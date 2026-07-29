МАНФАЛУТИ МУСТАФА ЛУТФИ

МАНФАЛУТИ (аль-Манфалути) МУСТАФА ЛУТФИ - египетский пи­са­тель, пуб­ли­цист.

Учил­ся в университете аль-Аз­хар в Каи­ре (1887-1897 годы); уче­ник М. Аб­до. С 1908 года пе­ча­тал­ся в ка­ир­ской газете «аль-Му­ай­яд» («Под­дер­жи­вае­мый Ал­ла­хом»); очер­ки Манфалути - важ­ное сви­детель­ст­во социальной и по­ли­тической жиз­ни Егип­та начала XX века [из­да­ны в сборнике «Взгля­ды» («На­за­рат», т. 1-3, 1910 год)]. Кри­ти­куя западную куль­ту­ру, Манфалути в то же вре­мя во мно­гом опи­рал­ся на идеи французских про­све­ти­те­лей.

Со­ста­вил ком­мен­ти­ро­ван­ные из­да­ния клас­сических и современных арабских ав­то­ров; адап­ти­ро­вал для египетского чи­та­те­ля про­из­ве­де­ния Ф.Р. де Ша­тоб­риа­на, А. Дю­ма - сы­на, А. Кар­ра , Э. Рос­та­на и других.

В сво­их про­ник­ну­тых сен­ти­мен­таль­но­стью рас­ска­зах [сборник «Слё­зы» («Аба­рат», 1915 год)] вы­сту­пал про­тив социальной не­спра­вед­ли­во­сти, ото­бра­жая про­бле­мы и пе­ре­жи­ва­ния бед­ня­ков.

Сочинения:

Араб­ская ро­ман­ти­че­ская про­за XIX-XX вв. Л., 1981. С. 45-84.