МАНДEЛА, НЕЛЬСОН РОЛИХЛАХЛА

Мандeла ( исикоса Mandela) , Нельсон Ролихлахла (18.07.1918, д. Куну, ок. Умтаты — 05.12.2013, Йоханнесбург) — первый чернокожий президент Южно-Африканской Республики, занял эту должность в результате демократических выборов с участием всего населения (1994—1999); президент Африканского Национального Конгресса (АНК) (1991—1997).

М. родился неподалеку от г. Умтатa в провинции Восточный Кейп в семье одного из мелких вождей народа коса, получил образование при миссии, учился в Университетском колледже для чернокожих Форт Хейр. Заочно закончил Университет Южной Африки, получил степень бакалавра гуманитарных наук. Учился на юридическом факультет Витватерсрандского университета, но не окончил его. В 1952 сдал экзамен на адвоката и открыл юридическую контору.

В 1944 М. вступил в АНК — национальную организацию африканцев, выступавшую за равноправие для африканского населения страны, и стал одним из лидеров Молодежной лиги АНК, a затем членом Национального исполкома АНК. Под влиянием радикально настроенной молодежи, пришедшей к руководству АНК из Лиги, и в ответ на введение с 1948 расистской политики апартхейда АНК обратился к тактике массовых протестов, а позже начал сотрудничать с коммунистами. В 1952 М. стал одним из главных организаторов кампании неповиновения дискриминационным законам. С этого времени М. постоянно находился то в заключении, то в подполье.

Один из организаторов Конгресса народов в 1955, в котором участвовали представители АНК и других организаций страны, выступавших против апартхейда. Конгресс принял Хартию свободы, ставшую (и остающуюся) базовой программой АНК и его союзников. В 1956 М. в числе 156 лидеров, принимавших участие в организации Конгресса, обвинили в государственной измене (в марте 1961 все обвиняемые были оправданы). В конце марта 1960 АНК принял участие в массовых протестах против ужесточения системы пропусков для черного населения, окончившихся расстрелом мирных демонстраций. Правительство запретило АНК и некоторые другие организации и ввело чрезвычайное положение.

В декабре 1960 руководство подпольной Южноафриканской компартии (ЮАКП), членом которого М. к тому времени был, приняло решение о начале вооруженной борьбы против апартхейда и создало военную организацию «Умконто ве сизве» (МК) — «Копье нации». М. возглавил верховное командование «Умконто» и начал собирать кадры и средства сначала внутри страны, с января 1962 — за рубежом. Побывал в нескольких африканских странах, к руководителям которых обращался за помощью, а также в Англии. Прошел краткие курсы военной подготовки в алжирских лагерях в Марокко и в Эфиопии. Арестован в ноябре 1962 и приговорен к пяти годам тюрьмы. В 1964 приговор был заменен на пожизненное заключение.

В заключении М. провел 27 лет. В 1974 М. отверг предложение властей предоставить ему свободу в обмен на осуждение вооруженной борьбы. Подобных предложений было несколько, но М. их не принял. В стране нарастали протесты. К середине 1980-х М. решил, что настало время договариваться с правительством. Встречи в тюрьме начались по его инициативе (всего их было более 70), но властям пришлось договариваться с М. на его условиях. В 1990 новый президент страны Ф. Де Клерк снял запрет на АНК, ЮАКП и другие политические организации. М. вышел на свободу.

В 1991 избран президентом АНК. В 1990—1994 руководил переговорами АНК с правительством и участвовал в выработке новой конституции страны. Во многом благодаря усилиям М. ЮАР сумела прийти к первым демократическим выборам без большого кровопролития. После выборов, прошедших в 1994, стал президентом ЮАР. На этом посту он последовательно проводил политику национального примирения. Учредил Комиссию правды и примирения, рассматривавшую политические преступления прошлого, заботился о поддержании расового мира в стране, этнического баланса в правительстве и единства АНК. Внес большой вклад в нормализацию отношений АНК с другими африканскими партиями, прежде всего с зулусской партией Инката, а также в восстановление престижа ЮАР за рубежом. Однако в будничной работе правительства М. не принимал активного участия: сказывался возраст и отсутствие административного опыта.

В 1997 ушел с поста президента АНК, в 1999 — с поста президента ЮАР, отошел от политической деятельности, продолжал участвовать в некоторых официальных церемониях, занимался благотворительностью. Стал чаще критиковать политику западных стран: интервенцию в Косово и войну в Ираке. Участвовал в работе нескольких фондов своего имени: фонда Нельсона Манделы, Детского фонда Нельсона Манделы и Фонда Манделы—Родса. С 2004 не участвовал публичной жизни.

М. иногда расходился с позицией руководства АНК, например, по ситуации с правами человека в Нигерии в 1995 и по отношению правительства Т. Мбеки к эпидемии СПИДа. Но он был дисциплинированным членом АНК, и если не мог убедить своих коллег переменить их позицию, переставал защищать свою.

М. был женат три раза. Первой его женой была медсестра Эвелин Масе (1944—1958), с которой у него было четверо детей. Вторая, Винни ­Мадикизела-Мандела (1958—1996), социальный работник, стала его товарищем по борьбе, а после его заключения и самостоятельным видным политиком. У четы родились две дочери. В 1996 последовал официальный развод. За день до своего 80-летия Мандела снова женился. Его женой стала Граса Машел, вдова бывшего президента Мозамбика.

Мандела умер от осложнений легочной инфекции и похоронен в своей родной деревне в Куну. Стал символом политики национального примирения, миролюбия и миротворчества.

Стал символом политики национального примирения, миролюбия и миротворчества.

Соч. : The Struggle is My Life: His Speeches and Writings Brought Together with Historical Documents and Accounts of Mandela in Prison by Fellow-prisoners. New York, 1986; Long Walk to Freedom: the Autobiography of Nelson Mandela. Philadelphia, 1994; Reflections in Prison (with Walter Sisulu, Govan Mbeki, Ahmad Kathrada, Toivo ya Toivo, John Pokela, Eddie Daniels, Billy Nair). Cape Town, 2001; From Freedom to the Future. Tributes and Speeches. Johannesburg–Cape Town, 2003; Conversations with Myself. New York, 2010; Selected Speeches and Writings of Nelson Mandela: the end of Apartheid in South Africa. St. Petersburg (USA), 2010; Nelson Mandela by Himself. The Authorised Book of Quotations. Johannesburg, 2011; Mandela N. (with Mandla Langa). Dare not Linter: the Presidential Years. New York, 2017.

Лит. : Meer F. Higher Than Hope: The Authorized Biography of Nelson Mandela. New York, 1990; Benson M. Nelson Mandela: the Man and the Movement. Harmondsworth, 1994; Sampson A. Mandela. The Authorised Biography. London, Johannesburg–Cape Town, 1999. Barber J. Mandela’s World. Cape Town, 2004; Lodge T. Mandela. A Critical Life. New York, 2006; Denenberg B. Nelson Mandela: «No Easy Walk to Freedom». New York, 2014; Bundy C. Nelson Mandela. A Jacana Guide Pocket Biography. Cape Town, 2015. И. И. Филатова.