МАНГАЗЕЯ

МАНГАЗЕЯ (Та­зов­ский го­род) - русский го­род в Си­би­ри (1601-1672 годы); ар­хео­ло­гический па­мят­ник фе­де­раль­но­го зна­че­ния - го­ро­ди­ще в Крас­но­сель­куп­ском районе Яма­ло-Не­нец­ко­го ав­то­ном­но­го ок­ру­га.

Мангазея по­стро­ена по ука­зу ца­ря Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва вое­во­дой князем М.М. Ша­хов­ским и пись­мен­ным го­ло­вой Д. Хри­пу­но­вым на пра­вом бе­ре­гу реки Таз в 280 км от её устья, в мес­те впа­де­ния реч­ки Осет­ров­ка (Ман­га­зей­ка), как ме­сто сбо­ра в каз­ну до­ро­го­го экс­порт­но­го ме­ха (со­бо­ля и ли­си­цы) от русских про­мыш­лен­ни­ков и ясач­но­го або­ри­ген­но­го на­се­ле­ния.

Пер­во­на­чаль­но, ещё до строи­тель­ст­ва го­ро­да, Мангазея на­зы­ва­ли гео­гра­фическую ме­ст­ность во­круг реки Таз (по име­ни про­жи­вав­ше­го здесь ро­да эн­цев Мон­кан­си), а Об­ская и Та­зов­ская гу­бы на кар­тах обо­зна­ча­лись как мо­ре Ман­га­зей­ское. В XVI веке по­мо­ра­ми был про­ло­жен так называемый Ман­га­зей­ский мор­ской ход по Ба­рен­це­ву и Кар­ско­му мо­рям, во­ло­ку че­рез полуостров Ямал, Об­ской и Та­зов­ской гу­бам в реке Таз. В 1619 году ука­зом ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча этот путь был за­пре­щён по док­ла­ду то­боль­ско­го вое­во­ды князя И.С. Ку­ра­ки­на из-за опа­се­ния, что им мо­гут вос­поль­зо­вать­ся ино­стран­цы для пла­ва­ния в Си­бирь. Основным пу­тём в Мангазею с это­го вре­ме­ни стал мар­шрут по ре­кам Ир­тыш и Обь.

В 1607 году при вое­во­де Д.В. Же­реб­цо­ве и пись­мен­ном го­ло­ве К.П. Да­вы­до­ве ост­рог был пе­ре­стро­ен в де­ревянный кремль с 5 баш­ня­ми (4 глу­хи­ми и од­ной про­езд­ной). Во­енный гар­ни­зон Мангазеи со­сто­ял из 50-60 стрель­цов. По­сто­ян­ное на­се­ле­ние (750 человек) за­ни­ма­лось ре­мёс­ла­ми, тор­гов­лей, раз­во­ди­ло в экс­тре­маль­ных ус­ло­ви­ях За­по­ля­рья сви­ней, ко­ров и кур. Че­рез Мангазею про­хо­ди­ло зна­чительное ко­ли­чест­во си­бир­ской пуш­ни­ны, за что в до­ку­мен­тах она на­зы­ва­лась «зла­то­ки­пя­щей го­су­да­ре­вой вот­чи­ной». Боль­шие ка­ра­ва­ны (до 20-30 ко­чей - па­рус­но-греб­ных су­дов клас­са ре­ка - мо­ре) за­во­зи­ли в го­род то­вар для на­се­ле­ния все­го уез­да (же­ле­зо, ко­жи, тка­ни, зер­но, су­хо­фрук­ты, на­пит­ки, мёд, пред­ме­ты рос­ко­ши, ин­стру­мен­ты и так далее). В пе­ри­од рас­цве­та го­ро­да в 1-й четверти XVII века в нём в тор­го­вый се­зон, по раз­ным под­счё­там, мог­ло про­жи­вать от 1 до 2 тысяч человек. В Мангазее су­ще­ст­во­ва­ли гос­ти­ный двор, тюрь­ма, съез­жая из­ба, ка­ра­уль­ная из­ба, та­мож­ня, три церк­ви - две на по­са­де (Ус­пен­ская и Ма­ка­рия Жел­то­вод­ско­го) и Тро­иц­кий Зна­мен­ский со­бор в крем­ле, ча­сов­ня в честь един­ст­вен­но­го в то вре­мя си­бир­ско­го святого му­че­ни­ка Ва­си­лия Ман­га­зей­ско­го. В крем­ле и на по­са­де на­хо­ди­лись два вое­вод­ских дво­ра, двор ар­хи­епи­ско­па, ба­ни, пи­тей­ные и игор­ные за­ве­де­ния.

Мангазея ста­ла основной ба­зой ос­вое­ния рус­ски­ми Край­не­го Се­ве­ра Си­би­ри, че­рез неё на­чи­нал­ся путь в Восточную Си­бирь, на ре­ки Ени­сей и Ле­на. Ман­га­зей­ский уезд был од­ним из са­мых круп­ных: он про­сти­рал­ся от реки Пур на за­па­де до реки Ле­на на вос­то­ке, на юге гра­ни­чил с Сур­гут­ским, На­рым­ским и Ени­сей­ски­ми уез­да­ми. В 1619 году в Мангазее про­изо­шёл круп­ный по­жар, в 1630-1631 годы она серь­ёз­но раз­ру­ше­на в хо­де воо­руженного кон­флик­та, воз­ник­ше­го из-за ссо­ры вое­вод Г.И. Ко­ко­ре­ва и А.Ф. Па­ли­цы­на, в 1642 году по­жар унич­то­жил поч­ти весь го­род.

С конца 1630-х годов из-за ос­ку­де­ния про­мыс­лов и из­ме­не­ния в на­прав­ле­нии то­вар­ных по­то­ков Мангазея ста­ла те­рять зна­че­ние тор­го­во­го и административного цент­ра, ко­то­рый по­сте­пен­но сме­щал­ся бли­же к Ени­сею в Ту­ру­хан­ское ясач­ное зи­мо­вье (с 1669 года здесь прак­ти­чес­ки по­сто­ян­но про­жи­ва­ли вое­во­ды). В 1672 году по ука­зу ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча оно бы­ло пре­об­ра­зо­ва­но в город Но­вая Ман­га­зея и по­лу­чи­ло ста­тус уезд­но­го цент­ра. Сю­да бы­ло пе­ре­ве­де­но всё на­се­ле­ние Ман­га­зеи.

Ме­сто, где рас­по­ла­га­лась Мангазея, ис­поль­зо­ва­лось не­ко­то­рое вре­мя для сбо­ра яса­ка, но по­сле на­па­де­ния «юрац­кой са­мояди» на се­мьи стрель­цов-сбор­щи­ков в 1679 году бы­ло окон­ча­тель­но ос­тав­ле­но. Здесь со­хра­ни­лась лишь ча­сов­ня Ва­си­лия Ман­га­зей­ско­го, ко­то­рая пе­ре­страи­ва­лась и дей­ст­во­ва­ла до 1920-х годов. До не­дав­не­го вре­ме­ни ме­ст­ные нен­цы на­зы­ва­ли го­ро­ди­ще Мангазея «та­ра­ва ха­рад» («раз­ру­шен­ный го­род»).

Рас­коп­ки В.Н. Чер­не­цо­ва (1946 год); М.И. Бе­ло­ва, О.В. Ов­сян­ни­ко­ва и В.Ф. Стар­ко­ва (1968-1970, 1973 годы); Г.П. Виз­га­ло­ва и С.Г. Пар­хи­мо­ви­ча (с 2000 год). Ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны обувь, оде­ж­да, де­ревянная ут­варь XVII века. Осо­бую цен­ность пред­став­ля­ет собранная в Мангазее боль­шая кол­лек­ция су­до­вых де­та­лей, при­год­ных для на­учных ре­кон­ст­рук­ции ко­ча - суд­на, от ко­то­ро­го не ос­та­лось чер­те­жей и под­роб­ных изо­бра­же­ний.

Исторические ис­точники:

Об­дор­ский край и Ман­га­зея в XVII в. Сбор­ник до­ку­мен­тов. Ека­те­рин­бург, 2004.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)