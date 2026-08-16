МАНДЖАРОТТИ ЭДОАРДО
МАНДЖАРОТТИ ЭДОАРДО - итальянский спортсмен.
Обладатель рекордного количества - 20 золотых медалей, полученных за победы на Олимпийских играх (6) и чемпионатах мира (14) в фехтовании на шпагах и рапирах.
Манджаротти стал продолжателем семейных спортивных победных традиций. Его отец Джузеппе был 17-кратным чемпионом Италии по фехтованию на шпагах, старший брат Дарио (18 декабря 1915 года - 9 апреля 2010 года) - чемпион Олимпийских игр (Хельсинки, 1952 год) в командном первенстве шпажистов, 2-кратный серебряный призёр Олимпиад (1948 и 1952 годы), 5-кратный чемпион мира (1937, 1949, 1950, 1953 годы).
С юных лет начал заниматься под руководством отца, научившего его - правшу от рождения - искусно фехтовать левой рукой. С 11 лет Манджаротти выступал в юношеских чемпионатах Италии. В 16 лет дебютировал на чемпионате мира (1935 год), через год впервые победил на Олимпийских играх (Берлин, 1936 год) в командном первенстве по фехтованию на шпагах. Впоследствии выступал ещё на четырёх Олимпийских играх и завоевал 12 медалей: в Лондоне (1948 год) - 2 серебряные в командном первенстве (рапира и шпага), бронзовая - за личное первенство (шпага); в Хельсинки (1952 год) - 2 золотые медали в личном и командном первенстве (шпага), 2 серебряные - за личное и командное первенство (рапира); в Мельбурне (1956 год) - 2 золотые медали за командное первенство (шпага и рапира) и бронзовая - за личное первенство (шпага); в Риме (1960 год) - золотая за командное первенство (шпага) и серебряная за командное первенство (рапира). Дважды Манджаротти был знаменосцем национальной сборной на Олимпийских играх (1956, 1960 годы).
На чемпионатах мира (1937-1958 годы) завоевал 14 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых медалей в различных видах фехтовальной программы (шпага и рапира).
После окончания спортивной карьеры (1961 год) активно популяризировал фехтование, открыл несколько клубов в Италии, генеральный секретарь Международной федерации фехтования (ФИЕ, в 1980-е годы).
В 2003 году удостоен награды МОК - специального Платинового венка с надписью «39 золотых, серебряных и бронзовых медалей, завоёванных Эдоардо Манджаротти на Олимпийских играх и чемпионатах мира, делают его не только величайшим фехтовальщиком в спортивной истории, но и самым титулованным спортсменом во всех олимпийских видах в истории Олимпиад».