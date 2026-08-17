МАНДЕВИЛЬ ДЖОН
МАНДЕВИЛЬ ДЖОН (Жан) - англо-французский писатель, путешественник.
Идентификация Мандевиля остаётся предметом дискуссий; возможно, он был рыцарем, совершил убийство и бежал из Англии; по окончании своего странствия (1322-1356 годы) поселился в Льеже и выдавал себя за медика Жана Бургундского.
Автор пользовавшейся исключительной популярностью в XIV-XV века «Книги путешествий» («Voyages», сочинено около 1355 года; другое название - «Книга о чудесах света», «Livre des merveilles du monde»; сохранилось около 250 рукописей на французском, английском, немецком, латинском, нидерландском и других языках). По-видимому, оригинальная версия книги была написана на французском языке (опубликован в 1480 году). Произведение представляет собой искусную контаминацию географических сведений, нередко фантастического характера, почерпнутых из сочинений Плиния Старшего, Винсента из Бове, М. Поло, Б. Латини, Жака де Витри, В. Рубрука, Одорико из Порденоне, Вильгельма фон Больдензель и многих других (преимущественно средневековых) источников.
Описанный Мандевилем маршрут включает Египет, Палестину, Сирию, Малую, Среднюю и Южную Азию; однако, скорее всего, в действительности его путешествие ограничилось первыми двумя странами.
Книга оказала большое влияние на литературу о путешествиях, включая «Дневник» Х. Колумба.
Мандевилю приписывается также «Лапидарий» («Lapidaire», опубликован в 1862 году), куда вошло описание около 100 различных камней.
Сочинения:
Le livre des merveilles du monde. P., 2000;
The book of J. Mandeville. Kalamazoo, 2007.