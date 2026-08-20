МАНЬЕРИЗМ
Стиль и худож. направление в европ. иск-ве, архитектуре и лит-ре в период перехода от Возрождения к Новому времени.
М. зародился в Италии, где развивался в рамках Позднего Возрождения с 1520-х гг., в большинстве европ. стран пришёлся на сер. и 2-ю пол. 16 – нач. 17 вв.; сформировал предпосылки для сложения барокко.
М. отражает общее состояние «брожения умов» в эпоху, когда идеалы гармоничного мироустройства уступают место конфликтному восприятию мира, осознанию ничтожности человеческого Я перед лицом судьбы (Дж. Бруно, Б. Телезио, М. Монтень). На смену рационалистич. познанию приходит увлечение герменевтикой, оккультизмом и магией (Агриппа Неттесхеймский); мистицизм и экзальтация сосуществуют с естественно-науч. мыслью, ориентированной на эмпирич. опыт. Изменение эстетич. предпочтений отразилось в отношении к античному наследию: эллинизм, иск-во этрусков привлекают больше, чем классика; возрастает влияние неоплатоников и александрийской поэтич. школы.
Искусство М. отказалось от осн. постулата ренессансной эстетики – подражания натуре – в пользу выражения отвлечённой идеи, внутр. образа, рождённого в воображении художника. Принципы иск-ва М. были сформулированы его теоретиками – художниками Дж. Вазари, Дж. Арменини, Ф. Цуккари, Дж. П. Ломаццо, которые использовали понятие «манера», впервые применённое в трактате Ч. Ченнини (ок. 1390) и обозначавшее индивидуальный стиль, присущий конкретному художнику, той или иной эпохе, народу или школе. Вазари и его коллеги трактуют «манеру» и «прекрасную манеру» («maniera bella») как способ наиболее адекватного выражения абсолютной идеи в её неоплатонич. смысле. Реализация идеи, предполагающая примат вымысла и фантазии над эмпирич. познанием реальности, слагается из замысла, изучения лучших «манер», отбора и подражания. В эстетике М. содержится противоречие, отражающее лит. и худож. практику: вдохновенная фантазия и творч. воображение регулируются системой правил и ориентацией на эклектич. следование образцам. Т. о., любая «maniera» противоположна подражанию природе, т. к. отражает индивидуальность художника или поэта.
Уже в худож. теории барокко (Ф. Балдинуччи, Дж. П. Беллори) творчество художников М. оценивалось негативно как отошедшее от реальности и предавшее забвению лучшие образцы иск-ва прошлого. Сам термин «М.» возник в кон. 18 в. и первоначально выражал негативную оценку явления: в классицистич. и просветительской эстетике 18–19 вв. (Ф. Милициа, Л. Ланци, Д. Дидро) М. отождествлялся с упадком иск-ва, с инертным повторением найденных Возрождением формул, с эклектическим подражанием признанным образцам.
Впервые хронологич. рамки иск-ва М. ввёл Л. Ланци (1789), определив их для Рима (после 1527), Флоренции (1550-е гг.) и Венеции (кон. 16 в.). Я. Буркхардт (1855) ограничил развитие М. территорией Италии и временными рамками 1530–80-х гг., связав его происхождение с ориентацией на достижения великих мастеров Возрождения, а также с рядом социальных факторов. Интерес к М. как историч. стилю наметился в кон. 19 в. в связи с поисками истоков стиля барокко и спорами вокруг его формальных признаков. Необходимость выяснения худож. природы стиля, возникшего между Высоким Возрождением и барокко, была впервые научно обоснована А. Риглем, давшим анализ архитектуры М. В нач. 20 в. науч. дискуссия вокруг М. во многом была связана с появлением худож. направлений экспрессионизма и сюрреализма, видевших в М. своего предтечу. На фоне общей ревизии концепции Возрождения, характерной для историч. науки 1900–10-х гг., меняется отношение к М., истоки которого видятся в кризисе Возрождения как культурной парадигмы. Совр. концепцию «эпохи М.» сформулировал М. Дворжак (1918), который распространил признаки М. на др. виды иск-ва (поэзию, театр, музыку), включил в круг его представителей М. де Сервантеса и У. Шекспира, поэтов «Плеяды», художников Эль Греко и Ж. Белланжа. Именно Дворжак впервые осмыслил М. как следствие глубоких сдвигов, потрясших Европу в сер. 16 в. В то же время, видя в М. выражение субъективизма индивидуальной творч. воли в противовес нормативности и рационализму Возрождения, Дворжак вывел его за рамки определённого историч. периода: любой стиль, основанный на индивидуальном капризе, вымысле, использующий гротеск, абсурд, иронию как выразит. средства, может быть назван маньеристическим. Концепция Дворжака нашла продолжение в трудах А. Хаузера (1965), считавшего М. основой совр. культуры. От историч. феномена М., которому Хаузер отвёл целое столетие (с 1520 по 1620), он переходит к пониманию М. как всеобщего ненормативного стиля, присущего разным историч. эпохам (к наследникам М. он относит Ф. М. Достоевского и Ф. Кафку). Сторонники «медиевизации» Возрождения выдвинули идею «возрождения средних веков» в европ. М., нашедшую горячего сторонника в лице Ф. Анталя.
Изобразительное искусство и архитектура. Как историч. стиль М. нашёл наиболее полное выражение в иск-ве Италии. Его начальная фаза связана с антиклассическими тенденциями в иск-ве Флоренции (Я. Понтормо, Россо Фьорентино), Сиены (Д. Беккафуми) и Рима (т. н. школа Рафаэля) кон. 1510-х – нач. 1520-х гг., а также с придворной культурой герцогских дворов Эмилии-Романьи 1520–40-х гг. (Ф. Пармиджанино). Для раннего М. характерны драматизм и конфликтность мировосприятия, нервная экспрессия худож. языка, игнорирование проблемы пространства как центр. проблемы Возрождения. Ему были присущи обращение к позднеготич. и сев.-европ. традициям, культ грациозной линии и виртуозного рисунка, нарушение колористич. и светотеневого единства, приводившее к резким цветовым диссонансам, яркий эмалевый колорит, намеренное искажение человеческих пропорций (удлинение фигур и их отд. частей), иллюзионизм и эффекты перспективных сокращений, предвосхищавшие плафонную живопись барокко. Остроконфликтное иск-во раннего М. вызывало ощущение неустойчивости бытия, призрачности усилий человека и его зависимости от иррациональных сил.
Осн. достижения раннего М. лежат в области портрета с его обострённым выражением внутр. мира модели (Понтормо, Пармиджанино) и монументально-декоративной живописи (Понтормо, Беккафуми, Перино дель Вага, Джулио Романо, Ф. Сальвиати), в которой преобладали эффектные, атектонич. композиции. Повышается эстетич. ценность рисунка как акта свободной фантазии художника (Пармиджанино, Джулио Романо, Понтормо, Россо Фьорентино). Для сев.-итал. М. характерно сочетание мистической экзальтации со светской утончённостью, гедонизмом и декоративным изяществом (Пармиджанино).
В 1540–50-е гг. М. становится господствующим стилем в осн. худож. центрах Италии (Рим, Флоренция, Парма, Сиена, Болонья, Феррара, Мантуя, Милан, Неаполь, Генуя). Отд. черты М. проявились в творчестве венецианских мастеров (Тициана, Я. Тинторетто, П. Веронезе и особенно братьев Бассано). Иск-во М. приобрело черты элитарной придворной культуры, ориентированной на вкусы заказчика из числа интеллектуальной элиты, вельмож и высшего духовенства. Место эксперимента занял программный эклектизм, возросла роль риторич. программ и аллегории, особенно в декоративно-монументальном иск-ве. Наиболее ярко черты зрелого М. проявились в творчестве Дж. Вазари, Ф. Сальвиати, А. Бронзино, Якопино дель Конте, братьев Цуккари. Влияние идеологии Контрреформации отразилось на худож. языке и содержании религ. иск-ва, в котором складываются черты протобарокко (П. Тибальди, Ф. Бароччи и др.). Скульптура М. получает развитие в придворных центрах Италии (Б. Бандинелли, Б. Челлини, Дж. Б. Рустичи, Б. Амманати, Джамболонья). Для неё были характерны сложные фонтанные и парковые композиции, построенные на динамичных контрастах и зрительных эффектах, сочетание разл. материалов (бронзы, мрамора, природного камня), интерес к сопоставлению их фактур, к декору, вдохновлённому эллинистич. античностью. Скульптурные фонтаны, портретная и декоративная пластика, монументальная скульптура М. оказали большое влияние на развитие стиля барокко. Одним из наиболее выразит. приёмов пластики М. стала «фигура серпентината», изображающая отд. фигуру или скульптурную группу, динамично закручивающуюся по спирали вокруг своей оси. Он восходит к творчеству Микеланджело, которое оставалось гл. образцом для подражания у скульпторов 16 в.
В архитектуре М. (Джулио Романо, Б. Амманати, Б. Буонталенти, Дж. Вазари, П. Лигорио, Дж. Виньола, Дж. делла Порта) произвольно используются античные традиции и достижения Возрождения, особенно архитектуры Микеланджело. Архит. образ рождается в активном сопоставлении атектоничных форм, выразит. контрастах фактур и материалов, скульптурного и архит. декора. Любовь к необычным пространственным эффектам архит. композиции (Г. Алесси), использование лестниц как в интерьере, так и на фасаде, увлечение декоративным рустом, скульптурными маскаронами и орнаментальным декором придают архитектуре М. своеобразную живописность.
2-я пол. 16 в. была ознаменована образованием Академий художеств (Флоренция, Рим, Болонья, Венеция), ставших творч. объединением художников нового типа, в недрах которого сформировалась академич. система проф. образования. Помимо разработки теории и эстетики М. (Дж. Арменини, Дж. Ломаццо, Ф. Цуккари, В. Данти и др.), усилиями Вазари была написана первая история итал. иск-ва, дополненная теоретич. очерками. На рубеже 16–17 вв. в Италии формируются течения, направленные против М., ориентированные как на возрождение классицистич. принципов (бр. Карраччи), так и на обращение к реальности как к осн. источнику худож. мотивов (Караваджо).
Деятельность итал. художников в европ. странах, гл. образом во Франции (Россо Фьорентино, Приматиччо, Никколо дель Аббате, Б. Челлини), в Испании (Б. Кардуччи, Ф. Цуккари, П. Тибальди), Чехии (Дж. Арчимбольдо), Германии и Нидерландах, обучение европ. мастеров в худож. мастерских и академиях Италии, распространение графики и произведений декоративно-прикладного иск-ва М. способствовали формированию общеевропейской худож. системы, получившей назв. «интернациональный маньеризм» (1-я и 2-я Фонтенбло школы во Франции, иск-во при дворе имп. Рудольфа II в Праге, романизм в Нидерландах, маньеристич. иск-во Баварии, творчество Ж. Калло, Эль Греко и др.). Для интернационального М. характерны изысканность и грациозность худож. языка, мистицизм и утончённый гедонизм, соединение влияний итал. М. с местными позднеготич. и ренессансными традициями.
Литература. К литературному М. обычно относят произведения 16 – нач. 17 вв., для которых характерны отход от ренессансной гармонии и нормативности, изощрённость слога и структуры, нередко – усложнённый синтаксис; аллегорич. образность, игра контрастов (в т. ч. между спиритуализмом и эротикой, «любовью возвышенной» и «любовью земной»). М. не был чисто формотворч. явлением; в его рамках оказались по-новому осмыслены фундам. экзистенциальные и аксиологич. проблемы (М. Монтень, У. Шекспир, М. де Сервантес, творчество которых тяготеет к М.): кризис и ревизия ренессансного антропоцентризма породили т. н. трагич. гуманизм, повышенный интерес к темам противостояния мира и личности, иллюзорности видимого бытия, умственных расстройств [образы Гамлета и Дон Кихота; трактаты Т. Гарцони «Больница неизлечимых душевнобольных» (1586) и «Театр многоразличных устройств мозга» (1583)]. Поэтика лит. М. во многом предвосхищает барокко; некоторые исследователи склонны рассматривать М. как раннюю стадию барочного стиля. В Италии влияние М. сказалось в поэзии Т. Тассо, Дж. Марино и приверженцев маринизма, во многих образцах новеллистики 16 в. (М. Банделло, Дж. Страпарола, Дж. Джиральди Чинцио, А. Ф. Граццини и пр.). Связанная с преобладанием чувственного начала модификация стиля представлена у П. Аретино, автора скандально известных «Сладострастных сонетов» (1525). Особенности эволюции культуры Возрождения в Европе обусловили наличие «двух волн» М. во Франции: первая (сер. 16 в.) – под итал. влиянием (П. Ронсар, М. Сев и поэты «лионской школы»), вторая (1580-е гг. – нач. 17 в.) – в результате имманентного развития нац. лит-ры (Г. Дю Бартас, Ж. де Спонд, В. Вуатюр, отчасти О. д’Юрфе). К наиболее известным примерам лит. М. в Англии относятся романы Дж. Лили «Эвфуэс, или Анатомия остроумия» (1579) и «Эвфуэс и его Англия» (1580), породившие термин эвфуизм (искусственный и вычурный стиль), а также творчество Дж. Донна и др. поэтов метафизической школы. Для М. характерно жанрово-стилистич. экспериментирование, возникновение принципиально новых жанров (эссе у Монтеня), а также жанров, основанных на смешении уже существующих: трагикомедия (Р. Гарнье, А. Арди, Ф. Бомонт и Дж. Флетчер; Джиральди Чинцио, Дж. Б. Гварини, впервые теоретически осмыслившие жанр), ироикомическая поэма (Ф. Браччолини, А. Тассони, Дж. Лалли), пасторальный роман (Х. де Монтемайор, Никола де Монтрё, д’Юрфе, Ф. Сидни). Поэзия и проза М. нередко отражают влияние герметизма, астрологии и эзотерич. традиции (М. Нострадамус, Дж. Бруно, Ф. Бероальд де Вервиль). Стихия сомнения, колебания между разл. точками зрения, филос.-этич. релятивизм, характерные для поэзии М., оказались продуктивными для вызревания новоевропейского романа (процесс этот по-разному запечатлён у Сервантеса, Монтеня, О. д’Юрфе, Бероальда де Вервиля).
Саморефлексия лит. М. отражена в сочинениях мыслителя и эрудита Ф. Патрици («О поэтике», 1586), выделившего в качестве критерия истинной поэзии «поэтическое вдохновение»; в диалогах Тассо («Минтурно, или О красоте», 1583; «Джанлука, или О масках», 1584; «Граф, или Об эмблемах», 1594) и К. Пеллегрини («Каррафа, или Об эпической поэзии», опубл. в 1584; «О поэтическом кончетто», 1598).
Музыка. В музыкознании термин «М.» используется (с 1970-х гг.) применительно к итал. вокальной музыке 2-й пол. 16 в. Муз. сочинения М. были ориентированы на искушённую аристократич. публику и предполагали чрезвычайное мастерство исполнителей (напр., играть на муз. инструменте аркичембало, сконструированном Н. Вичентино, были в состоянии считаные музыканты). Муз. сочинения М. отличают распад целостного худож. образа, изменчивость эмоциональных состояний, исключит. внимание к отд. детали, мелодраматич. аффектация. Эти эстетич. тенденции воплощались через тяготение к неустойчивой, динамичной формальной композиции, усложнение всех категорий муз. речи. Наиболее явно М. проявил себя в жанре мадригала 16 в., нередко создававшегося на тексты поэтов-маньеристов (Т. Тассо, Дж. Б. Гварини, Дж. Марино). Наиболее значит. представитель М. в музыке – К. Джезуальдо ди Веноза. Муз. язык маньеристского мадригала изобилует, иногда сверх меры, хроматизмами, текст передаётся предельно детализированно, с выделением и подчёркиванием отд. слов, с дифференциацией (вплоть до звукоизобразительных эффектов) противоположных образных сфер, с контрастным противопоставлением диатоники и хроматики, изысканными сменами мензуры (1), намеренным балансированием между модальностью и (старинной) тональностью, конкордом (созвучием как суммой интервалов) и аккордом, консонансом и диссонансом. Сгущение противоположных и разнонаправленных композиц. приёмов в узком пространстве небольшой муз. пьесы порождает типичное для М. эмоциональное перенапряжение. С наступлением эпохи барокко (особенно в связи с развитием оперы) М. в музыке исчезает.
Понятие «М.» иногда распространяют на франко-итал. вокальную музыку Ars subtilior кон. 14 в. (конец Арс нова, своеобразный «готический декаданс»), для которой характерна экстравагантная тематика, изысканная ритмика (в т. ч. полиметрия), вычурная нотация (напр., партитура в форме сердечка).
Дополнительная литература:
Изобразительное искусство и архитектура:
Виппер Б. Р. Борьба течений в итальянском искусстве XVI в. М., 1956;
Baumgart F. Renaissance und Kunst des Manierismus. Köln, 1963;
Frey D. Manierismus als europäische Stilerscheinung. Studien zur Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts. Stuttg., 1964;
Gere J. A. Il manierismo a Roma. Mil., 1971;
Weise G. Il manierismo. Bilancio critico del problema stilistico e culturale. Firenze, 1971;
Аникст А. А. Концепция маньеризма в искусствознании ХХ в. // Советское искусствознание. 76. М., 1977. Вып. 2;
Antal F. La pittura italiana tra classicismo e manierismo. Roma, 1977;
Battisti E. La Renaissance а̀ son apogée et le premier maniérisme. P., 1977;
Nyholm E. Arte e teoria del Manierismo. Odense, 1977–1982. Vol. 1–2; Kirchman I. Mannerism and imagination. Salzburg, 1979;
Tenenti A. La formazione del mondo moderno: XIV–XVII secolo. Bologna, 1980;
Дажина В. Д. Социальные корни раннего маньеризма в Италии // Культура Возрождения и общество. М., 1986;
она же. Радикальные религиозные движения 16 в. и маньеризм // Культура Возрождения и религиозная жизнь эпохи. М., 1997;
Тананаева Л. И. Некоторые концепции маньеризма и изучение искусства Восточной Европы конца XVI и XVII вв. // Советское искусствознание. 87. М., 1987. Вып. 22;
она же. Рудольфинцы. М., 1996;
Friedlaender W. F. Mannerism and antimannerism in italian painting. N. Y., 1990;
Pinelli A. La Belle Maniére: Anticlassicisme et maniérisme dans l’art du XVI siécle. P., 1996;
Maurer E. Manierismus: Figura serpentinata und andere Figurenideale: Studien, Essays, Berichte. Z., 2001.
Литература:
Scrivano R. Il manierismo nella letteratura del Cinquecento. Padova, 1959;
Praz M. Il giardino dei sensi. Studi sul manierismo e il barocco... Mil., 1975;
Хлодовский Р. И. О Ренессансе, маньеризме и конце эпохи Возрождения в литературах Западной Европы // Типология и периодизация культуры Возрождения. М., 1978;
Парфенов А. Т. К проблеме маньеризма в английской драматургии эпохи Возрождения // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1982. Т. 41. № 5;
Manierismo e letteratura. Torino, 1986;
Buci-Glucksmann Сh. Tragique de l’ombre: Shakespeare et le maniérisme. P., 1990;
Studi sul manierismo letterario per R. Scrivano. Roma, 2000;
Чекалов К. А. Маньеризм во французской и итальянской литературах. М., 2001.
Музыка:
Apel W. Die Notation der polyphonen Musik, 900–1600. Lpz., 1962;
Palisca C. Towards an intrinsically musical definition of mannerism in the 16th century // Studi musicali. 1974. Vol. 3;
Maniates M. R. Mannerism in Italian music and culture, 1530–1630. Manchester, 1979;
Rubio H. E. Der Manierismus in der Vokalpolyphonie des 16. Jahrhunderts. Tutzing, 1982 (Frankfurter Beiträge zur Musikwissenschaft. Bd 5).
Иллюстрации:
Д. Беккафуми. «Моисей, разбивающий скрижали». Между 1537 и 1538. Собор в Пизе. Архив БРЭ;
Ф. Пармиджанино. «Мадонна с длинной шеей». 1534–40. Галерея Уффици (Флоренция). Архив БРЭ;
А. Бронзино. «Венера, Купидон, Безумие и Время». Ок. 1545. Национальная галерея (Лондон). Архив БРЭ;
Портал Палаццо Цуккари в Риме. По проекту Ф. Цуккари. 1690-е гг. Фото В. М. Паппе; Дж. Романо. Палаццо дель-Те в Мантуе. Ок. 1525–35. Архив БРЭ;
Б. Челлини. «Персей». 1545–53. Лоджия деи-Ланци (Флоренция). Архив БРЭ;
Мастер второй школы Фонтенбло. «Диана, возвращающаяся с охоты». 1550–60. Лувр (Париж). Архив БРЭ.
Автор(ы) статьи: В. Д. Дажина (вступительный раздел, изобразительное искусство и архитектура), К. А. Чекалов (литература), М. А. Григорьева (музыка).