ди­ци­он­ное ме­сто про­ве­де­ния об­щественно-по­ли­тических и на­учных кон­фе­рен­ций, съез­дов и се­ми­на­ров, а так­же ме­ж­ду­народных про­мыш­лен­ных, тех­но­ло­гических и на­учно-тех­нических яр­ма­рок и вы­ста­вок.

В промышленности и строи­тель­ст­ве за­ня­то около 30% ра­бо­таю­щих. Ве­ду­щая от­расль ин­ду­ст­рии - ди­вер­си­фи­ци­ро­ван­ное ма­ши­но­строе­ние. Мангейм - круп­ный центр мо­то­ро­строе­ния и транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния. За­во­ды ав­то­кон­цер­на «Daimler AG» (мо­то­ры для гру­зо­ви­ков и ав­то­моби­лей специального на­зна­че­ния, а так­же раз­но­об­раз­ные уз­лы, де­та­ли и аг­ре­га­ты авто­мо­би­лей), фир­мы «Motorenwerke Mannheim GmbH» (ди­зель­ные мо­то­ры, га­зо­тур­бин­ные дви­га­те­ли для элек­тро­стан­ций, био­га­зо­вых ус­та­но­вок). Пред­при­ятие «EvoBus GmbH» (до­чер­няя фир­ма «Daimler AG») вы­пус­ка­ет го­род­ские ав­то­бу­сы; за­во­ды кон­цер­нов «Bom­bardier Transportation» и «Alstom» про­из­во­дят ло­ко­мо­ти­вы и элек­тро­обо­ру­до­ва­ние для железнодорожного под­виж­но­го со­ста­ва. Круп­ней­шее пред­при­ятие элек­тро­тех­нической промышленности - за­вод кор­по­ра­ции ABB (тур­бо­ге­не­ра­то­ры, транс­фор­ма­то­ры, элек­тро­мо­то­ры, элек­тро­при­бо­ры, ра­дио­элек­трон­ная ап­па­ра­ту­ра управ­ле­ния и ав­то­ма­ти­за­ции и другое). Пред­при­ятие фир­мы WIMA вы­пус­ка­ет элек­трические кон­ден­са­то­ры и раз­но­об­раз­ную ра­дио­элек­трон­ную про­дук­цию, за­вод ком­па­нии «Pepperl+Fuchs GmbH» - оп­то­элек­трон­ные, элек­тро­маг­нит­ные и ульт­ра­зву­ко­вые дат­чи­ки и рас­хо­до­ме­ры (штаб-квар­ти­ры обе­их фирм так­же в Мангейме). Мангейм - один из глав­ных германских цен­тров сельскохозяйственного ма­ши­но­стро­е­ния: пред­при­ятие «John Deere - Lanz Werke Mann­heim» (круп­ней­ший за­вод американского кон­цер­на «John Deere & Co» за пре­де­ла­ми США; про­изводство трак­то­ров и других сельскохозяйственных ма­шин - зер­но­вых ком­бай­нов, сея­лок и другое). За­вод ком­па­нии «Joseph Vögele AG» (1836 год, од­но из ста­рей­ших пред­при­ятий Мангейма) вы­пус­ка­ет главным образом раз­но­об­раз­ные строи­тель­ные и до­рож­ные ма­ши­ны, яв­ля­ет­ся ми­ро­вым ли­де­ром в про­изводстве ас­фаль­то­ук­лад­чи­ков. Дру­гие важ­ные ма­ши­но­стро­ительного про­изводства в Мангейме - при­бо­ро­строе­ние (точ­ная ме­ха­ни­ка, про­изводство оп­тических при­бо­ров), стан­ко­строе­ние, об­щее ма­ши­но­строе­ние (про­изводство кот­лов, ар­ма­ту­ры и др.).

Хи­мическая ин­ду­ст­рия пред­став­ле­на пред­при­яти­ем ком­па­нии «Deutsche Hutchinson GmbH» (про­изводство и пе­ре­ра­бот­ка раз­но­об­раз­ных эла­сто­ме­ров; вы­пуск ав­то­мо­биль­ных и ве­ло­си­пед­ных шин, гид­рав­лических шлан­гов и других ре­зи­но­тех­нических из­де­лий), за­во­да­ми «Fuchs Petrolub AG» (главным образом мо­тор­ные мас­ла, го­рю­че-сма­зоч­ные ма­те­риа­лы). Пред­при­ятия от­рас­ли осу­ще­ст­в­ля­ют так­же ко­неч­ную об­ра­бот­ку хи­ми­ка­тов, по­сту­паю­щих с ком­би­на­та BASF в Ле­вер­ку­зе­не. Дей­ст­ву­ет несколько фар­ма­цев­тических фирм, в том числе «Roche Diagnostics GmbH» и «Galenus Mann­heim GmbH». Раз­ви­ты другие от­рас­ли «тон­кой» хи­мии (вы­пуск мою­щих и чис­тя­щих средств, кос­ме­ти­ки и другое). Мангейм - один из ве­ду­щих цен­тров бу­маж­ной промышленности ФРГ; основные про­из­вод­ственные мощ­но­сти (в том числе пред­при­ятия бывшего круп­ней­ше­го германского про­из­во­ди­те­ля «Wald­hof AG») при­над­ле­жат шведскому кон­цер­ну «Svenska Cellulosa Aktiebolaget» (SCA).

В пи­ще­вой промышленности вы­де­ля­ют­ся му­ко­моль­ное про­изводство (Мангейм - один из круп­ней­ших цен­тров в стра­не), пи­во­ва­ре­ние, вы­пуск ма­ка­рон­ных из­де­лий (в Мангейм - штаб-квар­ти­ра и круп­ное пред­при­ятие ком­па­нии «Birkel Teigwaren GmbH», ве­ду­ще­го германского про­из­во­ди­те­ля ма­ка­рон­ных из­де­лий). Пред­при­ятия по­ли­гра­фической, тек­стиль­ной, швей­ной, ме­бель­ной промышленности.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)