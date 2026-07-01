МАНЪЁСЮ
МАНЪЁСЮ («Собрание мириад листьев» или «Собрание мириад поколений») - древнейшая антология японской поэзии, датируемая 2-й половиной VIII века.
Включает свыше 4,5 тысяч стихотворений; авторство более половины из них неизвестно.
Самые ранние из произведений «Манъёсю» относятся к V веку.
Среди авторов «Манъёсю» - поэты VII-VIII веков: Какиномото Хитомаро, Ямабэ Акахито, Яманоэ Окура, Отомо Табито, Отомо Якамоти, а также императоры и представители правящего рода, монахи и монахини, придворные, чиновники, пограничные стражи и их родственники.
Антология состоит из 20 частей (свитков) различного размера и структуры.
Основное содержание «Манъёсю» составляет любовная и пейзажная лирика.
«Манъёсю» отразила процесс перехода японской поэзии от песенного творчества к письменным формам. Более 4200 стихотворений «Манъёсю» написаны в форме танка, из более архаичных форм представлены нагаута (или тёка - стихотворения с неограниченным размером) и сэдока (стихотворения из 38 слогов).
В «Манъёсю» представлены основные художественные приёмы древней и средневековой японской поэзии (макура-котоба, какэкотоба, хонкадори, энги); использована фонетическая запись японского текста китайскими иероглифами (манъёгана).
Антология оказала большое влияние на дальнейшее развитие японской литературы.
Издания:
Манъёсю. М., 1971-1972. Т. 1-3;
Манъёсю. Токио, 1999-2003. Т. 1-4 (на япон. яз.).