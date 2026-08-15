МАНЕВИЧ ЛЕВ ЕФИМОВИЧ

Советский военный разведчик, Ге­рой Советского Сою­за (1965 год, посмертно), полковник (1935 год).

Учил­ся на тех­ническом от­де­ле­нии кол­лед­жа в Же­не­ве (1916 год), окон­чил Во­енную ака­де­мию РККА (1924 год) и кур­сы усо­вер­шен­ст­во­ва­ния нач­со­ста­ва при Во­енно-воздушной ака­де­мии имени профессора Н.Е. Жу­ков­ско­го (1929 год).

В 1907-1916 годы жил в Швей­ца­рии, ку­да был вы­ве­зен стар­шим бра­том, вы­учил английский, немецкий, французский и итальянский язы­ки.

В 1916 году при­зван в российскую императорскую ар­мию, слу­жил в 123-м Кавказском стрелковом пол­ку. В апреле 1918 года всту­пил в РККА .

Уча­ст­ник Гражданской вой­ны 1917-1922 годов , вое­вал на Восточном фрон­те и на Кав­ка­зе: во­енный ко­мис­сар бро­не­по­ез­да, комиссар отдельного ком­му­ни­стического от­ря­да, заместитель, за­тем начальник опе­ра­тив­но­го от­де­ле­ния шта­ба Кавказского кор­пу­са.

С 1924 года начальник пол­ко­вой шко­лы 55-й стрелковой ди­визии. В августе 1924 года - но­ябре 1925 года в рас­по­ря­же­нии Раз­ве­ды­вательного управ­ле­ния (РУ) шта­ба РККА.

В но­ябре 1925 года - мар­те 1927 года на­хо­дил­ся в за­гра­нич­ной ко­ман­ди­ров­ке в Гер­ма­нии, где вы­пол­нял за­да­ния советской во­енной раз­вед­ки.

В мае - но­ябре 1927 года начальник сек­то­ра 3-го от­де­ла РУ шта­ба РККА, за­тем ста­жи­ро­вал­ся в долж­но­сти командира ро­ты 164-го стрелкового пол­ка (но­ябрь 1927 года - декабрь 1928 года), лёт­чи­ка-на­блю­да­те­ля 44-го отдельный авиационного от­ря­да в Гру­зии (май - октябрь 1929 года).

В 1929-1930 годы ру­ко­во­дил не­ле­галь­ной во­ен­но-тех­нической ре­зи­ден­ту­рой в Ита­лии, ра­бо­тая под име­нем австрийского пред­при­ни­ма­те­ля К. Керт­не­ра, в ка­че­ст­ве ру­ко­во­ди­те­ля Ме­ж­ду­народного бю­ро изо­бре­те­ний и па­тен­тов «Эв­ри­ка» (февраль 1930 года - октябрь 1932 года). Соз­дал ре­зи­ден­ту­ру в Ми­ла­не . В декабре 1936 года (по другим дан­ным, в 1932 году) аре­сто­ван итальянской контр­раз­вед­кой из-за пре­да­тель­ст­ва советского аген­та П. Эс­по­зи­то. В феврале 1937 года при­го­во­рён к 12 (по другим све­де­ни­ям, к 16) го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния.

В сентябре 1943 года ос­во­бо­ж­дён американскими вой­ска­ми, за­тем за­хва­чен в плен германскими вой­ска­ми (по другим дан­ным, пе­ре­дан италь­ян­ца­ми германским вла­стям), со­дер­жал­ся в конц­ла­ге­рях Ма­ут­хау­зен, Мельк, Эбен­зе (все - в Ав­ст­рии), вы­да­вал се­бя за советского пол­ков­ни­ка Я.Н. Ста­рос­ти­на. Ру­ко­во­дил под­поль­ной ор­га­ни­за­ци­ей в конц­ла­ге­ре Эбен­зе. Тя­же­ло боль­ным ос­во­бо­ж­дён 6 мая 1945 года американскими вой­ска­ми.

По­хо­ро­нен под име­нем Ста­рос­ти­на, пе­ре­за­хо­ро­нен в 1965 году под сво­ей фа­ми­ли­ей на клад­би­ще Санкт-Мар­тин-Зюд в городе Линц (Ав­ст­рия).

На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на .