МАНГЕР ИЦИК

МАНГЕР ИЦИК- еврейский пи­са­тель.

Пи­сал на иди­ше.

Сын порт­но­го.

Учил­ся в хе­де­ре и немецкой гим­на­зии.

Ра­бо­тал под­мас­терь­ем у от­ца. В 1914 году пе­ре­ехал в Яс­сы. В 1916 году Мангер примк­нул к еврейским со­циа­ли­стам. В 1928-1938 годы Мангер жил в Вар­ша­ве; из­да­вал журнал «Ге­цейл­те вер­тер» («Со­счи­тан­ные сло­ва», 1929-1930, 1933 годы). За­тем жил в Мар­се­ле, Ту­ни­се, Па­ри­же , Ли­вер­пу­ле, Лон­до­не; с 1951 года в Нью-Йор­ке, с 1967 года в Из­раи­ле.

Де­бю­ти­ро­вал бал­ла­дой «Порт­рет де­вуш­ки» («Мейдл-порт­рет», 1921 год).

Ис­пы­тал влия­ние еврейского фольк­ло­ра и народного те­ат­ра (пу­рим-шпи­лей), по­эзии Г. Гей­не, И.В. Гё­те и ев­ропейского мо­дер­низ­ма.

Ав­тор по­этических сборников «Звёз­ды на кры­ше» («Штерн афн дах», 1929 год), «Фо­на­ри на вет­ру» («Лам­терн ин винт», 1933 год), «Вел­вел Збар­жер пи­шет пись­мо пре­крас­ной Ца­рев­не» («Вел­вел Збар­жер шрайбт брив цу Мал­ке­ле дер шей­нер», 1937 год).

Пи­сал пье­сы для еврейского те­ат­ра: «Кол­ду­нья» («Ди ки­шеф­махерн»), «Три Гоц­ма­ха» («Драй Гоц­махс», обе - по мо­ти­вам со­чи­не­ний А. Гольд­фа­де­на, 1936-1937 годы). Из­дал сборник очер­ков «Близ­кие об­ра­зы» («Но­эн­те геш­талтн», 1938 год) о еврейских ли­те­ра­то­рах XVI-XIX веков.

Ши­ро­кую из­вест­ность Мангеру при­нес­ли «биб­лей­ские» бал­ла­ды, изо­бра­жаю­щие ге­ро­ев Биб­лии в об­ра­зе ев­ре­ев из мес­те­чек Восточной Ев­ро­пы: сборники «Пес­ни Пя­ти­кни­жия» («Ху­меш-ли­дер», 1935 год), «Пес­ни Кни­ги Эс­тер» («Ди Ме­ги­ле-ли­дер», 1936 год). Вме­сте с по­этическими цик­ла­ми «Руфь» («Рут») и «Под­мас­терье порт­но­го Но­те Ман­гер чи­та­ет Та­нах» («Дер шней­дер-ге­зелн Но­те Ман­гер лернт Та­нах») они со­ста­ви­ли кни­гу «Тол­ко­ва­ние Ици­ка» («Мед­реш Ицик», 1950 год).

По­эзия сборников «Су­мер­ки в зер­ка­ле» («Де­ме­рунг ин шпигл», 1937 год), «Ту­чи над кры­шей» («Волкнс иберн дах», 1942 год), «Звёз­ды в пы­ли» («Штерн ин штойб», 1967 год) по­свя­ще­на ос­мыс­ле­нию тра­ге­дии ев­ропейского ев­рей­ст­ва.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ро­ман «Уди­ви­тель­ные опи­са­ния Шму­эля Абы Абер­во. Кни­га Рая» («Ди вун­дер­ле­хе баш­рай­бунг фун Шму­эль Аба Абер­во. Дос бух фун Ган- Эйдн», 1939 год), эссе.

Для по­эзии Магнера ха­рак­тер­но со­че­та­ние тон­ко­го ли­риз­ма, юмо­ра и гро­те­ска. Мно­гие сти­хи Магнера ста­ли по­пу­ляр­ны­ми пес­ня­ми.

Пе­ре­во­дил на идиш народную по­эзию стран Ев­ро­пы, Ки­тая и Ин­дии: ан­то­ло­гия «На­ро­ды по­ют» («Фел­кер зин­ген», 1935 год).

Сочинения:

Shriftn in proze. Tel Aviv, 1980;

Тол­ко­ва­ние Ици­ка на Пя­ти­кни­жие. М., 2003;

Пу­рим- Шпил. Кни­га Эс­фи­ри ди ме­ги­ле. Тель-Авив, 2004;

Кни­га Рая. Уди­ви­тель­ное жиз­не­опи­са­ние Шму­эл-Абы Абер­во. СПб., 2008.