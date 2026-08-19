МАНДОЛИНА
МАНДОЛИНА - струнный щипковый инструмент лютневого типа.
Известен в двух разновидностях.
Мандолина с жильными (точнее, кишечными) струнами, похожая на маленькую европейскую лютню (имела наборный полусферический корпус, плоскую деку, фигурную розетку, 4–6 хоров по большей части двойных струн), была широко распространена в XVII-XVIII веках. Настройка терцово-квартовая (с большой терцией внизу) или квартовая. Техника правой руки основана на защипывании струн.
Раннее историческое название – мандола (итальянский mandola). Первые из сохранившихся инструментов относятся к XVII века (работы М. Селласа), известны 2 мандолины работы А. Страдивари. К XVII веку восходят и первые известные образцы музыки, предназначенные специально для этого инструмента: обработки танцев и песен.
С конца XVII века наряду с другими щипковыми инструментами мандолина включалась в состав оркестров при исполнении кантат, опер, ораторий, инструментальной музыки. Использовалась и в группе бассо континуо, и как сольный инструмент; в 1-й половине XVIII века стала популярна ария с облигатной мандолиной (в операх, ораториях). В XVIII веке сольная музыка для мандолины усложнилась; её вершины - крупные инструментальные сочинения А. Вивальди, И.А. Хассе (в том числе концерты с участием одной и двух мандолин). В конце XVIII века на такой мандолине стали также играть плектром. Мандолина с квартовой настройкой уступила место неаполитанской мандолине, но сохранилась доныне в виде так называемой миланской мандолины.
В середины XVIII века сконструирован инструмент с более ярким и громким звуком - так называемая неаполитанская мандолина (назван по месту возникновения). Она изначально имела металлические струны и плекторную технику игры. Корпус более глубокий, чем у других щипковых, дека изогнутая, резонаторное отверстие открытое, головка гитарного типа (колки вставляются с тыльной стороны). Струны (4 хора двойных струн) настраиваются в квинту (идентично скрипке). Первоначально считалась простонародным, «уличным» инструментом.
В середине XVIII века наибольшего влияния и популярности достигла во Франции, хотя сочиняли для мандолины прежде всего неаполитанские композиторы. В Париже в 1761-1783 годы опубликовано свыше 80 сборников мандолинной музыки, включавших сочинения для дуэта мандолин, пригодные для любительского музицирования; сонаты для мандолины и баса; вокальные произведения в сопровождении мандолины.
Всплеск популярности мандолины в конце XVIII века наблюдался в Австрии и России. Дж. Паизиелло (в то время придворный композитор в Санкт-Петербурге) ввёл мандолину в оперу «Севильский цирюльник» (Санкт-Петербург, 1782 год). Успех этой оперы прочно связал звучание мандолины с аккомпанементом серенад в комических операх, что повлияло, вероятно, и на В.А. Моцарта. В 1787 году, готовясь к постановке оперы «Дон Жуан» в Праге, Моцарт включил в готовую партитуру канцонетту Дон Жуана с мандолинным сопровождением (3-я сцена 2-го действия); на премьере партию мандолины играл пражский мандолинист Я.К. Кухарж. Несколько сочинений для мандолины написал Л. ван Бетховен. И.Н. Гуммель сочинил мандолинный концерт (1799 год) для виртуоза Б. Бортолацци. Неаполитанская мандолина нашла применение в народной практике в России (завезена итальянцами в 1770-е годы), Белоруссии и других странах.
Во 2-й половине XIX – 1-й половине XX веков в разных странах мира (в Италии и других странах Европы, США, Канаде, Австралии, Японии) широко распространились мандолинные оркестры, состоящие из инструментов разных регистровых разновидностей.