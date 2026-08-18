МАНЕ ЭДУАР

МАНЕ ЭДУАР - французский жи­во­пи­сец и гра­фик.

Сын чи­нов­ни­ка Министерства юс­ти­ции.

Учил­ся в Шко­ле изящ­ных ис­кус­ств в Па­ри­же (1850-1856 годы) у Т. Ку­тю­ра .

По­сетил Бра­зи­лию (1848-1849 годы, в ка­че­ст­ве юн­ги), Ита­лию (1857 год), Гер­ма­нию, Ис­панию (1865 год), Ве­ли­ко­бри­та­нию (конец 1860-х годов), Гол­лан­дию (1872 год). В му­зе­ях (Лувр, Пра­до и других) ко­пи­ро­вал кар­ти­ны ев­ропейских мас­те­ров XVI-XVII веков (Джорд­жо­не, Ти­циа­на, Рем­бранд­та, Ф. Хал­са, Д. Ве­ла­ске­са и других), ис­пы­тал так­же влия­ние Ф. Гойи и Э. Де­лак­руа (с его раз­ре­ше­ния соз­дал ко­пии кар­ти­ны «Ла­дья Дан­те» - в Мет­ро­по­ли­тен-му­зее в Нью-Йор­ке и в Му­зее изящ­ных ис­кус­ств в Лио­не).

Боль­шое зна­че­ние для фор­ми­ро­ва­ния взгля­дов Мане на ис­кус­ст­во име­ла его друж­ба (с 1858 года) с Ш. Бод­ле­ром. В ра­бо­тах Мане конца 1850 - начала 1860-х годов, со­ста­вив­ших га­ле­рею ост­ро пе­ре­дан­ных че­ло­ве­че­ских ти­пов и ха­рак­те­ров, Мане со­че­тал жиз­нен­ную дос­то­вер­ность об­раза с ро­ман­ти­за­ци­ей внеш­не­го об­ли­ка мо­де­ли. Ге­рои Мане, най­ден­ные в тол­пе па­риж­ских буль­ва­ров, в са­ду Тю­иль­ри, сре­ди за­все­гда­та­ев ка­фе, - по­эты, ак­тё­ры, ху­дож­ни­ки, на­тур­щи­цы, пред­став­ляю­щие пё­ст­рый мир бо­ге­мы: «Лю­би­тель аб­сен­та» (1859 год, Но­вая глип­то­те­ка Карлс­бер­га, Ко­пен­га­ген), «Му­зы­ка в Тю­иль­ри» (1862 год, Национальная га­ле­рея, Лон­дон), «Улич­ная пе­ви­ца» (1862 год, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Бос­тон), «Ло­ла из Ва­лен­сии» (1862 год), «Флей­тист» (1866 год; оба - му­зей Ор­се, Па­риж) и другие. Пе­ре­ос­мыс­ляя сю­же­ты и мо­ти­вы жи­во­пи­си ста­рых мас­теров, Мане стре­мил­ся на­пол­нить их ак­туаль­ным со­дер­жа­ни­ем, по­ле­ми­че­ски, ино­гда эпа­ти­рую­щим об­ра­зом вне­сти в из­вест­ные клас­сические ком­по­зи­ции изо­бра­же­ние современного че­ло­ве­ка. Так, те­ма кар­ти­ны «Зав­трак на тра­ве» (1863 год, му­зей Ор­се) - изо­бра­же­ние оде­тых и на­гих фи­гур на фо­не пей­за­жа - на­вея­на лувр­ским «Сель­ским кон­цер­том» Ти­циа­на, но при­об­ре­та­ет у Мане осо­бую эмо­цио­наль­ную на­пря­жён­ность. Тя­го­те­ние к вне­вре­мен­ным ху­дожественным фор­му­лам при уме­нии со­об­щить зри­те­лю ощу­ще­ние оп­ре­де­лён­ной эпо­хи от­ли­ча­ют кар­ти­ну «Олим­пия» (1863 год, му­зей Ор­се): изо­бра­жая под­чёрк­ну­то зем­ную па­ри­жан­ку, свою со­вре­мен­ни­цу, Мане иро­ни­че­ски пе­ре­ос­мыс­ля­ет ми­фо­ло­ги­зи­ро­ван­ные мо­ти­вы об­на­жён­но­го те­ла в ре­нес­санс­ной жи­во­пи­си («Ве­не­ра Ур­бин­ская» Ти­циа­на и другие).

Жи­во­пись Мане на про­тя­же­нии 1860-х годов по­сте­пен­но ос­во­бо­ж­да­ет­ся от при­су­щих ей ра­нее глу­хих и плот­ных то­нов, чёр­ных те­ней, од­на­ко в ней со­хра­ня­ют­ся и да­же уси­ли­ва­ют­ся кон­ту­ром кон­тра­сты ме­ж­ду тём­ны­ми и свет­лы­ми зо­на­ми, от­че­го воз­ни­ка­ет не­ко­то­рая пло­ско­ст­ность изо­бра­же­ния; ма­не­ра ста­но­вит­ся бо­лее сво­бод­ной и вме­сте с тем бо­лее изо­щрён­ной, жи­во­пис­ная ткань всё ча­ще обо­га­ща­ет­ся про­зрач­ны­ми реф­лек­са­ми и ва­лё­ра­ми. В 1860-е годы Мане об­ра­ща­ет­ся к эпи­зо­дам современной ис­то­рии («Казнь им­пе­ра­то­ра Мак­си­ми­лиа­на», 1867-1868 годы, Му­зей изящ­ных ис­кус­ств, Бо­стон; 1869 год, Кунст­хал­ле, Ман­гейм); поз­днее, по­вто­ряя най­ден­ную ком­по­зи­цию, от­кли­ка­ет­ся на со­бы­тия Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года («Рас­стрел ком­му­на­ров», ак­ва­рель, 1871 год, Му­зей изо­бра­зительных ис­кус­ств, Бу­да­пешт). Од­на­ко его вни­ма­ние к со­вре­мен­но­сти про­яв­ля­лось пре­ж­де все­го в сце­нах, слов­но бы вы­хва­чен­ных из буд­нич­но­го те­че­ния жиз­ни, пол­ных ли­рической оду­хо­тво­рён­но­сти и внутренней зна­чи­мо­сти («Зав­трак в мас­тер­ской», 1868 год, Но­вая га­ле­рея, Мюн­хен; «Бал­кон», 1868-1869 годы, му­зей Ор­се), а так­же в близ­ких к ним по об­щей ус­та­нов­ке порт­ре­тах (порт­рет Э. Зо­ля, 1868 год, му­зей Ор­се; смотри иллюстрации к статье Э. Зо­ля). Об­новляя бы­то­вой жанр XIX века, Мане по­эти­зи­ру­ет за­уряд­ную на пер­вый взгляд жиз­нен­ную си­туа­цию, мир ок­ру­жаю­щих че­ло­ве­ка ве­щей, вы­яв­ля­ет скры­тую гар­мо­нию бы­тия.

Не­за­ви­си­мая по­зи­ция Мане при­вле­ка­ла к не­му мо­ло­дых ху­дож­ни­ков. Он вы­став­лял­ся в па­риж­ских Са­ло­нах (с 1861 года), од­на­ко при­ни­мал уча­стие и в вы­став­ках «Са­ло­на от­вер­жен­ных» (с 1863 года); во вре­мя Все­мир­ной вы­став­ки 1867 года в Па­ри­же, в знак про­тес­та про­тив ре­ше­ния жю­ри ис­клю­чить его ра­бо­ты из экс­по­зи­ции французского искусства, ор­га­ни­зо­вал по­каз 50 сво­их кар­тин в отдельном па­виль­о­не, ря­дом с вы­став­кой; в этом же го­ду Э. Зо­ля опуб­ли­ко­вал пер­вый очерк о жиз­ни и твор­че­ст­ве Мане.

Пред­вос­хи­тив сво­им ис­кус­ст­вом воз­ник­но­ве­ние им­прес­сио­низ­ма, Мане с конца 1860-х годов сбли­жа­ет­ся с его мас­те­ра­ми (Э. Де­га, К. Мо­не, О. Ре­нуа­ром) и с начала 1870-х годов пе­ре­хо­дит к пле­нэр­ной жи­во­пи­си. Ряд про­из­ве­де­ний Мане («Же­лез­ная до­ро­га», 1873 год, Национальная га­ле­рея искусства, Ва­шинг­тон; «Ар­жан­тёй», 1874 год, Му­зей изящ­ных ис­кус­ств, Тур­не; «В лод­ке», 1874 год, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк) не­сёт в се­бе чер­ты это­го ме­то­да: све­то­те­не­вая мо­де­ли­ров­ка за­ме­ня­ет­ся цве­то­вой, па­лит­ра ста­но­вит­ся всё бо­лее свет­лой, кра­соч­ной; ма­зок - ши­ро­ким, сво­бод­ным, пе­ре­даю­щим жи­вое ды­ха­ние жиз­ни; кон­ту­ры те­ря­ют чёт­кость, как бы рас­тво­ря­ясь в све­то­воз­душ­ной сре­де, про­стран­ст­во кар­ти­ны про­ни­за­но све­том, на­пол­не­но воз­ду­хом. Мане, по­доб­но им­прес­сио­ни­стам, про­бу­ет пи­сать на от­кры­том воз­ду­хе всю кар­ти­ну це­ли­ком; ино­гда он ра­бо­та­ет вме­сте с К. Мо­не над од­ним и тем же пей­заж­ным мо­ти­вом или пи­шет ху­дож­ни­ка на при­ро­де («Клод Мо­не в сво­ей лод­ке на Се­не», 1874 год, Но­вая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен). В то же вре­мя Мане со­хра­ня­ет кон­ст­рук­тив­ную яс­ность ри­сун­ка, рит­ми­че­ски ор­га­ни­зую­ще­го плос­кость, ос­тав­ля­ет в сво­ей па­лит­ре се­рые и чёр­ные то­на и от­да­ёт пред­поч­те­ние не пей­за­жу, а бы­то­во­му сю­же­ту с его ли­те­ра­тур­но-ас­со­циа­тив­ной под­ос­но­вой. Вы­би­рая в жиз­ни боль­шо­го го­ро­да наи­бо­лее ха­рак­тер­ные мо­мен­ты, при­вле­каю­щие не толь­ко сво­им жи­во­пис­ным эф­фек­том, но и пси­хо­ло­гическим со­дер­жа­ни­ем, он воз­во­дит отдельное яв­ле­ние до ран­га ти­пи­че­ско­го, рас­кры­ва­ет его ко­ми­че­ские, гру­ст­ные или да­же тра­гические сто­ро­ны («Бал-мас­ка­рад в Опе­ре», 1873 год, со­б­ра­ние Ха­ве­мей­ер, Нью-Йорк; «На­на», 1877 год, Кун­ст­хал­ле, Гам­бург).

В по­след­нее де­ся­ти­ле­тие жиз­ни Мане мно­го ра­бо­тал в об­лас­ти порт­ре­та, пе­ре­но­ся в него ос­нов­ные про­бле­мы сво­их сю­жет­ных ком­по­зи­ций, рас­ши­ряя воз­мож­но­сти это­го жан­ра и пре­вра­щая его в сво­его ро­да ис­сле­до­ва­ние внутреннего ми­ра со­вре­мен­ни­ка (порт­рет С. Мал­лар­ме, 1876 год, му­зей Ор­се; смотри иллюстрации к статье Мал­лар­ме), пи­шет на­тюр­мор­ты («Бу­кет си­ре­ни», 1883 год, Государственные му­зеи, Бер­лин, и другие) и пей­за­жи. В са­мом зна­чительном из позд­них про­из­ве­де­ний - кар­ти­не «Бар в "Фо­ли-Бер­жер"» (1881-1882 годы, Ин­сти­тут Кур­то, Лон­дон; смотри иллюстрации к статье Жи­во­пись), по­свя­щён­ной те­ме при­зрач­но­сти сча­стья, столк­но­ве­ния меч­ты и ре­аль­но­сти, оди­но­че­ст­ва че­ло­ве­ка в тол­пе, - Мане дос­ти­га­ет пол­но­го един­ст­ва за­мыс­ла, изящ­но-ост­ро­ум­но­го ком­по­зи­ци­он­но­го ре­ше­ния (ил­лю­зор­ный мир шум­но­го ба­ра, пред­став­лен­ный в от­ра­же­нии в зер­ка­ле) и изо­щрён­но­го жи­во­пис­но­го мас­тер­ст­ва. Был так­же мас­те­ром ри­сун­ка (в том числе ил­лю­ст­ра­ции для по­эмы «Во­рон» Э.А. По в пе­ре­во­де Мал­лар­ме), ли­то­гра­фии и офор­та.

На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1882 год).

Твор­че­ст­во Мане - од­но­го из ро­до­на­чаль­ни­ков ев­ропейского мо­дер­низ­ма - об­но­ви­ло тра­ди­ции французской жи­во­пи­си 2-й половины XIX века и во мно­гом оп­ре­де­ли­ло даль­ней­шее раз­ви­тие ми­ро­во­го изо­бра­зительного ис­кус­ст­ва.

Дополнительная литература:

Зо­ля Э.Э. Ма­не. Л., 1935;

Courthion P., Cailler P. Manet raconté par lui-même et par ses amis. N. Y., 1960;

Э. Ма­не: Аль­бом / Сост. и авт. пре­дисл. А. Бар­ская. М., 1961;

Э. Ма­не. Жизнь. Пись­ма. Вос­по­ми­на­ния. Кри­ти­ка со­вре­мен­ни­ков / Сост., вступ. ст. В.Н. Про­кофь­е­ва. М., 1965;

Venturi М., Orienti S. L’opera pittorica di E. Manet. Mil., [1967];

Harris J.C. E. Manet: graphic works: a definitive catalogue raisonné. N. Y., 1970;

Rouart D., Wildenstein D. E. Manet: catalogue raisonné. Lausanne, 1975. Vol. 1-2;

Hanson A.C. Manet and the modern tradition. New Haven, 1977;

Richardson J. E. Manet: paintings and dra­wings. L., 1982;

E. Manet. [Cat.]. N. Y., 1983;

Че­го­да­ев А.Д. Э. Ма­нэ. М., 1985;

Adler K. Manet. Oxf., 1986;

Пер­рю­шо А. Жизнь Ма­не. М., 1988; он же. Э. Ма­не. М., 2000;

Про­кофь­е­ва М.Н. Э. Ма­не: [Аль­бом]. 2-е изд. М., 1988.