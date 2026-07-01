МАНГАЛИЯ
МАНГАЛИЯ - город на юго-востоке Румынии (жудец Констанца), порт на Чёрном море.
Население 41,5 тысяч человек (2010 год).
Приморский климатический и бальнеогрязевой курорт. Климат мягкий морской, с очень мягкой зимой (средняя температура января 0,5 °С) и очень тёплым летом (средняя температура июля 22 °С). Характерно обилие солнечных дней (летом до 25 в месяц). Наряду с климатом курортные ресурсы Мангалии составляют термальные (с температурой до 28 °С) сульфидные минеральные воды, сапропелевая грязь соседнего озера Текиргёл и торфяная грязь.
На курорте проводят лечение больных с заболеваниями периферических нервов, гинекологическими болезнями, нарушениями обмена веществ, последствиями травм.
Функционируют курортный комплекс «Олимп», санаторий, отели (в том числе с лечебной базой) и другое.
Близ курорта - озеро Мангалия, окружённое акациевыми рощами.
В VI веке до нашей эры на месте Мангалии была основана греческая колония Каллатис, которая входила в Гераклею Понтийскую; затем принадлежала Византии, генуэзцам (под названием Пангалия), с XV века в составе Османской империи. Название «Мангалия» впервые упоминается в документах 1593 года. С 1878 года в составе Румынии. Развивался как наиболее значительный порт на западном побережье Чёрного моря.
В Мангалии - остатки античной Каллатис, мечеть (1525 год, самая древняя из сохранившихся в Румынии). Археологический музей.