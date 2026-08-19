МАНФРЕД, АЛЬБЕРТ ЗАХАРОВИЧ

Манфред, Альберт Захарович (15[28].08.1906, Санкт-Петербург — 16.12.1976, Москва) — советский историк, специалист по истории Франции. Учился в петербургском Тенишевском училище, прекрасно владел французским языком, большой интерес проявлял к истории. После смерти матери в 1918 семья переехала в Саратов, где уже с 15 лет М. вынужден был работать, продолжая при этом активно заниматься самообразованием. В середине 1920-х переехал в Ленинград, поступил в аспирантуру Института истории РАНИОН (Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук); занимался в семинаре Н. М. Лукина по истории французского социализма в период Третьей республики и в семинаре В. П. Волгина по истории социальных идей. В 1929 опубликовал свою первую научную статью в журнале «Пролетарская революция» о циммервальдском движении в Швейцарии. Темой кандидатской диссертации М. стало социалистическое движение во Франции в 1870-е. После окончания аспирантуры работал в Ярославском педагогическом институте (1930—1932), Ивановском пединституте (1932—1937). С 1933 имел звание профессора. В 1937 получил направление в пединститут Якутска, но был арестован без предъявления обвинения. В 1940 освобожден из заключения за отсутствием состава преступления, переехал в Москву, где продолжил педагогическую работу в Московском областном педагогическом институте (1940—1949), Институте международных отношений, на историческом факультете МГУ, а также в Институте иностранных языков им. Мориса Тореза (1945—1961). С 1945 М. стал сотрудником Института истории АН СССР, где изучал внешнюю политику Франции, историю международных отношений. В 1950 защитил докторскую диссертацию «Внешняя политика Франции от Франкфуртского мира до союза с Россией (1871—1891)». Второе научное направление работы М. — Великая французская революция. Вместе с В. П. Волгиным подготовил к выпуску трехтомник произведений Ж.-П. Марата (Избранные произведения. В 3 т. М., 1956), в 1962 в серии ЖЗЛ вышла монография М. «Марат». Под руководством М. впервые на русском языке были изданы сочинения М. Робеспьера (Избранные произведения. В 3 т. М., 1965); в опубликованные на русском и французском языках «Очерки истории Франции XVIII—XX вв.» (М., 1961) вошли статьи М. о Робеспьере и Великой французской революции. С 1959 М. — член редколлегии, с 1962 — главный редактор «Французского ежегодника». В 1966—1968 — заведующий сектором Новой истории западноевропейских стран Института истории АН СССР; с 1968 — заведующий сектором истории Франции Института всеобщей истории АН СССР. Опытный преподаватель, М. был автором ряда глав и редактором учебников для вузов и коллективных научных трудов, в том числе «Всемирная история. Т. 6» (1959), «Парижская коммуна 1871 г. В 2 т.» (1961), «История Франции. В 3-х томах» (1972—1973).

Последние 10 лет жизни М. отмечены необыкновенным взлетом его научного творчества. В 1971 вышла фундаментальная биография «Наполеон Бонапарт», написанная на базе ранее неизвестных и неопубликованных документов из архивов Франции и России, а также большого числа разнообразных по характеру опубликованных источников, многократно переиздавалась. В золотой фонд отечественной историографии по истории международных отношений вошел труд М. «Образование русско-французского союза» (1975).Последняя работа М. с биографическими портретами Ж.-Ж. Руссо, О. Г. Мирабо и М. Робеспьера увидела свет уже после его кончины (1977).

Последняя работа М. с биографическими портретами Ж.-Ж. Руссо, О. Г. Мирабо и М. Робеспьера увидела свет уже после его кончины (1977).

Как член бюро Национального Комитета советских историков (с 1968), сыграл важную роль в установлении связей отечественных историков с зарубежным историческим сообществом. С 1966 — вице-президент, с 1972 — президент Общества «СССР—Франция»; с 1969 — член итальянского Национального комитета по изучению эпохи Наполеона; с 1970 — вице-президент международной комиссии по истории Великой французской революции. В 1967 М. стал почетным доктором Клермон-Ферранского университета.В исследованиях М. продуманы и представлены все основополагающие моменты истории Нового и Новейшего времени — от Старого порядка, через Великую французскую революцию, конец XIX в. и вплоть до событий XX в., — и благодаря блестящей подаче материала работы ученого и сейчас представляют большую научную значимость.

В исследованиях М. продуманы и представлены все основополагающие моменты истории Нового и Новейшего времени — от Старого порядка, через Великую французскую революцию, конец XIX в. и вплоть до событий XX в., — и благодаря блестящей подаче материала работы ученого и сейчас представляют большую научную значимость.

Соч. : Французская буржуазная революция конца XVIII века (1789—1794 гг.). М., 1950; Внешняя политика Франции 1871—1891 годов . М., 1952; Великая французская революция XVIII в. М., 1956 (переизд. 1983); Традиции дружбы и сотрудничества: из истории русско-французских и советско-французских связей. М., 1967; Наполеон Бонапарт. М., 1971; Образование русско-французского союза. М., 1975; Три портрета эпохи Великой французской революции. М., 1977.

Лит. : Коростовцев М. А. , Минц И. И. 70-летие А. З. Манфреда // Вопросы истории. 1976. № 8; Далин В. М. Историки Франции XIX—XX вв. М., 1981; Борисов Ю. В. Альберт Захарович Манфред. Штрихи к портрету. Новая и новейшая история. 1993. № 5; Его же. Альберт Захарович Манфред // Портрет историка. Время и судьбы / Отв. ред. Г. Н. Севостьянов. Т. 2. Всеобщая история. М.–Иерусалим, 2000; Гордон А. В. А. З. Манфред — биограф Наполеона (советская наполеонистика от 1930-х к 1960-м) // Французский Ежегодник. 2006. К 100-летию А. З. Манфреда. М., 2006; Оболенская С. В. Еще раз об Альберте Захаровиче Манфреде // Там же; Намазова А. С. К 100-летию со дня рождения А. З. Манфреда // Россия и Европа. Дипломатия и культура. Вып. 4. М., 2007. А. С. Намазова.