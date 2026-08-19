МАНДОЛИНА

МАНДОЛИНА - струн­ный щип­ко­вый ин­ст­ру­мент лют­не­во­го ти­па.

Из­вес­тен в двух раз­но­вид­но­стях.

Мандолина с жиль­ны­ми (точ­нее, ки­шеч­ны­ми) стру­на­ми, по­хо­жая на ма­лень­кую ев­ропейскую лют­ню (име­ла на­бор­ный по­лу­сфе­рический кор­пус, пло­скую де­ку, фи­гур­ную ро­зет­ку, 4–6 хо­ров по боль­шей час­ти двой­ных струн), бы­ла ши­ро­ко рас­про­стра­не­на в XVII-XVIII веках. На­строй­ка тер­цо­во-квар­то­вая (с боль­шой тер­ци­ей вни­зу) или квар­то­вая. Тех­ни­ка пра­вой ру­ки ос­но­ва­на на за­щи­пы­ва­нии струн.

Ран­нее ис­то­рическое название – ман­до­ла (итальянский mandola). Пер­вые из со­хра­нив­ших­ся ин­ст­ру­мен­тов от­но­сят­ся к XVII века (ра­бо­ты М. Сел­ла­са), из­вест­ны 2 мандолины ра­бо­ты А. Стра­ди­ва­ри. К XVII веку вос­хо­дят и пер­вые из­вест­ные об­раз­цы му­зы­ки, пред­на­зна­чен­ные спе­ци­аль­но для это­го ин­ст­ру­мен­та: об­ра­бот­ки тан­цев и пе­сен.

С конца XVII века на­ря­ду с другими щип­ко­вы­ми ин­ст­ру­мен­та­ми мандолина вклю­ча­лась в со­став ор­ке­ст­ров при ис­пол­не­нии кан­тат, опер, ора­то­рий, ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки. Ис­поль­зо­ва­лась и в груп­пе бас­со кон­ти­нуо, и как соль­ный ин­ст­ру­мент; в 1-й половине XVIII века ста­ла по­пу­ляр­на ария с об­ли­гат­ной мандолиной (в опе­рах, ора­то­ри­ях). В XVIII веке соль­ная му­зы­ка для мандолины ус­лож­ни­лась; её вер­ши­ны - круп­ные ин­ст­ру­мен­таль­ные со­чи­не­ния А. Ви­валь­ди , И.А. Хас­се (в том числе кон­цер­ты с уча­сти­ем од­ной и двух мандолин). В конце XVIII века на та­кой мандолине ста­ли так­же иг­рать плек­тром. Мандолина с квар­то­вой на­строй­кой ус­ту­пи­ла ме­сто не­апо­ли­тан­ской мандолине, но со­хра­ни­лась до­ны­не в ви­де так называемой ми­лан­ской ман­до­ли­ны.

В середины XVIII века скон­ст­руи­ро­ван ин­ст­ру­мент с бо­лее яр­ким и гром­ким зву­ком - так называемая не­апо­ли­тан­ская мандолина (на­зван по мес­ту воз­ник­но­ве­ния). Она из­на­чаль­но име­ла ме­тал­лические стру­ны и плек­тор­ную тех­ни­ку иг­ры. Кор­пус бо­лее глу­бо­кий, чем у других щип­ко­вых, де­ка изо­гну­тая, ре­зо­на­тор­ное от­вер­стие от­кры­тое, го­лов­ка ги­тар­но­го ти­па (кол­ки встав­ля­ют­ся с тыль­ной сто­ро­ны). Стру­ны (4 хо­ра двой­ных струн) на­страи­ва­ют­ся в квин­ту (иден­тич­но скрип­ке). Пер­во­на­чаль­но счи­та­лась про­сто­на­род­ным, «улич­ным» ин­ст­ру­мен­том.

В середине XVIII века наи­боль­ше­го влия­ния и по­пу­ляр­но­сти дос­тиг­ла во Фран­ции, хо­тя со­чи­ня­ли для мандолины пре­ж­де все­го неа­по­ли­тан­ские ком­по­зи­то­ры. В Па­ри­же в 1761-1783 годы опуб­ли­ко­ва­но свыше 80 сборников ман­до­лин­ной му­зы­ки, вклю­чав­ших со­чи­не­ния для ду­эта мандолин, при­год­ные для лю­би­тель­ско­го му­зи­ци­ро­ва­ния; со­на­ты для мандолины и ба­са; во­каль­ные про­из­ве­де­ния в со­про­во­ж­де­нии мандолины.

Всплеск по­пу­ляр­но­сти мандолины в конце XVIII века на­блю­дал­ся в Ав­ст­рии и Рос­сии. Дж. Паи­зи­ел­ло (в то вре­мя при­двор­ный ком­по­зи­тор в Санкт-Пе­тер­бур­ге) ввёл мандолину в опе­ру «Се­виль­ский ци­рюль­ник» (Санкт-Пе­тер­бург, 1782 год). Ус­пех этой опе­ры проч­но свя­зал зву­ча­ние мандолины с ак­ком­па­не­мен­том се­ре­над в ко­мических опе­рах, что по­влия­ло, ве­ро­ят­но, и на В.А. Мо­цар­та . В 1787 году, го­то­вясь к по­ста­нов­ке опе­ры «Дон Жу­ан» в Пра­ге, Мо­царт вклю­чил в го­то­вую пар­ти­ту­ру кан­цо­нет­ту Дон Жуа­на с ман­до­лин­ным со­про­во­ж­де­ни­ем (3-я сце­на 2-го дей­ст­вия); на пре­мье­ре пар­тию мандолины иг­рал праж­ский ман­до­ли­нист Я.К. Ку­харж. Несколько со­чи­не­ний для мандолины на­пи­сал Л. ван Бет­хо­вен. И.Н. Гум­мель со­чи­нил ман­до­лин­ный кон­церт (1799 год) для вир­туо­за Б. Бор­то­лац­ци. Не­апо­ли­тан­ская мандолина на­шла при­ме­не­ние в народной прак­ти­ке в Рос­сии (за­ве­зе­на италь­ян­ца­ми в 1770-е годы), Бе­ло­рус­сии и других стра­нах.

Во 2-й половине XIX – 1-й половине XX веков в раз­ных стра­нах ми­ра (в Ита­лии и других стра­нах Ев­ро­пы, США, Ка­на­де, Ав­ст­ра­лии, Япо­нии) ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лись ман­до­лин­ные ор­ке­ст­ры, со­стоя­щие из ин­ст­ру­мен­тов раз­ных ре­ги­ст­ро­вых раз­но­вид­но­стей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)