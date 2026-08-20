МАНГЕР ИЦИК
МАНГЕР ИЦИК- еврейский писатель.
Писал на идише.
Сын портного.
Учился в хедере и немецкой гимназии.
Работал подмастерьем у отца. В 1914 году переехал в Яссы. В 1916 году Мангер примкнул к еврейским социалистам. В 1928-1938 годы Мангер жил в Варшаве; издавал журнал «Гецейлте вертер» («Сосчитанные слова», 1929-1930, 1933 годы). Затем жил в Марселе, Тунисе, Париже, Ливерпуле, Лондоне; с 1951 года в Нью-Йорке, с 1967 года в Израиле.
Дебютировал балладой «Портрет девушки» («Мейдл-портрет», 1921 год).
Испытал влияние еврейского фольклора и народного театра (пурим-шпилей), поэзии Г. Гейне, И.В. Гёте и европейского модернизма.
Автор поэтических сборников «Звёзды на крыше» («Штерн афн дах», 1929 год), «Фонари на ветру» («Ламтерн ин винт», 1933 год), «Велвел Збаржер пишет письмо прекрасной Царевне» («Велвел Збаржер шрайбт брив цу Малкеле дер шейнер», 1937 год).
Писал пьесы для еврейского театра: «Колдунья» («Ди кишефмахерн»), «Три Гоцмаха» («Драй Гоцмахс», обе - по мотивам сочинений А. Гольдфадена, 1936-1937 годы). Издал сборник очерков «Близкие образы» («Ноэнте гешталтн», 1938 год) о еврейских литераторах XVI-XIX веков.
Широкую известность Мангеру принесли «библейские» баллады, изображающие героев Библии в образе евреев из местечек Восточной Европы: сборники «Песни Пятикнижия» («Хумеш-лидер», 1935 год), «Песни Книги Эстер» («Ди Мегиле-лидер», 1936 год). Вместе с поэтическими циклами «Руфь» («Рут») и «Подмастерье портного Ноте Мангер читает Танах» («Дер шнейдер-гезелн Ноте Мангер лернт Танах») они составили книгу «Толкование Ицика» («Медреш Ицик», 1950 год).
Поэзия сборников «Сумерки в зеркале» («Демерунг ин шпигл», 1937 год), «Тучи над крышей» («Волкнс иберн дах», 1942 год), «Звёзды в пыли» («Штерн ин штойб», 1967 год) посвящена осмыслению трагедии европейского еврейства.
Среди других произведений: роман «Удивительные описания Шмуэля Абы Аберво. Книга Рая» («Ди вундерлехе башрайбунг фун Шмуэль Аба Аберво. Дос бух фун Ган- Эйдн», 1939 год), эссе.
Для поэзии Магнера характерно сочетание тонкого лиризма, юмора и гротеска. Многие стихи Магнера стали популярными песнями.
Переводил на идиш народную поэзию стран Европы, Китая и Индии: антология «Народы поют» («Фелкер зинген», 1935 год).
Сочинения:
Shriftn in proze. Tel Aviv, 1980;
Толкование Ицика на Пятикнижие. М., 2003;
Пурим- Шпил. Книга Эсфири ди мегиле. Тель-Авив, 2004;
Книга Рая. Удивительное жизнеописание Шмуэл-Абы Аберво. СПб., 2008.