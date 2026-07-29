МАНФАЛУТИ МУСТАФА ЛУТФИ
МАНФАЛУТИ (аль-Манфалути) МУСТАФА ЛУТФИ - египетский писатель, публицист.
Учился в университете аль-Азхар в Каире (1887-1897 годы); ученик М. Абдо. С 1908 года печатался в каирской газете «аль-Муайяд» («Поддерживаемый Аллахом»); очерки Манфалути - важное свидетельство социальной и политической жизни Египта начала XX века [изданы в сборнике «Взгляды» («Назарат», т. 1-3, 1910 год)]. Критикуя западную культуру, Манфалути в то же время во многом опирался на идеи французских просветителей.
Составил комментированные издания классических и современных арабских авторов; адаптировал для египетского читателя произведения Ф.Р. де Шатобриана, А. Дюма- сына, А. Карра, Э. Ростана и других.
В своих проникнутых сентиментальностью рассказах [сборник «Слёзы» («Абарат», 1915 год)] выступал против социальной несправедливости, отображая проблемы и переживания бедняков.
Сочинения:
Арабская романтическая проза XIX-XX вв. Л., 1981. С. 45-84.