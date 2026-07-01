МАНДЕР КАРЕЛ ВАН
МАНДЕР КАРЕЛ ВАН - нидерландский художник, писатель, историк и теоретик искусства.
Представитель романизма и позднего маньеризма. Учился в латинской школе в Тилте, затем у художника и поэта Л. де Хере в Генте (1566-1567 годы) и у живописца П. Влерика в Кортрейке и Турне (1568-1569 годы). В 1573-1577 годы работал в Италии, в Риме встретил Б. Спрангера и Дж. Вазари, оказавших на него значительное влияние. С 1577 года работал в Вене, Брюгге и Кортрейке, в 1581 году вернулся на родину, в 1583 году поселился в Харлеме, с 1604 года работал в Амстердаме.
Мандер писал фрески, алтарные композиции, исторические («Великодушие Сципиона», 1600 год, Рейксмюсеум, Амстердам), бытовые («Деревенский праздник», 1600 год), религиозные («Избиение младенцев», 1600 год), мифологические и аллегорические картины («Сад любви», 1602 год; все - Эрмитаж, Санкт-Петербург). Некоторые полотна выполнял гризайлью («Потоп», 1583 год, Музей Ф. Халса, Харлем). Живопись Мандера схематична и соответствует сформулированным им правилам деления композиции на 3 цветовых и пространственных плана, фризового расположения фигур на пейзажном фоне. В Харлеме Мандер основал вместе с Х. Голциусом и Корнелисом ван Харлемом первую в Нидерландах художественную академию (1583 год) для штудий обнажённой модели, среди его учеников был Ф. Халс.
Как литератор Мандер состоял членом харлемской камеры риторов «Белая гвоздика». Писал поэмы, оды, послания и элегии, духовные стихи, историко-географические труды. В 1570-1573 годы в Мёлебеке сочинял в стихах драмы на библейские сюжеты и выполнял для них декорации. Как поэт и драматург оказал влияние на Й. ван ден Вондела и Г.А. Бредеро. Перевёл на нидерландский язык «Буколики» и «Георгики» Вергилия (1597 год), «Илиаду» Гомера (1611 год).
Главным творением Мандера, в котором он соединил свой опыт художника и писателя, стала «Книга о художниках» («Het Schilder-boeck...», 1604 год), написанная по образцу «Жизнеописаний…» Вазари. Дидактическая цель книги, адресованной ученикам Мандера, определила её 3-частную структуру.
В 1-й части, написанной в стихах, изложены теория живописи и практические советы молодым художникам.
Во 2-й части представлены жизнеописания античных (на основе глав об искусстве из «Естественной истории» Плиния Старшего), итальянских, нидерландских и немецких живописцев. В разделе об итальянских живописцах к заимствованиям из «Жизнеописаний…» Вазари Мандер добавил биографии современных ему мастеров: Я. Бассано, Ф. Цуккари, Караваджо (о котором Мандер написал первым) и других. Жизнеописания нидерландских и немецких живописцев - наиболее ценная часть книги. Мандер рассказывает о художниках XV-XVI веков, от Я. ван Эйка, которого он сравнивает с Мазаччо, до Луки Лейденского (сопоставляемого с А. Дюрером), П. Брейгеля Старшего (жизнеописание Мандера - единственный текстовый источник о художнике) и своих младших современников (А. Блумарт, И. Эйтевал и других).
В последней части книги даны пересказ «Метаморфоз» Овидия и очерк символики и мифологии по образцу «Иконологии» Ч. Рипы (1593 год), содействовавшие распространению в нидерландском искусстве мифологических и аллегорических сюжетов.
Книга Мандера послужила образцом для многих сочинений XVII-XVIII веков в разных странах Европы (И. фон Зандрарта, А. Хоубракена и других).
Сочинения:
Книга о художниках. СПб., 2007.