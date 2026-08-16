МАНДЗОНИ АЛЕССАНДРО
МАНДЗОНИ АЛЕССАНДРО - итальянский писатель.
Из аристократической семьи; внук Ч. Беккариа, племянник А. Верри. Сенатор (1860 год).
Учился в колледжах, принадлежавших различным орденам (1791-1803 годы), несмотря на это, уже в юности стал убеждённым антиклерикалом и республиканцем, приверженцем рационализма Просвещения.
Ранняя поэзия Мандзони выдержана в духе классицизма: поэма «Триумф свободы» («Trionfo della libertà», 1801 год), идиллия «Адда» («Adda», 1803 год), четыре философско-сатирических «Поучения» («Sermoni», 1803-1804 годы).
В 1805-1810 годы жил в Париже; сблизился с кружком французских мыслителей, сохранивших верность идеалам Просвещения в условиях империи (П.Ж.Ж. Кабанис, А.Л.К. Дестют де Траси, К. Форьель). Эволюция мировоззрения и поэтики Мандзони в сторону романтизма отразилась в поэмах: «На смерть Карло Имбонати» («In morte di Carlo Imbonati», 1806 год), «Урания» («Urania», 1809 год) и особенно - в цикле из пяти «Священных гимнов» («Inni sacri», 1812-1822) и очерке «О католической морали» («Sulla morale cattolica», 1819 год). Между 1809 и 1810 годами Мандзони пережил нравственный кризис; обращение к католической вере логически завершило его размышления о гуманной миссии поэта.
В конце 1810-х годов Мандзони стал главой миланского кружка романтиков, объединившихся вокруг журнала «Conciliatore» (1818-1819 годы); его эстетические труды: «Письмо господину Ш… о единствах времени и места в драматическом произведении» («Lettera sull’ unità di tempo e di luogo nella tragedia», 1823 год, русский перевод 1984 год) и «Письмо маркизу Чезаре Д’Адзельо о романтизме» («Lettera al marchese Cesare d’Azeglio sul romanticismo», 1823 год, опубликован в 1846 году, русский перевод 1984 год) воспринимались как манифесты романтической школы не только в Италии, но и за её пределами. Эти работы, а также оды «Март 1821 г.» («Marzo 1821», опубликована в 1848 году) и «Пятое мая» («Il cinque maggio», 1821 год; написана на смерть Наполеона I и была запрещена цензурой вплоть до 1822 года) отразили представления Мандзони о конфликтном взаимодействии благородного героического деяния, жестокой исторической и политической закономерности и непреложной мудрости провидения. Оду «Пятое мая» в своём переводе напечатал в журнале «Über Kunst und Altertum» И.В. Гёте (1822 год); частичный русский перевод осуществил Ф.И. Тютчев (около 1829 года).
Обоснованный в эстетических сочинениях Мандзони тип изображения исторических событий был опробован им в трагедиях «Граф Карманьола» («Il conte di Carmagnola», 1820 год; русский перевод 1888 год) и «Адельгиз» («Adelchi», 1822 год; русский перевод 1978 год), построенных на непримиримом нравственном конфликте благородной личности и государственного интереса. Предисловие к «Графу Карманьоле», где Мандзони, в частности, подверг критике правило трёх единств, стало одним из первых манифестов романтического театра.
Новаторский характер историзма Мандзони полнее всего выразился в самом знаменитом его сочинении - романе «Обручённые» («I promessi sposi», 1-я редакция под названием «Фермо и Лючия» - 1821-1823 год; последующие редакции - 1825-1827 и 1840-1842 годов; русский перевод 1833 год). События из жизни Миланского герцогства в XVII века осмыслены в романе как проявление перманентного нравственно-религиозного конфликта (противостояние христианской этики, следования евангельским заветам, с одной стороны, и низменных корыстных интересов, презрения к слабому - с другой). Сюжет романа строится на столкновении интересов бедных и униженных с устремлениями сильных мира сего; по мысли Мандзони, смысл человеческим деяниям придаёт вера в провидение. В «Обручённых» присутствуют некоторые сюжетные мотивы итальянской прозы XVII века, а также элементы готического романа.
Среди других сочинений: исторический очерк «История позорного столба» («Storia della colonna infame», написано в 1820-х годах, опубликован в 1842 году; русский перевод 1978 год), развивающий тему нравственной ответственности власть имущих; трактат «Об итальянском языке» («Della lingua italiana», 1847 год, опубликован в 1850 году).
Сочинения:
Manzoni: cattolicesimo e ragione borghese: antologia. Torino, 1975;
Избранное. М., 1978;
Tutte le lettere. Mil., 1986;
Tutte le opere. Mil., 1990-1991. Vol. 1-5;
Opere. Torino, 2002.