МАНЪЁСЮ

МАНЪЁСЮ («Со­б­ра­ние ми­ри­ад ли­сть­ев» или «Со­б­ра­ние ми­ри­ад по­ко­ле­ний») - древ­ней­шая ан­то­ло­гия японской по­эзии, да­ти­руе­мая 2-й половиной VIII века.

Вклю­ча­ет свыше 4,5 тысяч сти­хо­тво­ре­ний; ав­тор­ст­во бо­лее по­ло­ви­ны из них не­из­вест­но.

Са­мые ран­ние из про­из­ве­де­ний «Манъёсю» от­но­сят­ся к V веку.

Сре­ди ав­то­ров «Манъёсю» - по­эты VII-VIII веков: Ка­ки­но­мо­то Хи­то­ма­ро, Яма­бэ Ака­хи­то, Яма­ноэ Оку­ра, Ото­мо Та­би­то, Ото­мо Яка­мо­ти, а так­же им­пе­ра­то­ры и пред­ста­ви­те­ли пра­вя­ще­го ро­да, мо­на­хи и мо­на­хи­ни, при­двор­ные, чи­нов­ни­ки, по­гра­нич­ные стра­жи и их род­ст­вен­ни­ки.

Ан­то­ло­гия со­сто­ит из 20 час­тей (свит­ков) различного раз­ме­ра и струк­ту­ры.

Основное со­дер­жа­ние «Манъёсю» со­став­ля­ет лю­бов­ная и пей­заж­ная ли­ри­ка.

«Манъёсю» от­ра­зи­ла про­цесс пе­ре­хо­да японской по­эзии от пе­сен­но­го твор­че­ст­ва к письменным фор­мам. Бо­лее 4200 сти­хо­тво­ре­ний «Манъёсю» на­пи­са­ны в фор­ме тан­ка, из бо­лее ар­ха­ич­ных форм пред­став­ле­ны на­гау­та (или тё­ка - сти­хо­тво­ре­ния с не­ог­ра­ниченным раз­ме­ром) и сэ­до­ка (сти­хо­тво­ре­ния из 38 сло­гов).

В «Манъёсю» пред­став­ле­ны основные ху­дожественные при­ё­мы древ­ней и средневековой японской по­эзии (ма­ку­ра-ко­то­ба, ка­кэ­ко­то­ба, хон­ка­до­ри, эн­ги); ис­поль­зо­ва­на фо­не­тическая за­пись японского тек­ста ки­тайскими ие­рог­ли­фа­ми (манъ­ё­га­на).

Ан­то­ло­гия ока­за­ла боль­шое влия­ние на даль­ней­шее раз­ви­тие японской ли­те­ра­ту­ры.

Издания:

Манъ­ё­сю. М., 1971-1972. Т. 1-3;

Манъ­ё­сю. То­кио, 1999-2003. Т. 1-4 (на япон. яз.).

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