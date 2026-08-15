МАНДЗОНИ ПЬЕРО
МАНДЗОНИ ПЬЕРО - итальянский художник, создатель арт-объектов.
Не получил специального художественного образования.
Испытал влияние Л. Фонтаны, создателя спациализма.
Ранние работы Мандзони представляют собой традиционные пейзажи и портреты в технике масляной живописи. С 1955 года Мандзони начал эпатажные эксперименты с материалом и создал первые живописные полотна, включающие «банальные» объекты: покрытые краской ножницы, гвозди, клещи и тому подобное.
В 1956 году опубликовал 2 одноименных манифеста «К открытию границ образности» («Per la scoperta di una zona d’immagini»; совместно с К. Корви-Морра, Э. Сордини, Дж. Дзекка, затем самостоятельно).
В 1957 году посетил выставку И. Кляйна в Милане, повлиявшую на его творческую концепцию. В 1957-1959 годы был членом «Ядерной группы» («Gruppo Nucleare») и одним из авторов её манифестов [в том числе «Манифест против стиля» («Manifesto contro lo stile»)], участвовал в выставке «Движение "Ядерное искусство"». Тогда же начал цикл «Ахромии»: пропитанные клеем и каолином холсты, сложенные наподобие скульптурного рельефа или разрезанные, либо загрунтованные и покрытые царапинами и бороздами полотна.
В 1959 году совместно с Э. Кастеллани начал издавать журнал «Azimuth», где публиковались работы Кляйна, А. Помодоро, П. Дорацио и других, а также открыл в Милане галерею «Azimuth». В тот же период создал первые концептуальные объекты (во многом предвосхитившие концептуальное искусство), среди которых - цикл «Линии»: линии точно вымеренной длины, проведённые чернилами на белой бумаге, свёрнутой в рулон и помещённой в чёрный футляр-цилиндр, на котором ставилась подпись автора («Линия длиной 1000 м», 1961 год, Музей современного искусства, Нью- Йорк).
В 1960 году совместно с Кляйном и Кастеллани организовал выставку «Новая художественная концепция», сопровождавшуюся публикацией манифеста «Свободное измерение» («Libera dimensione»), в котором разрабатывалась идея «тотального пространства».
Создал первые «Воздушные тела» - объекты, состоящие из постамента-треножника и воздушного шарика, которые легли в основу цикла «Дыхание художника». В 1961 году создал первое «Магическое основание» (собрание Аттилио Кодоньято, Венеция) - деревянный постамент, по замыслу автора превращавший любого человека или предмет в произведение искусства; в Риме экспонировал «Ахромии» и «Живые скульптуры» [живые люди, на которых Мандзони ставил свою подпись и выдавал «сертификат подлинности»; среди подписанных «скульптур» (всего 71) был У. Эко]. К тому же периоду относятся 90 консервных банок «Дерьма художника», продававшегося на вес в соответствии с котировкой золота на день продажи («Дерьмо художника № 31», 1961 год, Национальный музей современного искусства, Париж).
В 1961 году посетил Копенгаген, где представил персональную выставку и создал значительное количество новых работ, в том числе «Цоколь мира» (металл; установлен в городе Хернинг в Дании).
Творчество Мандзони повлияло на художников направления арте повера.