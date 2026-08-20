МАНГАЗЕЯ
МАНГАЗЕЯ (Тазовский город) - русский город в Сибири (1601-1672 годы); археологический памятник федерального значения - городище в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Мангазея построена по указу царя Бориса Фёдоровича Годунова воеводой князем М.М. Шаховским и письменным головой Д. Хрипуновым на правом берегу реки Таз в 280 км от её устья, в месте впадения речки Осетровка (Мангазейка), как место сбора в казну дорогого экспортного меха (соболя и лисицы) от русских промышленников и ясачного аборигенного населения.
Первоначально, ещё до строительства города, Мангазея называли географическую местность вокруг реки Таз (по имени проживавшего здесь рода энцев Монканси), а Обская и Тазовская губы на картах обозначались как море Мангазейское. В XVI веке поморами был проложен так называемый Мангазейский морской ход по Баренцеву и Карскому морям, волоку через полуостров Ямал, Обской и Тазовской губам в реке Таз. В 1619 году указом царя Михаила Фёдоровича этот путь был запрещён по докладу тобольского воеводы князя И.С. Куракина из-за опасения, что им могут воспользоваться иностранцы для плавания в Сибирь. Основным путём в Мангазею с этого времени стал маршрут по рекам Иртыш и Обь.
В 1607 году при воеводе Д.В. Жеребцове и письменном голове К.П. Давыдове острог был перестроен в деревянный кремль с 5 башнями (4 глухими и одной проездной). Военный гарнизон Мангазеи состоял из 50-60 стрельцов. Постоянное население (750 человек) занималось ремёслами, торговлей, разводило в экстремальных условиях Заполярья свиней, коров и кур. Через Мангазею проходило значительное количество сибирской пушнины, за что в документах она называлась «златокипящей государевой вотчиной». Большие караваны (до 20-30 кочей - парусно-гребных судов класса река - море) завозили в город товар для населения всего уезда (железо, кожи, ткани, зерно, сухофрукты, напитки, мёд, предметы роскоши, инструменты и так далее). В период расцвета города в 1-й четверти XVII века в нём в торговый сезон, по разным подсчётам, могло проживать от 1 до 2 тысяч человек. В Мангазее существовали гостиный двор, тюрьма, съезжая изба, караульная изба, таможня, три церкви - две на посаде (Успенская и Макария Желтоводского) и Троицкий Знаменский собор в кремле, часовня в честь единственного в то время сибирского святого мученика Василия Мангазейского. В кремле и на посаде находились два воеводских двора, двор архиепископа, бани, питейные и игорные заведения.
Мангазея стала основной базой освоения русскими Крайнего Севера Сибири, через неё начинался путь в Восточную Сибирь, на реки Енисей и Лена. Мангазейский уезд был одним из самых крупных: он простирался от реки Пур на западе до реки Лена на востоке, на юге граничил с Сургутским, Нарымским и Енисейскими уездами. В 1619 году в Мангазее произошёл крупный пожар, в 1630-1631 годы она серьёзно разрушена в ходе вооруженного конфликта, возникшего из-за ссоры воевод Г.И. Кокорева и А.Ф. Палицына, в 1642 году пожар уничтожил почти весь город.
С конца 1630-х годов из-за оскудения промыслов и изменения в направлении товарных потоков Мангазея стала терять значение торгового и административного центра, который постепенно смещался ближе к Енисею в Туруханское ясачное зимовье (с 1669 года здесь практически постоянно проживали воеводы). В 1672 году по указу царя Алексея Михайловича оно было преобразовано в город Новая Мангазея и получило статус уездного центра. Сюда было переведено всё население Мангазеи.
Место, где располагалась Мангазея, использовалось некоторое время для сбора ясака, но после нападения «юрацкой самояди» на семьи стрельцов-сборщиков в 1679 году было окончательно оставлено. Здесь сохранилась лишь часовня Василия Мангазейского, которая перестраивалась и действовала до 1920-х годов. До недавнего времени местные ненцы называли городище Мангазея «тарава харад» («разрушенный город»).
Раскопки В.Н. Чернецова (1946 год); М.И. Белова, О.В. Овсянникова и В.Ф. Старкова (1968-1970, 1973 годы); Г.П. Визгалова и С.Г. Пархимовича (с 2000 год). Реконструированы обувь, одежда, деревянная утварь XVII века. Особую ценность представляет собранная в Мангазее большая коллекция судовых деталей, пригодных для научных реконструкции коча - судна, от которого не осталось чертежей и подробных изображений.
Исторические источники:
Обдорский край и Мангазея в XVII в. Сборник документов. Екатеринбург, 2004.