МАНЕ ЭДУАР
МАНЕ ЭДУАР - французский живописец и график.
Сын чиновника Министерства юстиции.
Учился в Школе изящных искусств в Париже (1850-1856 годы) у Т. Кутюра.
Посетил Бразилию (1848-1849 годы, в качестве юнги), Италию (1857 год), Германию, Испанию (1865 год), Великобританию (конец 1860-х годов), Голландию (1872 год). В музеях (Лувр, Прадо и других) копировал картины европейских мастеров XVI-XVII веков (Джорджоне, Тициана, Рембрандта, Ф. Халса, Д. Веласкеса и других), испытал также влияние Ф. Гойи и Э. Делакруа (с его разрешения создал копии картины «Ладья Данте» - в Метрополитен-музее в Нью-Йорке и в Музее изящных искусств в Лионе).
Большое значение для формирования взглядов Мане на искусство имела его дружба (с 1858 года) с Ш. Бодлером. В работах Мане конца 1850 - начала 1860-х годов, составивших галерею остро переданных человеческих типов и характеров, Мане сочетал жизненную достоверность образа с романтизацией внешнего облика модели. Герои Мане, найденные в толпе парижских бульваров, в саду Тюильри, среди завсегдатаев кафе, - поэты, актёры, художники, натурщицы, представляющие пёстрый мир богемы: «Любитель абсента» (1859 год, Новая глиптотека Карлсберга, Копенгаген), «Музыка в Тюильри» (1862 год, Национальная галерея, Лондон), «Уличная певица» (1862 год, Музей изящных искусств, Бостон), «Лола из Валенсии» (1862 год), «Флейтист» (1866 год; оба - музей Орсе, Париж) и другие. Переосмысляя сюжеты и мотивы живописи старых мастеров, Мане стремился наполнить их актуальным содержанием, полемически, иногда эпатирующим образом внести в известные классические композиции изображение современного человека. Так, тема картины «Завтрак на траве» (1863 год, музей Орсе) - изображение одетых и нагих фигур на фоне пейзажа - навеяна луврским «Сельским концертом» Тициана, но приобретает у Мане особую эмоциональную напряжённость. Тяготение к вневременным художественным формулам при умении сообщить зрителю ощущение определённой эпохи отличают картину «Олимпия» (1863 год, музей Орсе): изображая подчёркнуто земную парижанку, свою современницу, Мане иронически переосмысляет мифологизированные мотивы обнажённого тела в ренессансной живописи («Венера Урбинская» Тициана и другие).
Живопись Мане на протяжении 1860-х годов постепенно освобождается от присущих ей ранее глухих и плотных тонов, чёрных теней, однако в ней сохраняются и даже усиливаются контуром контрасты между тёмными и светлыми зонами, отчего возникает некоторая плоскостность изображения; манера становится более свободной и вместе с тем более изощрённой, живописная ткань всё чаще обогащается прозрачными рефлексами и валёрами. В 1860-е годы Мане обращается к эпизодам современной истории («Казнь императора Максимилиана», 1867-1868 годы, Музей изящных искусств, Бостон; 1869 год, Кунстхалле, Мангейм); позднее, повторяя найденную композицию, откликается на события Парижской коммуны 1871 года («Расстрел коммунаров», акварель, 1871 год, Музей изобразительных искусств, Будапешт). Однако его внимание к современности проявлялось прежде всего в сценах, словно бы выхваченных из будничного течения жизни, полных лирической одухотворённости и внутренней значимости («Завтрак в мастерской», 1868 год, Новая галерея, Мюнхен; «Балкон», 1868-1869 годы, музей Орсе), а также в близких к ним по общей установке портретах (портрет Э. Золя, 1868 год, музей Орсе; смотри иллюстрации к статье Э. Золя). Обновляя бытовой жанр XIX века, Мане поэтизирует заурядную на первый взгляд жизненную ситуацию, мир окружающих человека вещей, выявляет скрытую гармонию бытия.
Независимая позиция Мане привлекала к нему молодых художников. Он выставлялся в парижских Салонах (с 1861 года), однако принимал участие и в выставках «Салона отверженных» (с 1863 года); во время Всемирной выставки 1867 года в Париже, в знак протеста против решения жюри исключить его работы из экспозиции французского искусства, организовал показ 50 своих картин в отдельном павильоне, рядом с выставкой; в этом же году Э. Золя опубликовал первый очерк о жизни и творчестве Мане.
Предвосхитив своим искусством возникновение импрессионизма, Мане с конца 1860-х годов сближается с его мастерами (Э. Дега, К. Моне, О. Ренуаром) и с начала 1870-х годов переходит к пленэрной живописи. Ряд произведений Мане («Железная дорога», 1873 год, Национальная галерея искусства, Вашингтон; «Аржантёй», 1874 год, Музей изящных искусств, Турне; «В лодке», 1874 год, Метрополитен-музей, Нью-Йорк) несёт в себе черты этого метода: светотеневая моделировка заменяется цветовой, палитра становится всё более светлой, красочной; мазок - широким, свободным, передающим живое дыхание жизни; контуры теряют чёткость, как бы растворяясь в световоздушной среде, пространство картины пронизано светом, наполнено воздухом. Мане, подобно импрессионистам, пробует писать на открытом воздухе всю картину целиком; иногда он работает вместе с К. Моне над одним и тем же пейзажным мотивом или пишет художника на природе («Клод Моне в своей лодке на Сене», 1874 год, Новая пинакотека, Мюнхен). В то же время Мане сохраняет конструктивную ясность рисунка, ритмически организующего плоскость, оставляет в своей палитре серые и чёрные тона и отдаёт предпочтение не пейзажу, а бытовому сюжету с его литературно-ассоциативной подосновой. Выбирая в жизни большого города наиболее характерные моменты, привлекающие не только своим живописным эффектом, но и психологическим содержанием, он возводит отдельное явление до ранга типического, раскрывает его комические, грустные или даже трагические стороны («Бал-маскарад в Опере», 1873 год, собрание Хавемейер, Нью-Йорк; «Нана», 1877 год, Кунстхалле, Гамбург).
В последнее десятилетие жизни Мане много работал в области портрета, перенося в него основные проблемы своих сюжетных композиций, расширяя возможности этого жанра и превращая его в своего рода исследование внутреннего мира современника (портрет С. Малларме, 1876 год, музей Орсе; смотри иллюстрации к статье Малларме), пишет натюрморты («Букет сирени», 1883 год, Государственные музеи, Берлин, и другие) и пейзажи. В самом значительном из поздних произведений - картине «Бар в "Фоли-Бержер"» (1881-1882 годы, Институт Курто, Лондон; смотри иллюстрации к статье Живопись), посвящённой теме призрачности счастья, столкновения мечты и реальности, одиночества человека в толпе, - Мане достигает полного единства замысла, изящно-остроумного композиционного решения (иллюзорный мир шумного бара, представленный в отражении в зеркале) и изощрённого живописного мастерства. Был также мастером рисунка (в том числе иллюстрации для поэмы «Ворон» Э.А. По в переводе Малларме), литографии и офорта.
Награждён орденом Почётного легиона (1882 год).
Творчество Мане - одного из родоначальников европейского модернизма - обновило традиции французской живописи 2-й половины XIX века и во многом определило дальнейшее развитие мирового изобразительного искусства.
Дополнительная литература:
Золя Э.Э. Мане. Л., 1935;
Courthion P., Cailler P. Manet raconté par lui-même et par ses amis. N. Y., 1960;
Э. Мане: Альбом / Сост. и авт. предисл. А. Барская. М., 1961;
Э. Мане. Жизнь. Письма. Воспоминания. Критика современников / Сост., вступ. ст. В.Н. Прокофьева. М., 1965;
Venturi М., Orienti S. L’opera pittorica di E. Manet. Mil., [1967];
Harris J.C. E. Manet: graphic works: a definitive catalogue raisonné. N. Y., 1970;
Rouart D., Wildenstein D. E. Manet: catalogue raisonné. Lausanne, 1975. Vol. 1-2;
Hanson A.C. Manet and the modern tradition. New Haven, 1977;
Richardson J. E. Manet: paintings and drawings. L., 1982;
E. Manet. [Cat.]. N. Y., 1983;
Чегодаев А.Д. Э. Манэ. М., 1985;
Adler K. Manet. Oxf., 1986;
Перрюшо А. Жизнь Мане. М., 1988; он же. Э. Мане. М., 2000;
Прокофьева М.Н. Э. Мане: [Альбом]. 2-е изд. М., 1988.