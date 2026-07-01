МАНДЕР КАРЕЛ ВАН

МАНДЕР КАРЕЛ ВАН - ни­дерландский ху­дож­ник, пи­са­тель, ис­то­рик и тео­ре­тик искусства.

Пред­ста­ви­тель ро­ма­низ­ма и позд­не­го мань­е­риз­ма . Учил­ся в латинской шко­ле в Тил­те, за­тем у ху­дож­ни­ка и по­эта Л. де Хе­ре в Ген­те (1566-1567 годы) и у жи­во­пис­ца П. Вле­ри­ка в Кор­трей­ке и Тур­не (1568-1569 годы). В 1573-1577 годы ра­бо­тал в Ита­лии, в Ри­ме встре­тил Б. Спран­ге­ра и Дж. Ва­за­ри, ока­зав­ших на не­го зна­чительное влия­ние. С 1577 года ра­бо­тал в Ве­не, Брюг­ге и Корт­рей­ке, в 1581 году вер­нул­ся на ро­ди­ну, в 1583 году по­се­лил­ся в Хар­ле­ме, с 1604 года ра­бо­тал в Ам­стер­да­ме.

Мандер пи­сал фре­ски, ал­тар­ные ком­по­зи­ции, ис­то­рические («Ве­ли­ко­ду­шие Сци­пио­на», 1600 год, Рейк­с­мю­се­ум, Ам­стер­дам), бы­то­вые («Де­ре­вен­ский празд­ник», 1600 год), ре­лигиозные («Из­бие­ние мла­ден­цев», 1600 год), ми­фо­ло­гические и ал­ле­го­рические кар­ти­ны («Сад люб­ви», 1602 год; все - Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург). Не­ко­то­рые по­лот­на вы­пол­нял гри­зай­лью («По­топ», 1583 год, Му­зей Ф. Хал­са, Хар­лем). Жи­во­пись Мандера схе­ма­тич­на и со­от­вет­ст­ву­ет сфор­му­ли­ро­ван­ным им пра­ви­лам де­ле­ния ком­по­зи­ции на 3 цве­то­вых и про­стран­ст­вен­ных пла­на, фри­зо­во­го рас­по­ло­же­ния фи­гур на пей­заж­ном фо­не. В Хар­ле­ме Мандер ос­но­вал вме­сте с Х. Гол­циу­сом и Кор­не­ли­сом ван Хар­ле­мом пер­вую в Ни­дер­лан­дах ху­дожественную ака­де­мию (1583 год) для шту­дий об­на­жён­ной мо­де­ли, сре­ди его уче­ни­ков был Ф. Халс.

Как ли­те­ра­тор Мандер со­сто­ял чле­ном хар­лем­ской ка­ме­ры ри­то­ров «Бе­лая гвоз­ди­ка». Пи­сал по­эмы, оды, по­сла­ния и эле­гии, ду­хов­ные сти­хи, ис­то­ри­ко-гео­гра­фические тру­ды. В 1570-1573 годы в Мё­ле­бе­ке со­чи­нял в сти­хах дра­мы на биб­лей­ские сю­же­ты и вы­пол­нял для них де­ко­ра­ции. Как по­эт и дра­ма­тург ока­зал влия­ние на Й. ван ден Вон­де­ла и Г.А. Бре­де­ро. Пе­ре­вёл на ни­дерландский язык «Бу­ко­ли­ки» и «Ге­ор­ги­ки» Вер­ги­лия (1597 год), «Илиа­ду» Го­ме­ра (1611 год).

Главным тво­ре­ни­ем Мандера, в ко­то­ром он со­еди­нил свой опыт ху­дож­ни­ка и пи­са­те­ля, ста­ла «Кни­га о ху­дож­ни­ках» («Het Schilder-boeck...», 1604 год), на­пи­сан­ная по об­раз­цу «Жиз­не­опи­са­ний…» Ва­за­ри. Ди­дак­тическая цель кни­ги, ад­ре­со­ван­ной уче­ни­кам Мандера, оп­ре­де­ли­ла её 3-ча­ст­ную струк­ту­ру.

В 1-й час­ти, на­пи­сан­ной в сти­хах, из­ло­же­ны тео­рия жи­во­пи­си и прак­ти­че­ские со­ве­ты мо­ло­дым ху­дож­ни­кам.

Во 2-й час­ти пред­став­ле­ны жиз­не­опи­са­ния ан­тич­ных (на ос­но­ве глав об искусстве из «Ес­те­ст­вен­ной ис­то­рии» Пли­ния Стар­ше­го), итальянских, ни­дерландских и немецких жи­во­пис­цев. В раз­де­ле об итальянских жи­во­пис­цах к за­им­ст­во­ва­ни­ям из «Жиз­не­опи­са­ний…» Ва­за­ри Мандер до­ба­вил био­гра­фии современных ему мас­те­ров: Я. Бас­са­но, Ф. Цук­ка­ри, Ка­ра­вад­жо (о ко­то­ром Мандер на­пи­сал пер­вым) и других. Жиз­не­опи­са­ния ни­дерландских и немецких жи­во­пис­цев - наи­бо­лее цен­ная часть кни­ги. Мандер рас­ска­зы­ва­ет о ху­дож­ни­ках XV-XVI веков, от Я. ван Эй­ка, ко­то­ро­го он срав­ни­ва­ет с Ма­зач­чо, до Лу­ки Лей­ден­ско­го (со­пос­тав­ляе­мо­го с А. Дю­ре­ром), П. Брей­ге­ля Стар­ше­го (жиз­не­опи­са­ние Мандера - един­ст­вен­ный тек­сто­вый ис­точ­ник о ху­дож­ни­ке) и сво­их млад­ших со­вре­мен­ни­ков (А. Блу­март, И. Эй­те­вал и других).

В по­след­ней час­ти кни­ги да­ны пе­ре­сказ «Ме­та­мор­фоз» Ови­дия и очерк сим­во­ли­ки и ми­фо­ло­гии по об­раз­цу «Ико­но­ло­гии» Ч. Ри­пы (1593 год), со­дей­ство­вав­шие рас­про­стра­не­нию в ни­дерландском искусстве ми­фо­ло­гических и ал­ле­го­рических сю­же­тов.

Кни­га Мандера по­слу­жи­ла об­раз­цом для многих со­чи­не­ний XVII-XVIII веков в раз­ных стра­нах Ев­ро­пы (И. фон Зан­д­рар­та, А. Хоу­бра­ке­на и других).

Сочинения:

Кни­га о ху­дож­ни­ках. СПб., 2007.