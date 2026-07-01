МАНГАЛИЯ

МАНГАЛИЯ - го­род на юго-вос­то­ке Ру­мы­нии (жу­дец Кон­стан­ца), порт на Чёр­ном море.

Население 41,5 тысяч человек (2010 год).

При­мор­ский кли­ма­тический и баль­не­ог­ря­зе­вой ку­рорт. Кли­мат мяг­кий мор­ской, с очень мяг­кой зи­мой (средняя температура ян­варя 0,5 °С) и очень тё­п­лым ле­том (средняя температура ию­ля 22 °С). Ха­рак­тер­но оби­лие сол­неч­ных дней (ле­том до 25 в ме­сяц). На­ря­ду с кли­ма­том ку­рорт­ные ре­сур­сы Мангалии со­став­ля­ют тер­маль­ные (с температурой до 28 °С) суль­фид­ные ми­неральные во­ды, са­про­пе­ле­вая грязь со­сед­не­го озера Те­кир­гёл и тор­фя­ная грязь.

На ку­рор­те про­во­дят ле­че­ние боль­ных с за­бо­ле­ва­ния­ми пе­ри­фе­рических нер­вов, ги­не­ко­ло­гическими бо­лез­ня­ми, на­ру­ше­ния­ми об­ме­на ве­ществ, по­след­ст­вия­ми травм.

Функ­цио­ни­ру­ют ку­рорт­ный ком­плекс «Олимп», са­на­то­рий, оте­ли (в том числе с ле­чеб­ной ба­зой) и другое.

Близ ку­рор­та - озеро Ман­га­лия, ок­ру­жён­ное ака­цие­вы­ми ро­ща­ми.

В VI веке до нашей эры на мес­те Мангалии бы­ла ос­но­ва­на греческая ко­ло­ния Кал­ла­тис, ко­то­рая вхо­ди­ла в Ге­рак­лею Пон­тий­скую ; за­тем при­над­ле­жа­ла Ви­зан­тии, ге­ну­эз­цам (под названием Пан­га­лия), с XV века в со­ста­ве Ос­ман­ской им­пе­рии . Название «Мангалия» впер­вые упо­ми­на­ет­ся в до­ку­мен­тах 1593 года. С 1878 года в со­ста­ве Ру­мы­нии. Раз­ви­вал­ся как наи­бо­лее зна­чительный порт на западном по­бе­ре­жье Чёр­но­го моря.

В Мангалии - ос­тат­ки ан­тич­ной Кал­ла­тис, ме­четь (1525 год, са­мая древ­няя из со­хра­нив­ших­ся в Ру­мы­нии). Ар­хео­ло­гический му­зей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)