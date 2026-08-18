МАНГЕЙМ
МАНГЕЙМ, Манхайм - город на юго-западе Германии, земля Баден-Вюртемберг.
Население 313 тысяч человек (2010 год; в том числе около 20% - выходцы из других стран, из них около трети - турки), второй по численности населения город Баден-Вюртемберга (после Штутгарта).
Расположен на правом берегу Рейна, в устье реки Неккар. С городами Людвигсхафен (на левом берегу Рейна, земля Рейнланд-Пфальц; Мангейм соединён с Людвигсхафеном мостами), Гейдельберг и рядом менее крупных населённых пунктов образует конурбацию Рейн-Неккар с населением более 2 миллионов человек (Мангейм - крупнейший город конурбации).
Крупный транспортный узел; фактически образует единое целое с транспортным узлом Людвигсхафена, через который в западном направлении Мангейм связан автобанами и железными дорогами с городами и регионами левобережья Рейна. Восточные пригороды Мангейма в меридиональном направлении пересекает автобан Базель - Франкфурт-на-Майне. Мангейм - 2-й по пассажиро- и грузообороту железнодорожный узел юго-запада Германии (после Штутгарта). Железные дороги проложены от Мангейма на север и юг по правому берегу Рейна, а также на север к Франкфурту-на-Майне и на восток к Гейдельбергу (через него Мангейм связан с крупнейшими городами Баден-Вюртемберга и юга ФРГ). Высокоскоростное железнодорожное сообщение со Штутгартом (с 1991 года); через Мангейм курсируют высокоскоростные поезда Париж - Франкфурт-на-Майне (с 2007 года). Сортировочная железнодорожная станция Мангейм - одна из крупнейших в странах ЕС и 2-я по объёму транспортной работы в ФРГ (внутри страны уступает только крупнейшей в Европе сортировочной железнодорожной станции Машен к югу от Гамбурга). Один из важнейших речных портов Германии (8,3 миллионов т грузов, 2007 год). Городской аэропорт Мангейма (в Мангейм-Нойостхайме; внутренние рейсы). Международныеавиаперевозки обеспечивает аэропорт Франкфурта-на-Майне (в 65 км к северу от Мангейма). В Мангейме и других центрах конурбации Рейн-Неккар функционирует единая сеть городских железных дорог (с 2003 года).
Впервые рыбацкая деревня под названием Манненгейм (Mannenheim) упоминается в 766 году в хронике монастыря Лорш. С 1160 года под властью Виттельсбахов. Современное название с 1262 года. Около 1270 года крепость Айхельсхайм (Eichelsheim) в пределах современного Мангейма стала главным таможенным пунктом региона. В 1606 году курфюрст Пфальцский Фридрих IV (1583-1610 годы) начал строительство крепости Фридрихсбург (Friedrichsburg), которое не удалось закончить до начала Тридцатилетней войны 1618-1648 годов. В 1607 году Мангейм получил городское право, в 1613 году - право на проведение двух ежегодных ярмарок. В 1622 году имперские войска под командованием фельдмаршала И.Ц. Тилли разрушили город (восстановлен после 1650 года). В 1689 году вновь разрушен французскими войсками в ходе войны за Пфальцское наследство. В 1709 году крепость Фридрихсбург была включена в городскую черту. В 1720-1778 годы Мангейм - резиденция курфюрстов Пфальца. В 1763 году здесь открылась АН курфюршества Пфальц. В 1795 году оккупирован французскими войсками, сильно пострадал в ходе попыток австрийских войск отвоевать город. В 1803 году в результате проводившейся Наполеоном I Бонапартом политики медиатизации (ликвидации мелких германских княжеств) отошёл к Бадену. В 1819 году в Мангейме был убит драматург А.Ф.Ф. Коцебу, что стало поводом к принятию Карлсбадских соглашений 1819 года. В XIX веке начался быстрый экономический подъём Мангейма: в 1828 году был открыт Рейнский порт, в 1840 году построена Баденская железная дорога (соединила Мангейм и Гейдельберг), в 1865 году здесь основана компания «Badische Anilin- & Soda-Fabrik» (вскоре предприятие было перенесено в Людвигсхафен). В Мангейме в 1921 году предприятием «Heinrich Lanz AG» были выпущены первые германские тракторы. Временно оккупирован французскими войсками в ходе Рурского конфликта 1922-1923 годов. В годы гитлеровской диктатуры Мангейм был крупным центром военной индустрии (в том числе танкостроения). В 1943-1945 годы подвергся массированным бомбардировкам англо-американской авиации (свыше 150 налётов, около 50% зданий разрушено); 29 марта 1945 года занят американскими войсками, входил в американской зону оккупации Германии. С 1949 года в ФРГ, с 1952 года в федеральной земле Баден-Вюртемберг. В начале 2-й половины XX века резко возросло индустриальное значение Мангейма: город стал одним из ведущих центров машиностроения на юго-западе ФРГ, крупным центром химической, нефтеперерабатывающей (завод компании «Wintershall AG») и целлюлозно-бумажной (предприятия «Waldhof AG») промышленности.
В центре города, расположенном между реками Рейн и Некар, сохранилась планировка XVII века с кольцевой улицей на месте пояса укреплений (1606-1610 годы, нидерландский инженер Б. Янсон; разрушен в 1622 году), охватывавшего Старый город с перпендикулярными улицами, которые делят его на 144 квартала прямоугольной формы. Одна из главных улиц Старого города Курпфальцштрасе ориентирована на дворец курфюрстов - один из крупнейших барочных дворцов Европы, построенный на месте замка (разрушен в 1622 году) по образцу Версаля в 1720-1760 годы (архитекторы Ж.К. де Фруамон, Г. Обер, Ал. Галли-Биббиена, Н. де Пигаж и другие; росписи художника К.Д. Азама, после 1728 года; ныне - университет и музей, открытый в 2007 году) с церковью в северно-западном крыле. К северо-востоку от него сохранились другие барочные постройки Старого города: примыкающие друг к другу здания Ратуши (1701-1711 годы) и католическая церковь Святого Себастьяна (1705-1723 годы, архитектор Й.Я. Ришер) на площади Марктплац, товарный склад (1736 год), иезуитская церковь (1733-1760 годы, Ал. Галли-Биббиена, Ф.В. Рабалиатти), обсерватория (1772-1774 годы, Рабалиатти), дворец Бретценхайм (1782-1788 годы). В конце XIX - начале XX веков сформирована площадь Фридрихсплац с водонапорной башней (1885-1889 годы), Конгресс-центром (1903 год, архитектор Б. Шмиц). Среди храмов также: неоготическая католическая церковь Святого Духа (1888-1903 годы), необарочная евангелическая церковь Кристус-кирхе (1907-1911 годы). После разрушений во время 2-й мировой войны центр застраивался высотными зданиями, разбивались скверы; построены: церковь в районе Блюменау (1960-1961 годы, Х. Штрифлер), центр общин в районе Пфингстберг (1960-1963 годы, К. Мучлер), телебашня (1973-1975 годы), синагога (1985-1987 годы), мечеть Явуз-Султан-Селим (1993-1995 годы), небоскрёб «Виктория» (2001-2007 годы) и другое. Памятник Ф. Шиллеру (1862 год, скульптор К. Кауэр).
Ведущие научно-исследовательские центры и институты: Институт немецкого языка (1964 год) и Центр европейских экономических исследований (1990 год) Научного сообщества Г.В. Лейбница; Институт исследований среднего класса, Мангеймский центр европейских социальных исследований; научно-исследовательских лаборатории ряда корпораций. Университет Мангейма (основан в 1907 году как Высшая школа торговли, статус университета с 1967 года), Мангеймская Высшая школа (основана в 1898 году как Высшее инженерное училище), Высшая школа музыки и изобразительного искусства (1900 год), Академия театра (1994 год), Академия популярной музыки (2003 год), Высшая Федеральная школа управления. Городской музей изобразительных искусств (с 1909 года, в здании 1905-1907 годов; искусство XIX-XX веков, в том числе произведения импрессионистов и экспрессионистов), Музей Райсс-Энгельхорн (1957 год, этнографические, археологические собрания, история города, голландская живопись XVII века; расположен в бывшем здании арсенала, 1777-1779 годы, в постройке 1988 года и в других зданиях; филиал - Дом-музей Ф. Шиллера), Музей техники и труда (1990 год).
Расцвет культурной жизни Мангейма относится к XVIII веку. На основе придворной капеллы сложилась мангеймская школа. В придворном театре (архитектор Ал. Галли-Биббиена) с 1742 года шли оперы, балеты и пантомимы (разрушен в 1795 году, ныне частично реконструирован). В 1777 году курфюрст Карл Теодор открыл театр для широкой публики «Комёдиенхаус» - с 1779 года Национальный театр (в 1839 году перешёл в управление города; в 1870 году основана постоянная балетная труппа; здание разрушено при бомбардировке в 1943 году, в 1957 году построено новое, архитектор Г. Вебер). Ныне спектакли Национального театра (оперы, оперетты, мюзиклы, балеты, драматические спектакли) ставятся также в театре для детей «Шнавль» (1979 год) и в экспериментальном театре «Веркхаус» (2008 год). Симфонический оркестр Национального театра с 1779 года даёт концерты (под традиционным названием «Музыкальная академия»). Ныне в Мангейме работают около 10 частных театров.
Среди музыкальных коллективов: Камерный оркестр (1952 год), Филармонический духовой оркестр (1987 год), хоры, ансамбли джазовой и электронной музыки. Концертные залы: «Розенгартен» (1903 год, архитектор Б. Шмиц), «Старая пожарная охрана» (1912 год; с 1981 года культурный центр), «Капитоль» (1927 год), зал дворца спорта «САП-Арена (Акционерного общества системного анализа и прогнозирования)» (2005 год).
Международные фестивали: «Дни Шиллера» (с 1979 года), музыки В.А. Моцарта (с 2007 года), кино (с 1951 года), современных направлений неакадемической музыки «Time Warp» (с 1994 года), театра, перформанса и танца «Чудо прерий» (с 2004 года) и другие.
Хоккейный клуб «Адлер Манхайм» (основан в 1938 году, до 1994 года «Манхаймер ЕРК»), выступает на «САП-Арене» (2005 год; 15 тысяч мест), - 6-кратный чемпион Германии (1980, 1997-1999, 2001, 2007 годы). Футбольный «Карл-Бенц-Стадион» (свыше 26 тысяч мест), где до января 2009 года выступал клуб Бундеслиги «Хоффенхайм».
Мангейм - второй (после Штутгарта) экономический центр земли Баден-Вюртемберг. С последней четверти XX века основа городской экономики - сфера услуг (занято около 70% работающих, конец 2000-х годов). Мангейм - один из крупнейших центров книгоиздательской деятельности ФРГ. Здесь находятся головной офис издательской корпорации «Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG» (одно из ведущих и старейших в Германии энциклопедических издательств), а также ряд входящих в её состав издательств (в том числе «F. A. Brockhaus», «Dudenverlag», «Meyers Lexikonverlag», «Kunstverlag Weingarten»), редакции ряда периодических изданий. Мангейм - место размещения германских штаб-квартир шведско-швейцарского электротехнического концерна «ASEA Brown Boveri Ltd.» (ABB), французской транспортно-машиностроительной корпорации «Alstom» (одного из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта).
Главный управленческий центр сахарной индустрии страны (в Мангейме - штаб-квартира германского пищевого концерна «Südzucker AG», крупнейшего в Европе производителя сахара).
Важное значение имеют банковско-финансовые и страховые услуги. В Мангейме (наряду с Штутгартом и Карлсруэ) находятся один из головных офисов Landesbank Baden-W ̈urttemberg (LBBW, крупнейшее кредитное учреждение Баден-Вюртемберга), правления банковских корпораций Südwestbank AG, «Rhein- Neckar EG», Volksbank Sandhofen EG, несколько страховых компаний. Концерн «Bilfinger Berger AG» (штаб-квартира в Мангейме) - одна из ведущих германских компаний на рынке недвижимости, услуг в сфере гражданского и промышленного строительства.
Важный сектор экономики города - обслуживание американского военного гарнизона (около 15,6 тысяч военнослужащих и гражданских лиц) и телекоммуникационного центра командования ВС США в Европе.
Мангейм - традиционное место проведения общественно-политических и научных конференций, съездов и семинаров, а также международных промышленных, технологических и научно-технических ярмарок и выставок.
В промышленности и строительстве занято около 30% работающих. Ведущая отрасль индустрии - диверсифицированное машиностроение. Мангейм - крупный центр моторостроения и транспортного машиностроения. Заводы автоконцерна «Daimler AG» (моторы для грузовиков и автомобилей специального назначения, а также разнообразные узлы, детали и агрегаты автомобилей), фирмы «Motorenwerke Mannheim GmbH» (дизельные моторы, газотурбинные двигатели для электростанций, биогазовых установок). Предприятие «EvoBus GmbH» (дочерняя фирма «Daimler AG») выпускает городские автобусы; заводы концернов «Bombardier Transportation» и «Alstom» производят локомотивы и электрооборудование для железнодорожного подвижного состава. Крупнейшее предприятие электротехнической промышленности - завод корпорации ABB (турбогенераторы, трансформаторы, электромоторы, электроприборы, радиоэлектронная аппаратура управления и автоматизации и другое). Предприятие фирмы WIMA выпускает электрические конденсаторы и разнообразную радиоэлектронную продукцию, завод компании «Pepperl+Fuchs GmbH» - оптоэлектронные, электромагнитные и ультразвуковые датчики и расходомеры (штаб-квартиры обеих фирм также в Мангейме). Мангейм - один из главных германских центров сельскохозяйственного машиностроения: предприятие «John Deere - Lanz Werke Mannheim» (крупнейший завод американского концерна «John Deere & Co» за пределами США; производство тракторов и других сельскохозяйственных машин - зерновых комбайнов, сеялок и другое). Завод компании «Joseph Vögele AG» (1836 год, одно из старейших предприятий Мангейма) выпускает главным образом разнообразные строительные и дорожные машины, является мировым лидером в производстве асфальтоукладчиков. Другие важные машиностроительного производства в Мангейме - приборостроение (точная механика, производство оптических приборов), станкостроение, общее машиностроение (производство котлов, арматуры и др.).
Химическая индустрия представлена предприятием компании «Deutsche Hutchinson GmbH» (производство и переработка разнообразных эластомеров; выпуск автомобильных и велосипедных шин, гидравлических шлангов и других резинотехнических изделий), заводами «Fuchs Petrolub AG» (главным образом моторные масла, горюче-смазочные материалы). Предприятия отрасли осуществляют также конечную обработку химикатов, поступающих с комбината BASF в Леверкузене. Действует несколько фармацевтических фирм, в том числе «Roche Diagnostics GmbH» и «Galenus Mannheim GmbH». Развиты другие отрасли «тонкой» химии (выпуск моющих и чистящих средств, косметики и другое). Мангейм - один из ведущих центров бумажной промышленности ФРГ; основные производственные мощности (в том числе предприятия бывшего крупнейшего германского производителя «Waldhof AG») принадлежат шведскому концерну «Svenska Cellulosa Aktiebolaget» (SCA).
В пищевой промышленности выделяются мукомольное производство (Мангейм - один из крупнейших центров в стране), пивоварение, выпуск макаронных изделий (в Мангейм - штаб-квартира и крупное предприятие компании «Birkel Teigwaren GmbH», ведущего германского производителя макаронных изделий). Предприятия полиграфической, текстильной, швейной, мебельной промышленности.