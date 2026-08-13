МАНДЕВИЛЬ БЕРНАРД
МАНДЕВИЛЬ БЕРНАРД - английский философ и писатель-моралист.
Родился в семье потомков французских эмигрантов.
Учился в эразмианской школе в Роттердаме (1678-1685 годы), затем в Лейденском университете (1685-1691 годы), где изучал медицину и философию.
С середины 1690-х годов постоянно жил в Лондоне, занимался врачебной практикой и литературной деятельностью.
Основное произведение - «Басня о пчёлах, или Пороки частных лиц - блага для общества» («The fable of the bees: or, Private vices, publick benefits», 1714 год; 2nd ed., pt. 1-2, 1723-1729 год; русский перевод 1974 год, 2000 год). Оно выросло из его иронической поэмы «Возроптавший улей, или Мошенники, ставшие честными» («The grumbling hive: or, knaves turn’d honest», 1705 год, русский перевод 2000 год), аллегории, в которой дан сатирический образ общества, процветающего благодаря порокам его членов и пришедшего в упадок, как только в нём восторжествовало благонравие.
1-е издание «Басни...» содержало также комментарий к ней и трактат «Исследование о происхождении моральной добродетели» («An enquiry into the origin of moral virtue»). В нём Мандевиль развил мысль, что в природе человека нет непосредственного нравственного начала, в ней бурлят низменные влечения и аффекты, а систему морали создало искусство политиков, приучивших людей преодолевать свои аффекты из стыда, страха и гордости.
Во 2-е издание вошло также «Исследование о природе общества» («A search into the nature of society»), содержавшее критику этики «естественного нравственного чувства» А. Шефтсбери и обсуждение вопроса о начале и значении зла. Согласно Мандевилю, зло - как моральное (пороки людей), так и физическое (неблагоприятные природные явления) - выступает основным побудительным мотивом, который делает людей социальными существами, и является условием их успехов в экономической деятельности, в искусствах и науках.
2-й том «Басни…» (1729 год) содержал шесть философских диалогов.
С 1723 года вокруг «Басни...» разгорелась полемика. Начало ей положило заявление присяжных большого жюри графства Мидлсекс, осудившего книгу как безнравственную и опасную для религии и общества. С критикой Мандевиля выступили английские теологи Ф. Хатчесон, Дж. Беркли и другие. Начав отвечать критикам, Мандевиль был втянут в эту полемику до конца своих дней.
Последователь Дж. Локка, Мандевиль стоял за светское государство и предостерегал от вмешательства в его дела духовенства, полагая, что мирским амбициям духовенства может служить лишь извращённое христианство. Эти идеи, как и свои соображения в защиту веротерпимости, Мандевиль изложил в книге «Свободные мысли о религии, церкви и национальном счастье» («Free Thought on religion, the Church and national happines», 1720 год).
В психологии Мандевиля придерживался концепции аффективной природы человека и в комментарии к «Возроптавшему улью...» дал много примеров соответствующего анализа человеческого поведения и сознания.